Dexter: Original Sin – Stagione 1, la spiegazione del finale: il motivo per cui Brian sta ancora guardando Dexter

Il finale della prima stagione di Dexter: Original Sin è stato caratterizzato da numerosi colpi di scena, momenti intensi e conclusioni felici, ma nel prequel di Dexter sono successe così tante cose che vale la pena spiegarle. L’episodio 10 di Original Sin ha trovato il modo di legare insieme tutti gli enormi sviluppi della stagione in modo soddisfacente. Dexter (Patrick Gibson) è riuscito a catturare e uccidere il rapitore Aaron Spencer (Patrick Dempsey), e Harry Morgan (Christian Slater) ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’assassino della NHI, Brian Moser (Roby Attal). Anche Debra (Molly Brown) ha preso una decisione importante alla fine di Original Sin, e i pezzi dello show originale sono andati per lo più al loro posto.

Dopo che Harry, Dexter e Deb hanno superato le loro sfide, Dexter: Original Sin ha mostrato un po’ come si sono rivelate le loro decisioni. Dexter e Harry erano entrambi molto entusiasti di sapere che lei si sarebbe iscritta all’accademia di polizia, e Dexter ha anche ottenuto un posto a tempo pieno come tecnico forense alla Miami Metro. Harry, tuttavia, ha bruciato i ponti con Maria LaGuerta (Christina Milian), anche se ha potuto vedere il suo partner, Bobby Watt (Reno Wilson), sopravvivere alla ferita d’arma da fuoco. Ci sono stati diversi lieti fine in Original Sin, ma il percorso per arrivarci richiede qualche spiegazione in più.

Perché Dexter ha scelto di salvare Nicky invece di dare la caccia a Spencer

Dexter non è davvero un mostro privo di emozioni e ha provato empatia per Nicky più di quanto volesse uccidere Spencer

Dexter di solito afferma di essere un mostro privo di emozioni, ma quando si è confrontato con Aaron Spencer, il capitano della polizia ha iniziato ad affogare Nicky. Nonostante volesse uccidere Spencer, Dexter ha deciso di salvare la vita di Nicky, anche se nel frattempo ha quasi lasciato andare Spencer. Uno dei motivi principali per cui Dexter ha scelto di salvare Nicky è perché ha empatizzato con il ragazzo ed era profondamente turbato da qualsiasi violenza contro i bambini. È lo stesso motivo per cui ha lasciato andare Spencer nell’episodio 9 di Dexter Original Sin voleva proteggere Nicky più di quanto volesse uccidere Spencer.

È certamente un serial killer e una persona cattiva, ma Dexter è pur sempre umano, non importa cosa dice al pubblico.

Lo stesso Dexter aveva subito un enorme trauma quando era piccolo e, anche se non ne era consapevole in Original Sin, lo influenzò da adulto. Probabilmente Dexter si vedeva in Nicky e colse al volo l’opportunità di salvargli la vita. Original Sin ha anche dato a Dexter la possibilità di salvare una vita invece di toglierne una, perché Dexter non è davvero un mostro. È certamente un serial killer e una persona cattiva, ma Dexter è pur sempre umano, a prescindere da ciò che dice al pubblico. Quando la vita di Nicky era in pericolo, il lato umano di Dexter ha avuto la meglio sul suo “Passeggero Oscuro”.

Perché Brian è d’accordo con Harry sul fatto che non era buono per Dexter

Brian ha capito che Dexter era felice con la famiglia Morgan e aveva rimosso la morte di Laura

Una delle sorprese più scioccanti nel finale di stagione di Original Sin è arrivata dallo scontro finale di Harry con Brian Moser (Roby Attal). Alla fine Harry ha detto a Brian: “Puoi odiarmi per buone ragioni e sapere comunque che sono la cosa migliore per Dexter”. Le parole di Harry riuscirono a convincere Brian, che lo mise al tappeto e scrisse “Hai ragione” sul muro con il suo sangue. Brian aveva osservato Dexter per molto tempo e si era chiaramente reso conto che Dexter aveva davvero una bella vita come figlio di Harry. Harry amava davvero Dexter e Dexter si godeva la sua famiglia semi-normale, quindi Brian accettò di lasciarlo in pace.

