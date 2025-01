Daredevil: Born Again, le 10 più grandi rivelazioni del trailer

A distanza di più tempo di quanto si credeva, il trailer di Daredevil: Born Again è finalmente arrivato on line e c’è da dire che il piacere ha ripagato l’attesa. Leggermente diverso rispetto alla versione trapelata online dopo il D23 dello scorso anno, il video promette una nuova avventura ricca di azione e sangue per l’Uomo senza Paura.

La Marvel Television è chiaramente attenta a non svelare troppo della serie di 9 episodi. Tuttavia, ci sono diverse grandi rivelazioni e accenni a ciò che accadrà, comprese le apparizioni di personaggi come Bullseye, il Punitore e Muse. Grazie a CBM, ecco un approfondimento sul trailer di Daredevil: Born Again che analizza tutti i momenti più importanti, le rivelazioni, i potenziali spoiler sulla trama, i riferimenti ai fumetti e gli Easter Egg.

11 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Alleati improbabili? Matt Murdock e Wilson Fisk si incontrano in una tavola calda per uno scambio teso ma i due si rivolgono l’uno all’altro quasi come se fossero vecchi amici. Sembra che i due nemici di lunga data abbiano raggiunto una sorta di tregua. Il nuovo ruolo di Fisk come sindaco lo rende probabilmente intoccabile, anche se sembra che Matt sia aperto all’idea che il Kingpin del crimine abbia voltato pagina (l’avvocato non è del tutto convinto, e a ragione, visti i flash di Fisk che si azzuffa violentemente con qualcuno che intercalano questo incontro). Il punto più importante è l’ammissione da parte di Fisk che “non è del tutto spiacevole” rivedere Matt. È un complimento a rovescio, certo, ma i due potrebbero non farsi la guerra in questa serie… almeno non ancora.

10 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Amici riuniti Inizialmente non ci si aspettava che Elden Henson e Deborah Ann Woll riprendessero i loro ruoli di Foggy Nelson e Karen Page in Daredevil: Born Again. La revisione creativa ha cambiato le cose, fortunatamente, ed entrambi i personaggi possono essere visti al fianco di Matt. Sembra che si tratti della stessa sequenza che abbiamo visto girare nelle foto e nei video del set. Tuttavia, Karen appare successivamente in quella che sembra essere un’aula di tribunale. E sì, il fatto che sia vestita di nero ci fa un po’ preoccupare su cosa ne sarà di Foggy. In ogni caso, non ci aspettiamo che abbiano un ruolo importante in questa prima stagione.

9 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Sindaco Fisk Wilson Fisk è ora il sindaco di New York e, a giudicare dalla foto della folla, è adorato dai cittadini della Grande Mela. Non è chiaro come Daredevil: Born Again affronterà il fatto che Kingpin ha trascorso del tempo dietro le sbarre. Probabilmente sarebbe abbastanza facile con una battuta a effetto rivelare che è stato scagionato da tutte le accuse. Nel MCU sono successe cose più strane. Si dice che Fisk otterrà il suo sostegno dando un giro di vite ai vigilanti di strada che gli hanno causato un gran mal di testa nel corso degli anni. In base alla prossima diapositiva, però, Matt potrebbe non essere troppo infastidito da questo…

8 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Mai più Daredevil Nella versione originale di Daredevil: Born Again, Matt avrebbe rinunciato a essere un vigilante per quasi tutta la prima stagione dello show. I Marvel Studios si sono resi conto che era una pessima idea, anche se sembra che questo punto della trama sia rimasto. Alla domanda di Fisk sul perché abbia rinunciato a essere un vigilante, Matt risponde: “È stato superato un limite”. Ha superato il limite o l’eroe si sta forse riferendo all’attacco di Bullseye? Non prevediamo che rinuncerà al mantello per molto tempo, anche se lo si può vedere con un costume di fortuna più avanti nel trailer. Se Daredevil non in giro, avrebbe senso che l’avvocato non si opponga necessariamente al piano di Fisk di eliminare i vigilanti pericolosi.

