Sono emerse online le prime foto di Maria Gabriela de Faria nei panni di The Engineer direttamente dal set di Superman. Le spie del set che frequentano la produzione del film diretto da James Gunn, le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta, hanno infatti individuato la star con indosso il costume in pelle nera e hanno scattato alcune foto. Questo è il primo “spoiler” significativo emerso dalla produzione di Superman, che è iniziata all’inizio di questo mese. Ad oggi, The Engineer è stato indicato come uno dei villain del film, mentre nei fumetti il personaggio è un membro del gruppo di antieroi The Authority, che ha un proprio film in fase di sviluppo presso i DC Studios.

Naturalmente, è difficile ad ora stabilire se il personaggio avrà poi un suo risvolto positivo, prendendo in futuro parte a questo team. Il costume che si può vedere da queste foto è però piuttosto somigliante con quello dei fumetti, per cui è possibile che non ci sia un futuro da solo villain nel futuro del personaggio. Ad ogni modo, questa fuga di immagini rappresenta un problema per Gunn, che dovrà cercare in tutti i modi di evitare che la stessa sorte tocchi al protagonista del film, sul cui costume ci sono grandi attese e molte speculazioni. Intanto, ecco qui di seguito il post con le foto:

We have the first photos of Maria Gabrielle de Faria in her The Engineer costume on set of #Superman! Click ⬇️ https://t.co/H3PML6eSFR — JustJared.com (@JustJared) March 15, 2024

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.