L’episodio 1 non ha lasciato presagire nulla di tutto questo, isolando la morte di Foggy a un momento scioccante. La sua morte ha portato Matt a rinunciare a essere Daredevil e ad allontanarsi da Karen. Nonostante le speranze che Foggy si rivelasse vivo e sotto protezione testimoni alla fine, come accade nei fumetti, Foggy sembra essere davvero morto.

Prima della première di Daredevil: Rinascita , voci e video dal set avevano fatto temere ai fan che Foggy Nelson sarebbe morto all’inizio della serie. Ciò si è rivelato vero nell’episodio 1. Ora che la stagione è finita, è stato rivelato che Vanessa Fisk ha convinto Bullseye a uccidere Foggy in modo che il suo lavoro sul caso di “Dumb Benny” non rivelasse il suo utilizzo di Red Hook come mezzo per riciclare denaro.

Hector Ayala era disposto a rischiare la vita anche senza l’amuleto che gli conferiva i poteri per salvare gli altri. Questo dimostra quanto fosse un eroe. Quando Matt gli disse che avrebbe dovuto dimettersi da Tigre Bianca dopo che il processo aveva rivelato la sua identità segreta, Hector gli rispose che non poteva farlo perché essere Tigre Bianca era ciò che doveva essere. Essere ucciso codardamente da Cole North, che indossava un giubbotto antiproiettile del Punitore, è stato un modo tragico per concludere la storia di Hector.

Daredevil: Rinascita ha svolto un ottimo lavoro nel mettere alla prova la decisione di Matt di rinunciare alla sua vita da supereroe per tutta la prima metà della stagione. Uno degli elementi più importanti utilizzati a questo scopo è stato l’arrivo di un nuovo eroe nel MCU . Non solo Tigre Bianca era un personaggio complesso, che si trasformava facilmente in uno dei personaggi più interessanti della serie, ma l’idea di avere Matt che lo difendesse in tribunale ha permesso alla serie di esplorare alcune importanti questioni su cosa significhi essere un eroe.

6 Charlie Cox è Matt Murdock in Daredevil: Rinascita – Foto gettyimages.com/Disney

Agente Shanahan

Il motivo principale per cui la storia di Tigre Bianca si è svolta in questo modo

L’agente Kel Shanahan era un personaggio importante in Daredevil: Rinascita all’inizio, ma non per i suoi ruoli degni di nota sullo schermo. Il suo più grande contributo alla serie arriva con la sua morte. Shanahan era il partner dell’agente Powell e i due stavano picchiando Nicky Torres, il loro informatore, quando Hector Ayala entrò nella metropolitana per fermarli. Pur non avendo i poteri di Tigre Bianca, Hector ebbe la meglio nello scontro, che si concluse con Shanahan che inciampò accidentalmente su di lui e fu investito da un treno in corsa.

Hector non sapeva che Shanahan e Powell fossero poliziotti, poiché svolgevano il loro lavoro sporco senza nulla che li identificasse visibilmente. La morte di Shanahan avrebbe portato al processo di Tigre Bianca, ed è così che Matt Murdock è stato convinto ad aiutare l’eroe e ha iniziato a riflettere se fosse meglio aiutare gli altri come vigilante o come avvocato. Sebbene l’agente Shanahan non abbia vissuto a lungo nella serie MCU, la sua morte ha contribuito a plasmare il viaggio di due eroi, Daredevil e Tigre Bianca, quindi il suo impatto è stato positivo.