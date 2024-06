Venom: The Last Dance, il trailer mostra una retcon di Spider-Man: No Way Home?

Il trailer di Venom: The Last Dance sembra mostrare una retcon all’ultimo film di Spider-man. Nella scena post-crediti di Venom: La Furia di Carnage, Eddie Brock è stato teletrasportato dalla sua realtà sulla Terra-616 (dove è ambientato il Marvel Cinematic Universe). Il suo hotel in Messico viene sostituito da quello che sembrava un resort a 5 stelle, con il simbionte di Venom che mostra grande interesse per un servizio televisivo dedicato a Spider-Man. Lo scenario era quindi preparato per un incontro tra i due personaggi, se non fosse che Spider-Man: No Way Home si conclude con la rivelazione che Eddie non ha mai lasciato il suo resort prima di venire rispedito nel suo mondo.

Tuttavia, Venom ha lasciato un pezzo di sé sulla Terra-616 in una scena chiaramente intesa ad aprire la porta al Peter Parker di Tom Holland che ottiene il suo costume alieno (che, nelle ultime settimane, è diventato un possibile punto della trama per l’imminente Spider-Man 4). Con Eddie rimandato da dove veniva, solo un barista – interpretato da Cristo Fernández di Ted Lasso – è stato lasciato a commentare il fatto che il suo unico cliente fosse scomparso senza pagare il conto.

Nel trailer di Venom: The Last Dance, vediamo il misterioso cattivo interpretato da Chiwetel Ejiofor catturare quel frammento solitario di simbionte, compiendo una retcon di Spider-Man: No Way Home.

Non sappiamo se la cosa abbia senso o seguito, ma fa discutere i fan e assomiglia molto a quanto visto nel trailer di Morbius. Il teaser di quel film includeva graffiti dello Spider-Man di Tobey Maguire che lo etichettavano come un assassino, una sequenza che non è stata inclusa nel montaggio finale.

Non è molto plausibile che il personaggio interpretato da Ejiofor abbia il potere di viaggiare tra i mondi e questo sembra essere il modo di Sony di tornare sui propri passi e fare in modo che Venom non sia più sulla Terra-616… a meno che Eddie non sia tornato nel suo mondo dove esiste un identico bar con un barista identico e ha lasciato dietro di sé un’identico pezzetto di sé.

Quando Spider-Man: No Way Home fu distribuito, c’era la possibilità che fosse l’addio di Peter al MCU, quindi i piani per un crossover Spider-Man/Venom potrebbero essere stati cambiati negli anni successivi.

Venom: The Last Dance segue i successi al botteghino consecutivi di Venom: La furia di Carnage del 2021 (502 milioni di dollari a livello globale) e Venom del 2018 (856 milioni di dollari a livello globale). Kelly Marcel, che ha scritto i primi due film, dirigerà e scriverà il trequel.

Tom Hardy ha menzionato Marcel nel suo post, scrivendo “Voglio menzionare molto brevemente quanto sia orgoglioso della mia regista, compagna di sceneggiatura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, il tuo istinto è sempre perfetto. Prima classe: ti appoggio.”

A parte il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo inconsapevole aiutante e parassita Venom, la trama del terzo capitolo è stata tenuta nascosta. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. Abbiamo visto l’ultima volta Venom/Eddie Brock nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home del 2021, ma non è chiaro quale dei personaggi dell’Universo Marvel di Sony – che include Morbius, Kraven Il Cacciatore e Madame Web, tra gli altri – potrebbe comparire in Venom: The Last Dance.

Venom: the last dance – il poster