Black Hawk Down: la storia vera, le rivelazioni della serie

Black Hawk Down: la storia vera disponibile su Netflix racconta la vera storia dell’evento che dà il titolo alla Battaglia di Mogadiscio, ed ecco i 10 momenti più importanti, le rivelazioni e le conclusioni tratte dalla docuserie in tre episodi. L’incidente di Black Hawk Down è probabilmente la storia più famosa del coinvolgimento americano nella guerra civile somala, resa popolare dal film del 2001 di Ridley Scott Black Hawk Down. Ora, più di due decenni dopo l’uscita del film, la Ridley Scott Associates ha prodotto Black Hawk Down: la storia vera (Surviving Black Hawk Down in originale) nel tentativo di immergersi di nuovo nell’argomento.

Black Hawk Down: la storia vera intervista una serie di individui coinvolti nella Battaglia di Mogadiscio, ognuno dei quali ha una versione diversa della storia. Ranger dell’esercito americano, soldati della Delta Force, cecchini americani, cittadini somali e membri della milizia del generale Aidid sono tutti presenti nella serie. Ognuno degli intervistati rivela molto, con questi 10 punti chiave che sono i più significativi nel documentario disponibile su Netflix.

10 Surviving Black Hawk Down. Cr. Brad Halling/Courtesy of Netflix © 2025 Inizialmente i somali speravano nel coinvolgimento americano Secondo Ahmed ‘Five’ A differenza del film di Ridley Scott del 2001, Black Hawk Down: la storia vera tenta di dare entrambi i lati della storia, mostrando la prospettiva somala sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra civile. Parti significative del primo episodio si concentrano su come l’opinione pubblica somala sugli americani sia cambiata nel tempo. Il 1992 ha visto l’inizio dell’operazione Restore Hope, con il documentario che spiega che 1.800 marines statunitensi sono stati inviati in Somalia per aiutare a ripristinare la pace. Come spiega Ahmed ‘Five’, l’operazione Restore Hope ha portato molta speranza ai cittadini somali. Molti somali attendevano con ansia l’arrivo degli americani, sventolando bandiere nella speranza che gli Stati Uniti e l’ONU avrebbero contribuito a riportare la pace nel paese. Tuttavia, le operazioni militari spesso maldestre degli americani e i detriti che si sono lasciati alle spalle hanno rapidamente fatto rivoltare l’opinione pubblica somala contro di loro, con i soldati americani che, nella serie, hanno ammesso di sapere che la polveriera sarebbe esplosa prima o poi.

9 Surviving Black Hawk Down. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 Black Hawk Down: la storia vera intervista il cameraman che ha filmato Mike Durant È uno degli intervistati più in evidenza Mentre Black Hawk Down: la storia vera intervista tutti i tipi di soldati americani, cittadini somali e altri, si può sostenere che il protagonista del documentario sia Ahmed ‘Five’, un cameraman che ha vissuto a Mogadiscio. Five ha molto spazio sullo schermo durante il documentario, compare in primo piano in tutti e tre gli episodi. Come spiega, aveva 19 anni quando prese in mano la sua prima telecamera. Quando iniziò la guerra civile somala, Five si sentì obbligato a diventare un cameraman di guerra, per raccontarla. Five girò gran parte delle riprese della battaglia di Mogadiscio che sono presenti nel documentario. Five racconta persino la storia di come si ritrovò a filmare un gruppo di somali mentre calpestavano il corpo di un soldato americano morto. Il video divenne poi protagonista di un notiziario meno di un giorno dopo che lo aveva inviato per la trasmissione. In particolare, Five fu informato della cattura del pilota statunitense del Black Hawk Mike Durant, e filmò il suo famoso video di interrogatorio.

