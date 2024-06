Dafne Keen: 10 cose che forse non sai sull’attrice

La giovanissima attrice Dafne Keen si è fatta notare grazie ad alcuni ruoli di spicco in film o serie TV, ottenendo le attenzioni di pubblico e critica, i quali l’hanno indicata come uno dei talenti su cui puntare per il futuro. L’attrice è infatti pronta ad affrontare nuovi importanti ruoli, dimostrando di avere davvero talento da vendere nonostante sia ancora alle prime prove attoriali.

Ecco 10 cose che non sai di Dafne Keen.

Dafne Keen: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in un celebre cinecomic. L’attrice diventa popolare nel momento in cui interpreta il ruolo di Laura Kinney, alias X-23, nel film Logan – The Wolverine (2017), recitando al fianco di Hugh Jackman e Patrick Stewart. Il film segna inoltre il suo esordio cinematografico. Nel 2020 recita invece nel film Ana, con l’attore Andy Garcia.

2. È nota per alcune serie TV. L’attrice debutta nel 2014 nella serie The Refugees, dove ricopre il ruolo di Ana Cruz Oliver. Dal 2019 e fino torna a recitare in TV con l’attesa serie His Dark Materials – Queste oscure materie, dove interpreta il ruolo della protagonista Lyra Belacqua, che vive nella Oxford di un mondo parallelo e che intraprenderà una serie di avventure che la porteranno a conoscere nuovi luoghi e personaggi. Nel 2024 è tra i protagonisti della serie di Star Wars dal titolo The Acolyte, dove recita accanto a Carrie-Anne Moss.

Dafne Keen è X-23 in Logan – The Wolverine

3. Ha conquistato tutti durante il provino. Presentatasi per il ruolo di Laura, l’attrice ha chiesto al regista, James Mangold, di poter improvvisare alcune battute del dialogo. Dopo che Hugh Jackman iniziò a recitare la sua parte, la Keen lo interruppe urlandogli contro in spagnolo. Il regista e l’attore furono colpiti dalla grinta della giovane attrice, decidendo di affidarle il ruolo. Keen ottenne così il ruolo battendo numerose altre candidate, tra cui Millie Bobby Brown, star della serie Netflix Stranger Things.

5. Non ha potuto girare alcune scene. Al momento delle riprese l’attrice aveva soltanto undici anni, e non le fu dunque consentito di entrare nel casinò in cui si svolgevano alcune scene del film. Si optò così per alcune riprese con un greenscreen, mentre in altre a comparire all’interno del suddetto luogo è la controfigura della Keen, all’epoca maggiorenne.

6. Si è divertita molto durante le riprese. Sebbene Laura mantenga un atteggiamento severo e scontroso per tutto il film, l’attrice Dafne Keen ha dovuto girare le sue scene di combattimento in più riprese, poiché durante queste si divertiva a tal punto da perdere il carattere del personaggio.

Dafne Keen è una Padawan in The Acolyte

7. Ha apportato la propria esperienza al suo personaggio. Nella serie The Acolyte, Keen interpreta Jackie Lon, una giovane Padawan. Nel dedicarsi a questo personaggio, l’attrice ha affermato: “Essere una persona che lavora da più di dieci anni a 19 anni, ti getta nella mischia e ti costringe a essere un’adulta fin da piccola. E credo che Jecki abbia questo aspetto, una sorta di adultità che non è comune in una diciottenne, che è l’età di Jackie“.

Dafne Keen sarà in Deadpool & Wolverine?

8. Non ha confermato né smentito il suo coinvolgimento nel film. Nel film Deadpool & Wolverine ci si aspetta di vedere numerosi camei di supereroi e mutanti facenti parte dei film Marvel della Fox. Uno dei più chiacchierati e attesi, ma ancora privi di conferme ufficiali, è proprio quello di Dafne Keen nel ruolo di X-23, che secondo alcune teorie riprenderà tale ruolo per condividere almeno una scena con Wolverine. Ad oggi, però, l’attrice non ha confermato né smentito la cosa, lasciando dunque ancora aperto il dubbio a riguardo.

Dafne Keen è su Instagram

9. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da 718 mila persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 100 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Dafne Keen Fernández: età e altezza e origini dell’attrice

10 Dafne Keen è nata a Fuenlabrada, in Spagna, il 4 gennaio 2005. L’altezza complessiva dell’attrice è di 155 centimetri. Il nome completo dell’attrice è Dafne Keen Fernández, figlia dell’attore britannico Will Keen e dell’attrice, regista teatrale e scrittrice spagnola María Fernández Ache.

