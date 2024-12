Il cavaliere oscuro: 10 curiosità sul film di Christopher Nolan

Il cavaliere oscuro (qui la nostra recensione) ha rivoluzionato la figura di Batman, già in evoluzione con il precedente Batman Begins (2005), messo alle strette dalla tremenda figura del Joker. Diretto da Christopher Nolan, questo film ha appassionato milioni di spettatori, che hanno subito amato il film, i suoi personaggi, ma anche la sua cupa atmosfera, il racconto e i temi di cui esso si fa portatore.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Il cavaliere oscuro.

Powered by

La trama di Il cavaliere oscuro

Debellare il crimine, questo è il principio secondo cui vive Bruce Wayne, che grazie al suo alter ego Batman si impegna dunque ad eliminare il crimine organizzato di Gotham City, grazie anche all’aiuto del tenente Jim Gordon e del Procuratore Distrettuale Harvey Dent. Presto, però, i tre diventano le vittime del pericoloso Joker e della sua sete di caos. Stavolta Batman si troverà dunque in una posizione di confine tra il dover essere un eroe o un giustiziere notturno, continuamente messo di fronte ai suoi limiti dal Joker, pronto a fare a pezzi la sua immagine e il suo corpo.

Il cast di Il cavaliere oscuro

1. Heath Ledger è stato scelto per una precisa qualità. Ledger e Nolan si erano incontrati durante il processo di casting di Batman Begins (2005) per il ruolo di Bruce Wayne/Batman, ma Nolan e Ledger erano d’accordo che non fosse la parte giusta per lui. Durante il casting per il ruolo di Joker, Nolan ha incontrato diversi altri attori prima di Ledger, ma li ha trovati riluttanti ad accettare il ruolo a causa della popolarità dell’interpretazione di Jack Nicholson in Batman (1989). Dopo un nuovo incontro con Ledger, Nolan lo ha riconosciuto come la scelta perfetta per la parte. Quando gli fu chiesto il motivo di questo casting inaspettato, Nolan rispose semplicemente: “Perché è senza paura”.

2. Christian Bale non ha modificato il suo fisico. L’attore ha dichiarato di non aver dovuto accumulare particolare peso muscolare per interpretare il suo personaggio, come invece aveva dovuto fare per Batman Begins (2005). La sua scelta è stata dovuta, in parte, al nuovo design del nuovo costume di Batman, più snello e flessibile. Lo stesso costume, inoltre, è leggermente diverso rispetto a quello visto nel precedente film, da Bale mal sopportato in quanto gli limitava i movimenti. Con il nuovo costume si è invece risolta tale scomodità.

3. Un’attrice del primo film è stata sostituita. Anche se Christopher Nolan le ha offerto di riprendere la parte, Katie Holmes ha deciso di non tornare nel suo ruolo di Rachel, ricoperto in Batman Begins. Ha invece scelto di recitare insieme a Diane Keaton e Queen Latifah in 3 donne al verde (2008) nello stesso anno. Sarah Michelle Gellar, Isla Fisher, Emily Blunt e Rachel McAdams erano state prese in considerazione per il ruolo prima che Maggie Gyllenhaal ottenne la parte.

4. Aaron Eckhart si è preparato in vari modi al suo ruolo. Aaron Eckhart dice di aver modellato la sua interpretazione di Harvey Dent in parte su quella di Robert F. Kennedy, sia per quanto riguarda il suo aspetto inizialmente curato e affascinante, sia per la sua preoccupazione per la vendetta. Per prepararsi al ruolo di Due Facce, invece, Eckhart ha studiato cosa succede psicologicamente alle vittime di ustioni. Il regista Christopher Nolan ha poi chiesto ad Eckhart di non eseguire tic o rumori di bocca nel ruolo di Due Facce per rendere il personaggio meno “appariscente”.

Le location dove è stato girato il film

5. Il film è stato girato tra gli Stati Uniti e Hong Kong. Il film è stato girato in particolare in due città importanti, entrambe sono perfette per rappresentare Gotham City. In buona parte, le riprese si sono svolte a Chicago, dove si riconoscono ad esempio il Richard J. Daley Center, location delle imprese Wayne, Addison Street e l’Old Chicago Main Post Office, divenuto il Gotham National Bank che il Gotham Police Department.Lo skyline di Marina City è invece lo sfondo di molte scene. Alcune riprese sono però state svolte anche ad Hong Kong, tra grandezzza dei grattacieli e la bellezza della baia Victoria Harbor ma anche degli edifici International Finance Centre, Lyndhurst Terrace e Peninsula Hotel.

