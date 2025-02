Sarah Michelle Gellar rompe il silenzio sul reboot di Buffy: “Faremo questo show solo se riusciremo a farlo bene”

In un post su Instagram, Sarah Michelle Gellar ha commentato la notizia del revival di Buffy l’ammazzavampiri in lavorazione su Hulu. Secondo alcune fonti, il reboot avrebbe la sua star, Gellar, ma sarà incentrato su una Cacciatrice più giovane. “Quindi… potreste aver sentito qualche novità questa settimana, ma mi rendo conto che non avete sentito niente da me”, ha detto Sarah Michelle Gellar.

Ha continuato a descrivere la storia di come è iniziato il il progetto: “Tre anni fa, ho ricevuto una chiamata dalla mia cara amica e mentore, Gail Berman. Mi ha detto che voleva che mi sedessi con Chloé Zhao per ascoltare la sua opinione su un potenziale revival di Buffy. Sono rimasta sbalordita dal fatto che Chloé sapesse chi fossi, ma, come ho sempre fatto, ho detto a Gail che non vedevo proprio un modo per far esistere di nuovo lo show. Eravamo sempre state d’accordo su questo, ma questa volta ho sentito qualcosa di diverso nella sua voce. Alla fine ho accettato di andare (principalmente solo per incontrare Chloé) e il nostro caffè di venti minuti si è rapidamente trasformato in un’avventura di quattro ore. Abbiamo riso, abbiamo pianto, ma soprattutto abbiamo parlato entrambe di quanto questo show significhi per noi”.

“Ho sempre ascoltato i fan e ho sentito il vostro desiderio di rivisitare Buffy e il suo mondo, ma non era qualcosa che potevo fare a meno che non fossi stata sicura che avremmo fatto le cose per bene. È stato un lungo processo e non è ancora finito”, ha scritto. “Vi prometto che realizzeremo questo show solo se sapremo di poterlo fare bene. E vi dirò che siamo sulla buona strada.”

Buffy l’ammazzavampiri preferita dai fan ha concluso il post aggiungendo: “Mi sento così fortunata a essere in questo viaggio con queste quattro donne incredibilmente talentuose, che amano tutte Buffy tanto quanto me. E quanto voi. Grazie a tutti i fan che non hanno mai smesso di chiedermelo. Questo sarà per voi.”

Buffy l’ammazzavampiri è andato in onda in televisione dal 1997 al 2003. Nel corso degli anni, ci sono stati tentativi di riportare in auge la serie horror con Sarah Michelle Gellar. Tuttavia, ha detto a dicembre, che era “molto orgogliosa dello show che abbiamo creato e che non c’è bisogno di farlo.” Il revival sarà “il prossimo capitolo del Buffyverse” e dovrebbe avere Chloé Zhao alla regia.