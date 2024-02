5 Cosa vuole la TVA da Wade?

In Deadpool 2, Wade Wilson ha usato il dispositivo per viaggiare nel tempo di Cable per salvare le vite dei suoi amici e alterare la storia. Una volta avremmo detto che questa azione avrebbe dovuto metterlo nel radar della TVA come candidato principale per la potatura, ma ora che c’è un Multiverso infinito in gioco, tecnicamente non ha fatto nulla di male. Al contrario, potrebbe essere la sua esperienze con i viaggi nel tempo e nel multiverso a renderlo la persona giusta al momento giusto. È chiaro che è stato reclutato per qualcosa di importante e, a conti fatti, Wade sembra accettare il compito di salvare l’Universo Marvel.