Il Joker di Heath Ledger

6. Per prepararsi al ruolo, Ledger si è isolato per sei settimane. Durante questo prolungato soggiorno di isolamento, l’attore ha approfondito la psicologia del personaggio. Si è dunque dedicato allo sviluppo di ogni tic del Joker, così come la sua voce e la risata dal suono sadico (per la voce, l’obiettivo di Ledger era quello di creare un tono che non riecheggiassee il lavoro che Jack Nicholson ha fatto nella sua performance del Joker nel 1989). Per quanto riguarda l’aspetto, Ledger si è concentrato sull’aspetto caotico e disordinato del punk rocker Sid Vicious, combinato con i manierismi psicotici di Alex De Large di Arancia Meccanica (1971).

Alcune curiosità sulle riprese di Il cavaliere oscuro

7. Una nota scena è stata improvvisata. La scena del film in cui il Joker batte la mani nella cella, plaudendo in modo beffardo e sardonico alla promozione di Gordon, è stata improvvisata da Heath Ledger. L’applauso, infatti, non era incluso nella sceneggiatura, ma Christopher Nolan ha subito incoraggiato l’equipaggio a continuare le riprese e la sequenza è stata poi inclusa nel montaggio finale.

8. La scena dell’autobus è stata più difficile del previsto. L’autobus che si schianta all’indietro in banca nella sequenza di apertura si è rivelata molto più difficile di quanto inizialmente previsto. L’autobus doveva essere smontato e rimontato all’interno dell’edificio (un ufficio postale in disuso), nascosto dietro una grande parete falsa e, quindi, spinto all’indietro con un cannone ad aria.

9. Meglio la computer grafica della protesi. Per la sfregiatura di Due Facce, si è preferito optare per un lavoro di grafica computerizzata piuttosto che utilizzare delle protesi. Lo stesso Nolan ha pensato che, indipendentemente da quanto fosse bello il trucco, c’era da aggiungere un qualcosa di intrinseco sul volto dell’attore, visto che l’aspetto del personaggio richiede che parte della sua faccia venga bruciata. La CGI ha dunque permesso di ottenere l’effetto voluto, più “malleabile” rispetto a quanto il trucco permettesse.

Il sequel Il cavaliere oscuro – Il ritorno



10. Ha avuto un sequel. Quattro anni dopo l’uscita del film, nel 2012, Nolan ha portato al cinema il sequel di Il cavaliere oscuro, nonché capitolo conclusivo della sua trilogia su Batman. Si tratta di Il cavaliere oscuro – Il ritorno, dove Batman si trova a dover fare i conti con la minaccia rappresentata da Bane, un terrorista fisicamente invincibile, dietro il quale sembra però nascondersi una minaccia ancora più grande. Nel film, oltre a Bale, vi sono gli attori Tom Hardy, Marion Cotillard e Anne Hathaway nel ruolo di Catwoman.

Le migliori frasi di Il cavaliere oscuro

Frasi destinate a rimanere iconiche. Un film come questo non poteva non dare vita a delle frasi pronte e restare nell’immaginario collettivo per molto tempo a venire. Ecco qualche esempio:

Certi uomini non cercano qualcosa di logico, come i soldi. Non si possono né comprare né dominare, non ci si ragione né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo. ( Alfred )

) Vuoi sapere come mi sono fatto queste cicatrici? Mio padre era… un alcolista. E un maniaco. E una notte dà di matto ancora più del solito. Mamma prende un coltello da cucina per difendersi; ma a lui questo non piace. Neanche… un… pochetto. Allora, mentre io li guardo, la colpisce col coltello. Ridendo mentre lo fa. Si gira verso di me, e dice: «Perché sei così serio?». Viene verso di me con il coltello… «Perché sei così serio?!» E mi ficca la lama in bocca. «Mettiamo un bel sorriso su quel faccino!» ( Joker )

) La follia, come sai, è come la gravità: basta solo una piccola spinta. ( Joker )

) Io credo semplicemente che quello che non ti uccide, ti rende più… strano! ( Joker )

) O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. ( Harvey Dent )

) A volte la verità non basta. A volte la gente merita di più. A volte la gente ha bisogno che la propria fiducia venga ricompensata. ( Batman )

) Batman è l’eroe che Gotham merita, ma quello di cui ha bisogno (Gordon)

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Il cavaliere oscuro grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Now, Tim Vision, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 30 dicembre alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

Fonte: IMDb, Aforismi