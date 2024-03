The Brave and the Bold è stato uno dei film annunciati dai DC Studios nell’ambito del “Chapter 1: Gods and Monsters” lo scorso gennaio. Il franchise di The Batman non sarà integrato nel DCU, il che significa che avremo due diverse versioni di Bruce Wayne nelle sale contemporaneamente. Un aspetto fondamentale per cui questo reboot si distinguerà dai film di Matt Reeves e dai suoi predecessori è il fatto che Batman sarà affiancato da suo figlio, Damian Wayne, nel ruolo di Robin. Tenendo conto di ciò, proviamo ad immaginare ciò che sarebbe bello vedere in questo film. Dal modo in cui Batman viene rappresentato ai possibili interessi amorosi e fino ai cattivi.

6 Un crociato con esperienza Quando Ben Affleck è stato scelto per interpretare il Cavaliere Oscuro di Batman v Superman: Dawn of Justice, era evidente che avremmo avuto una versione più anziana di Bruce Wayne. Sfortunatamente, Zack Snyder non è riuscito a capitalizzare davvero questo aspetto, con solo un cenno casuale a un Robin morto che serve a dare un’occhiata alla sua storia a Gotham City. Il regista non ha fatto un pessimo lavoro, ma siamo sicuri che The Brave and the Bold possa migliorare quanto visto nel 2016. Non pensiamo che il Batman del DCU debba essere di mezza età, ma sarebbe bene che proteggesse la sua città da più di un decennio. Ciò significa che molti dei suoi cattivi saranno già noti e, soprattutto, che Batman sarà un supereroe esperto quando la Justice League si riunirà. Indietro Successivo