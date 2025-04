8 cose che abbiamo appena scoperto sul prossimo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu

Al panel di Star Wars Celebration dedicato a The Mandalorian & Grogu , una delle prime rivelazioni di Jon Favreau ha fatto riferimento alle origini di Star Wars . Favreau ha sottolineato quanto sia stato influenzato dal leggendario regista giapponese Akira Kurosawa durante la produzione delle prime tre stagioni di The Mandalorian e come The Mandalorian & Grogu continui questa tradizione. Come molti sanno, Kurosawa ha avuto una grande influenza sulla creazione della trilogia originale di Star Wars da parte di George Lucas, il che significa che Favreau e il suo prossimo film stanno tornando ai primi giorni del franchise e alle sue ispirazioni.

Poster credits: © Shochiku Co., Ltd. / Kurosawa Prod. – Graphic design: © Hartland Villa. Immagine tratta da Rapsodia in agosto di Akira Kurosawa (1991).

Il Razor Crest torna ufficialmente in The Mandalorian & Grogu

Verso la fine della seconda stagione di The Mandalorian, lo starfighter di Din Djarin – e, di fatto, la sua casa – è stato distrutto. Moff Gideon ha bombardato il Razor Crest, costringendo Din a ricevere un caccia stellare N1 in The Book of Boba Fett e nella terza stagione di The Mandalorian. Alla fine, però, la casa originale di Din e una delle migliori navi di Star Wars torna, con il Razor Crest che appare in diversi filmati rilasciati per The Mandalorian & Grogu durante lo Star Wars Celebration 2025.

Tuttavia, non è stato confermato come tornerà esattamente la Razor Crest. È probabile che Din abbia semplicemente incaricato qualcuno di costruire una nuova versione della nave dopo che quella originale è stata distrutta. Come molti hanno sottolineato da quando Din ha ottenuto una nave N1, il caccia stellare più piccolo probabilmente ostacolava le sue operazioni di caccia alle taglie. Con The Mandalorian & Grogu che vede i protagonisti dare la caccia alle taglie imperiali, il ritorno della Razor Crest è altamente logico.