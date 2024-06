Venom: The Last Dance, ecco cosa ci ha svelato il trailer

Il protettore letale

Ci sono voluti tre film per arrivarci, ma Venom è finalmente un “Protettore Letale” all’inizio di questo film. Ancora nascosto in Messico, vediamo Eddie Brock confrontarsi con una banda che sembra tenere i cani in gabbia prima di farli combattere. Giustamente, l’antieroe non perde tempo nel devastarli… e nel mangiarne il cervello, ovviamente.

Quello che dovrebbe essere un momento di azione pura è animato anche dal tono da commedia che è sempre stato adottato per mettere in scena la relazione tra Eddie e Venom che, in questo caso, cercano di dire “We Are Venom” all’unisono.