7 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Bullseye Wilson Bethel torna a vestire i panni di Benjamin “Dex” Poindexter e si rimette in piedi mentre una squadra di guardie lo accompagna in prigione. La terza stagione di Daredevil ha percorso una strada strana con la storia del cattivo, rendendolo uno che si faceva passare per Daredevil, ma ci aspettiamo che i Marvel Studios lo rendano più in linea con la sua controparte a fumetti (anche se il suo classico costume è stato scambiato con uno molto più concreto). Bullseye può essere visto in seguito all’attacco e, anche se non prevediamo necessariamente un suo ruolo importante in Born Again, la nuova Marvel Television ha il merito di non aver lasciato in sospeso questo cliffhanger.

6 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Un nuovo interesse amoroso Sembra che Matt e Karen siano saldamente in zona amicizia, perché questo trailer mostra un nuovo interesse amoroso: Heather Glenn. Nei fumetti, la socialite ha aiutato Matt a finanziare il suo studio legale grazie all’aiuto del padre, l’industriale Maxwell Glenn. Come Daredevil, l’avvocato ha scoperto di essere caduto sotto il controllo dell’Uomo Porpora e di essere stato coinvolto in una cospirazione criminale. L’eroe fa del suo meglio per scagionarlo, ma quando non ci riesce, il padre di Heather muore suicida. Matt alla fine si stanca delle feste e dell’abuso di alcol della sua ragazza e, dopo che le loro strade si separarono, lei cade sempre più nell’alcolismo e si toglie la vita.

5 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Muse Muse è un serial killer squilibrato con un talento artistico. Sembra uscito direttamente dalla pagina e si scontra con Daredevil in un faccia a faccia che fa pensare a una minaccia fisica per il vecchio Hornhead. Vediamo anche i suoi accattivanti graffiti e, come suggeriscono le foto del set, tutti gli indizi indicano che è alla ricerca del sangue del sindaco Wilson Fisk. Se, ad esempio, la sua famiglia è stata uccisa da Kingpin, come si sentirà Daredevil a intervenire per fermare una ricerca di vendetta di cui si è occupato lui stesso in passato? I corpi appesi al soffitto potrebbero cambiare le cose, naturalmente.

4 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Qualcosa di familiare… Wilson Fisk e Vanessa Fisk vengono brevemente mostrati mentre mangiano insieme e, sullo sfondo, c’è quel familiare ritratto bianco… che ha ancora il sangue schizzato sopra dal finale della terza stagione. La sua presenza qui non solo conferma che il Daredevil di Netflix è canonico, ma che i Marvel Studios non intendono più trattare quella serie come qualcosa che potrebbe essere accaduto. Daredevil: Born Again si svolge sulla Terra-616 e ci aspettiamo qualche piccolo cambiamento… dopo tutto, è improbabile che Kevin Feige sia vincolato ad alcune delle idee più stupide della precedente Marvel Television.

3 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Tigre bianca Forse non ve ne siete accorti, ma è Hector Ayala che combatte contro quei teppisti nella metropolitana (cosa che abbiamo potuto confermare grazie al trailer trapelato al D23). In questo sneak peek, Hector veste i panni della Tigre Bianca, anche se con un costume un po’ più nero rispetto alla versione completamente bianca dei fumetti. Intorno al suo collo c’è l’amuleto che conferisce il potere e che, come sappiamo, alla fine passerà a sua nipote, Angela del Toro, la prossima Tigre Bianca. Una nota più triste è che l’attore che qui interpreta la Tigre Bianca, Kamar de los Reyes, è morto nel dicembre 2023 dopo aver lottato contro il cancro.

2 Immagine dal trailer di Daredevil: Born Again Nuovi costumi Matt non si è vestito fino al finale della prima stagione di Daredevil e ha poi indossato lo stesso costume nella maggior parte della seconda stagione e in The Defenders, prima di abbandonarlo per la sua versione nera fatta in casa per tutta la terza stagione. Da allora lo abbiamo visto con il classico costume giallo in She-Hulk: Attorney at Law e questo trailer ci suggerisce ancora più look alternativi. Vengono mostrati cinque cappucci, due dei quali di diverse tonalità di rosso e gli altri bianchi, gialli e neri. Il costume rosso che appare nelle foto del set viene mostrato durante alcune intense scene di combattimento e sembra essere quello che indosserà per la maggior parte di Daredevil: Born Again. In base a questa anticipazione, ci si aspetta che l’attore sfoggi anche altri nuovi look.