8 Surviving Black Hawk Down. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 Le cose erano ostili quando i soldati intervistati arrivarono in Somalia Hanno sentito colpi di mortaio la prima notte Sebbene gli Stati Uniti avessero inviato i Marines in Somalia già nel 1992, i Ranger dell’esercito americano e i soldati della Delta Force intervistati non arrivarono prima del 1993. L’opinione pubblica si era già rivoltata contro gli americani quando arrivarono gli intervistati come David Diemer, Randy Ramaglia, Brad Thomas e Tom Satterly. Come spiegano, la notte in cui arrivarono alla base dell’hangar alla periferia di Mogadiscio, sentirono colpi di mortaio mentre dormivano. I soldati raccontano vari aneddoti su come furono accolti con ostilità al loro arrivo a Mogadiscio. I soldati hanno intrapreso varie missioni per eliminare obiettivi di alto valore dall’esercito di Aidid, solitamente di notte con elicotteri Black Hawk e dispositivi per la visione notturna (NOD). Il 7 settembre 1993 è stato il giorno in cui si è verificato uno dei primi conflitti descritti nel documentario, con un’incursione in un complesso di appartamenti che presumibilmente nascondeva Aidid. Secondo i Rangers, i somali hanno aperto il fuoco per primi, portando gli americani a rispondere con una “schiacciante potenza di fuoco”.

7 Surviving Black Hawk Down. Nuur Hassan in Surviving Black Hawk Down. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 I soldati di ogni squadra raccontano la loro versione della storia Americani e somali Black Hawk Down: la storia vera non è un’idea monotematica, la serie racconta quasi ogni lato della storia. David Diemer, Randy Ramaglia e Brad Thomas raccontano la loro esperienza come membri degli U.S. Army Rangers. Ognuno di loro ha svolto compiti diversi durante la battaglia di Mogadiscio, David che faceva parte del Rescue Convoy, Brad che faceva parte del Casualty Convoy e Randy sul campo. Black Hawk Down: la storia vera intervista anche Tom Satterly, un soldato della Delta Force, Mike Durant, un pilota di elicotteri Black Hawk, Brad Halling, un cecchino dell’esercito americano e una varietà di altri tipi di soldati. Oltre a ciò, vengono intervistati membri dell’esercito del generale Aidid, come Nuur Hassan e Yasun Dheere. Sono presenti anche cittadini somali, giornalisti di guerra e altri, evidenziando ogni angolazione della storia.

6 Surviving Black Hawk Down. Cr. Anton Berendsen/Courtesy of Netflix © 2025 I soldati della Delta Force sono arrivati ​​fuori dalla loro area Il primo di diversi errori Circa a metà di Black Hawk Down: la storia vera, iniziano gli eventi effettivi del 3 ottobre 1993. Sebbene fosse un giorno di riposo, le truppe americane furono mobilitate quando ricevettero informazioni che uno dei consiglieri di Aidid, Omar Salad, si nascondeva in un edificio vicino all’Olympic Hotel. Furono mobilitati due elicotteri Black Hawk, oltre a vari Ranger dell’esercito statunitense e soldati della Delta Force. Tom Satterly era uno dei soldati della Delta Force e raccontò gli eventi. Secondo Satterly, i Ranger crearono un perimetro attorno all’edificio bersaglio nel mercato di Bakara. Questo era stato progettato per bloccare gli incroci e trattenere eventuali combattenti somali. Tuttavia, una volta arrivati ​​sul posto, Tom dice di essersi reso conto che la sua squadra era nel posto sbagliato. Erano fuori dal perimetro che i Ranger avevano creato intorno alle 15:40. Si fecero strada fino all’edificio e arrivarono intorno alle 16:00, con questo che fu il primo di diversi errori che gli americani affrontarono durante la battaglia di Mogadiscio.

5 Surviving Black Hawk Down. Cr. David Diemer/Courtesy of Netflix © 2025 Gli americani si sono rintanati nella casa di una donna somala (e lei viene intervistata) Saido Mohamed interpreta un ruolo importante Poco dopo lo schianto dell’elicottero Black Hawk, la squadra di Tom e Randy sapeva che avevano bisogno di rifugiarsi. I convogli di soccorso e feriti hanno dovuto farsi strada tra le barricate somale, il che significava che erano in ritardo nel raccogliere i soldati. Quindi, la squadra si è nascosta in una casa vicina, decidendo di aspettare. I combattenti del generale Aidid hanno circondato la casa, aspettando che gli americani uscissero. Gli americani non erano soli dentro, poiché la famiglia che viveva nella casa era lì. Saido Mohamed, la donna che viveva nella casa, è stata intervistata per Black Hawk Down: la storia vera. Fornisce la sua prospettiva sugli eventi durante gli episodi due e tre, descrivendo la sua paura e le azioni degli americani e dei somali. La sua storia è una delle più strazianti, con lei che ha trascorso molto tempo con alcuni degli intervistati americani.