La prima volta che Brian cercò di contattare Dexter, al ristorante nell’episodio 2 di Original Sin, si rese conto che Dexter non lo riconosceva più. Dexter era riuscito a cancellare tutti i ricordi traumatici di Laura e Brian, e Brian si rese conto che riconnettersi con il suo fratellino avrebbe riportato solo quei ricordi dolorosi. Sebbene fosse ossessionato da Dexter, Brian lo amava anche, e sapeva che lasciare che Dexter vivesse in beata ignoranza era meglio che fargli rivivere il trauma della morte di sua madre.

Cosa intendeva Spencer quando disse che Harry aveva deluso Dexter durante la sua scena di morte?

Spencer sapeva della relazione di Harry con Laura Moser, ma Dexter pensava che mentisse

Dopo aver lasciato andare Spencer, Dexter riuscì a rintracciarlo rapidamente a casa dell’ex moglie di Spencer, Becca (Amanda Brooks). Dexter sapeva che Spencer era dominato dalla rabbia ed era troppo arrabbiato per fare la cosa logica e fuggire, quindi riuscì a salvare la vita di Becca. Spencer è, per molti versi, un parallelo di Dexter. Spencer era completamente alimentato dalla rabbia e dai suoi impulsi violenti dopo il divorzio da Becca, e aveva gettato al vento ogni logica e compassione. Era una visione di ciò che Dexter avrebbe potuto essere senza il Codice di Harry: un mostro che agisce in base a ogni suo impulso senza preoccuparsi di chi viene ferito.

Spencer conosceva tutti i dettagli sordidi della relazione di Harry con Laura e sapeva che il coinvolgimento di Harry l’aveva resa un bersaglio del cartello, e probabilmente avrebbe raccontato tutto a Dexter.

Una volta che Dexter ebbe portato Spencer sulla barca di Camilla Figg, la Slice of Pie, ebbero la possibilità di parlare brevemente. Spencer disse a Dexter che Harry lo aveva “deluso”, ma Dexter, in modo confuso, non approfondì la questione prima di tagliargli la gola. Spencer conosceva tutti i dettagli sporchi della relazione di Harry con Laura e sapeva che il coinvolgimento di Harry l’aveva resa un bersaglio del cartello, e probabilmente stava per raccontare tutto a Dexter. Dexter, tuttavia, probabilmente pensò che Spencer stesse mentendo spudoratamente, come aveva fatto tante volte prima, e scartò la possibilità di conoscere il segreto più oscuro di Harry.

La spiegazione dietro la decisione di Harry di dire a Dexter che era nato un mostro

Alla fine della prima stagione di Original Sin, episodio 10, Harry e Dexter si raccontarono tutto quello che era successo loro. Dexter raccontò a Harry di Spencer e di come avesse salvato la vita a Nicky, e si lamentò di come Spencer fosse diventato un mostro mentre lui stesso era nato assassino. Harry non lo corresse, però, perché stava ancora cercando di salvare Dexter dal vivere con il ricordo della morte di Laura. Aveva appena convinto Brian a stare alla larga per proteggere l’innocenza di Dexter, in modo che Harry non cambiasse idea e dicesse la verità.

La decisione di Harry si riduceva a una sola scelta. Se Harry avesse detto la verità, Dexter non avrebbe pensato di essere intrinsecamente imperfetto, ma avrebbe dovuto conoscere l’evento più traumatico della sua vita e la responsabilità di Harry in merito. Se Harry avesse mentito, Dexter avrebbe potuto pensare di essere irrimediabilmente perduto, ma avrebbe comunque avuto suo padre come modello positivo e avrebbe potuto essere orgoglioso della sua capacità di controllare i propri impulsi, come diceva Harry. Per Harry la scelta era abbastanza facile e decise di risparmiare a Dexter i dettagli cruenti della nascita del suo Passeggero Oscuro.

Perché Deb ha scelto di entrare nella polizia invece di andare alla FSU

All’inizio della prima stagione di Original Sin, Deb ha ricevuto una telefonata in cui le comunicavano che la Florida State University le stava ancora offrendo una borsa di studio per giocare a pallavolo, anche se aveva dato un pugno in faccia a una compagna di squadra ed era stata espulsa dalla squadra. Tuttavia, come ha mostrato a Harry, Deb ha deciso di fare domanda all’accademia di polizia di Miami. Deb aveva diversi motivi per scegliere la polizia invece del college, ma il più importante era che voleva prendere in mano la propria vita. Come disse al comatoso Bobby Watt (Reno Wilson), Deb sentiva che la sua vita stava andando fuori controllo e che aveva bisogno di cambiare.

