The Black Phone 2: il regista annuncia una differenza importante che rende il sequel “più spaventoso”

Il regista di The Black Phone 2, Scott Derrickson, annuncia una differenza importante nel prossimo sequel, che lo renderà “più spaventoso” rispetto al primo. The Black Phone si concludeva chiudendo il cerchio della storia di una scuola media, con Finney (Mason Thames) che uccideva l’Arraffatore (Ethan Hawke) con il telefono che usava per comunicare con le sue precedenti vittime. L’imminente sequel vedrà il ritorno del protagonista in nuove circostanze, anche se i dettagli esatti di ciò che accadrà nel film non sono stati resi noti. Tuttavia, con la conferma del ritorno di importanti personaggi, molti elementi risulteranno familiari.

Parlando con GamesRadar+, Derrickson ha rivelato che una differenza chiave in The Black Phone 2 renderà la storia “più grafica” e “più spaventosa” rispetto al film originale. Il regista ha spiegato che il fatto che il film sia incentrato sulla scuola superiore piuttosto che sulla scuola media ha reso necessaria una trama più cupa e adulta rispetto al primo film. Tuttavia, ha promesso che questo sarà illustrato nel modo in cui i personaggi verranno stabiliti nel nuovo film, aggiungendo questi importanti elementi. Ecco cosa ha detto Derrickson qui sotto:

La differenza principale è che si tratta di un film sulla maturità, così come il film originale era un film sulla maturità alle scuole medie, ma sono due tipi di cose molto diverse. Un film sulla maturità richiede di più. Deve essere più viscerale. Deve essere, credo, più grafico, più spaventoso.

Penso che il cambiamento che avviene negli esseri umani tra le scuole medie e le superiori sia uno dei più grandi cambiamenti che si affrontano nella vita. Quindi, poter rivisitare questi personaggi che si sono davvero sviluppati come persone nei quattro anni trascorsi tra un film e l’altro è stato molto interessante per me.

The Black Phone 2 è basato sull’omonimo racconto di Joe Hill.

Cosa significa per il film il focus sul liceo di The Black Phone 2

La sua attenzione sarà diversa dalle premesse originali

Il cast di The Black Phone 2 vedrà non solo il ritorno di Thames nei panni di Finney e di Hawke in quelli dell’Arrapinatore, ma anche di altri personaggi del primo film, come Gwen (Madeleine McGraw), Terrance (Jeremy Davies) e Robin (Miguel Mora). La trama esatta è attualmente sconosciuta, soprattutto perché l’antagonista è morto nel primo film. Questo significa che il sequel probabilmente si baserà maggiormente sugli elementi soprannaturali del primo film, enfatizzando le sue idee attraverso una lente familiare che permette di mostrare nuove prospettive.

La conferma da parte di Derrickson di una storia più terrificante non sorprende più di tanto, dal momento che il film avrà davvero bisogno di aumentare il suo fattore paura per giustificare la continuazione della storia. Dato il grande successo al botteghino del primo film, che ha guadagnato 161,4 milioni di dollari a fronte di un budget di 16-18 milioni, The Black Phone 2 è molto atteso, il che giustifica il fatto che il sequel avrà una storia più terrificante. Sembra inoltre che il film tratterà simbolicamente le paure del liceo attraverso una storia dell’orrore, con qualsiasi cosa Finney debba affrontare che abbia un legame con la sua crescita.