4 Surviving Black Hawk Down. Cr. Tara Harris/Courtesy of Netflix © 2025 I convogli hanno fatto fatica a passare attraverso Mogadiscio A causa dei blocchi stradali e degli spari costanti Black Hawk Down: la storia vera racconta diverse storie simultanee, con la storia dei convogli che si interseca con la storia dei soldati a casa di Saido. Brad Thomas è un ranger dell’esercito americano intervistato che era con il Casualty Convoy durante l’incidente di Black Hawk Down, con il compito di raccogliere i morti e i feriti e riportarli alla base. Sfortunatamente, è stato incredibilmente difficile per il convoglio attraversare Mogadiscio. I somali avevano creato blocchi stradali quasi a ogni svolta, ritardando la loro capacità di raggiungere gli americani intrappolati. Tom spiega che a un certo punto, il veicolo in cui si trovava ha dovuto fare una svolta di nove punti durante una sparatoria. Se i convogli fossero stati in grado di passare attraverso Mogadiscio, è probabile che ci sarebbero state molte meno vittime.

3 Surviving Black Hawk Down. Cr. Mike Goodale/Courtesy of Netflix © 2025 Mike Durant parla della sua esperienza da prigioniero di guerra È stato rilasciato dopo 11 giorni Sebbene il film Black Hawk Down di Ridley Scott tocchi la storia di Mike Durant, Black Hawk Down: la storia vera la approfondisce ulteriormente. Mike Durant era il pilota del secondo elicottero Black Hawk precipitato, e fu preso in ostaggio dai somali. Fu tenuto prigioniero di guerra, e uno degli uomini di Aidid trovò Ahmed “Five” e gli disse di andare a registrare un video degli ostaggi. Mike Durant viene intervistato in Black Hawk Down: la storia vera, dove racconta della sua esperienza da prigioniero di guerra. Parla dei suoi pensieri durante il video dell’intervista, oltre a riflettere sulla fama che ha ricevuto dopo essere stato rilasciato. Mike Durant fu rilasciato dai suoi rapitori dopo 11 giorni, Bill Clinton che minacciò i somali di rappresaglie se fosse stato ferito.

2 Surviving Black Hawk Down. Cr. David Eastabrooks/Courtesy of Netflix © 2025 Gli intervistati sono sinceri su quanto siano stati violenti Sono incredibilmente consapevoli di sé Uno dei temi ricorrenti più scioccanti in Black Hawk Down: la storia vera è quanto i vari soldati siano consapevoli della loro violenza. I soldati non si tirano indietro quando discutono del numero di morti che hanno causato. Brad dice che una volta che avesse fatto scattare un interruttore, avrebbe “ucciso chiunque vedessi che fosse ostile o si comportasse in modo ostile in qualsiasi modo. Non credo che il mio dito sia rimasto lontano dal grilletto per molto tempo”. Un’altra citazione degna di nota arriva dopo che David spiega perché ha sparato sulla folla, con lui che dice di credere che “se eri là fuori il 3 ottobre, non stai tramando niente di buono”. Nel frattempo, i somali che lavoravano per l’esercito del generale Aidid sono altrettanto sinceri. Nuur Hassan dice che “La caduta dell’elicottero è stato il momento più felice che abbia mai avuto”, così come “La mia pistola non ha mai avuto un attimo di tregua”. Un altro soldato di nome Yasin racconta perché ha combattuto, dicendo “Siamo fatti per sparare o per essere colpiti”. Queste sono solo alcune delle tante citazioni sorprendenti presenti nella docuserie Netflix.