Quel cambiamento divenne chiaro dopo aver parlato con Tanya Martin (Sarah Michelle Gellar). Poiché Tanya disse a Deb che la cosa più eccitante che aveva fatto al di fuori dello sport era catturare assassini, Deb decise che essere un agente di polizia avrebbe dato più significato alla sua vita rispetto a giocare a pallavolo. Come poliziotta avrebbe potuto fare davvero la differenza nella vita delle persone, cosa che non poteva fare come giocatrice di pallavolo. Anche la dinamica della famiglia Morgan ha probabilmente influenzato Deb, che ha detto che da quel momento in poi Harry e Dexter avrebbero dovuto includerla nelle loro conversazioni segrete.

Perché Brian continuava a guardare Dexter & The Morgans alla fine di Original Sin? Rimarrà davvero lontano?

L’ultima scena della prima stagione di Original Sin mostrava Brian Moser che fissava Dexter, Deb e Harry che ballavano insieme. Brian aveva però appena accettato di stare lontano da Dexter, quindi era un po’ confuso il motivo per cui stava ancora perseguitando il suo fratellino. Anche se sapeva che Harry era la migliore possibilità di felicità per Dexter, Brian semplicemente non riusciva a stare lontano. Era ancora ossessionato dal fratellino, ancora arrabbiato con Harry e ancora convinto che l’unico modo per trovare la felicità fosse riportare Dexter nella sua vita. Anche se fosse stato solo a guardare dall’ombra, Brian aveva bisogno di far parte della vita di Dexter.

Purtroppo, Brian non si accontentava di osservare Dexter da lontano. Come sanno i fan della serie Dexter originale, Brian avrebbe cercato di contattare Dexter di nuovo anni dopo nel modo più malato possibile. Nella prima stagione di Dexter, Brian si rivelò essere l’assassino del camion frigo e iniziò a giocare con Dexter, cercando di presentarsi lentamente e di rivelare la verità sulla morte di Laura. La morte finale di Harry in Original Sin fu probabilmente una delle ragioni principali per cui Brian decise di contattare Dexter, poiché non c’era più nessuno a tenerlo lontano da suo fratello.

Il vero significato del finale della prima stagione di Dexter: Original Sin

Sebbene affronti la situazione molto specifica di un vigilante serial killer, la prima stagione di Dexter: Original Sin tratta temi molto più universali. Lo stesso Dexter ha sposato il tema principale di Original Sin: il potere e l’importanza della famiglia. Ha detto che, anche se non sarebbe mai stato normale, la famiglia era l’unica cosa che poteva salvarlo. Anche Dexter aveva ragione: il Codice di Harry ha impedito a Dexter di diventare un mostro come Aaron Spencer o Brian Moser, e l’amore di Debra lo ha reso compassionevole e gentile. Con l’aiuto della sua famiglia adottiva, Dexter è riuscito a tenere sotto controllo il suo Passeggero Oscuro.

Questa frase era estremamente importante per il messaggio principale di Original Sin: ciò che realmente separa Dexter dai mostri e dagli altri serial killer è la compassione e l’empatia che prova per gli altri.

La famiglia non è l’unico valore Tuttavia, i valori finali della prima stagione di Original Sin non si limitano alla famiglia. Mentre Bobby Watt veniva portato fuori dall’ospedale, Dexter osservò che aveva deciso di uccidere altri assassini non perché alcune persone meritassero di morire, ma perché alcune persone meritavano di vivere. Questa frase è stata estremamente importante per il messaggio principale di Original Sin: ciò che realmente separa Dexter dai mostri e dagli altri serial killer è la compassione e l’empatia che prova per gli altri. Dexter non sceglie gli assassini per coprire le sue tracce o come scusa per lasciare che il suo Passeggero Oscuro si nutra, li uccide per proteggere le loro future vittime.

Per molti versi, Dexter: Original Sin è anche una storia sulla natura umana e su come capire come essere una brava persona. Dexter parla costantemente di come sia nato per essere un mostro e di come il suo Passeggero Oscuro non possa essere contenuto, eppure lo contiene costantemente. Ascolta i consigli di Harry, aiuta Deb quando ha bisogno di lui e, cosa forse più importante, sceglie di salvare Nicky invece di uccidere Spencer. Dexter: Original Sin stagione 1 è fondamentalmente la prova che, qualunque cosa accada, una persona può sempre scegliere di fare la cosa giusta, anche se crede di essere un mostro.