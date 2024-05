Festival di Cannes 2024: i look e gli abiti più belli sulla croisette

Il Festival di Cannes 2024 non è solo grande cinema, ma anche un momento glamour per poter ammirare alcuni degli uomini e delle donne più belli del mondo nel loro elemento naturale, il red carpet della croisette. A inaugurare il tappeto rosso è stato il film di Quentin Dupieux, The Second Act (titolo internazionale di Le Deuxième Acte), e tra gli ospiti presenti ovviamente non sono mancati protagonisti e giurati, che hanno illuminato la serata per i flash dei fotografi. Ecco alcuni degli splendidi look dalla montée des Marches.

6 Lily Gladstone Lyly Gladstone assiste al red carpet della proiezione e della cerimonia di apertura del 77° Festival di Cannes – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it In veste di giurata, Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) ha portato sul red carpet, per la serata di inaugurazione, un look scintillante. L'abito è firmato Gucci.