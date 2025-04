I Peccatori: il film ha una scena post-credits?

L’emozionante nuovo film horror di Ryan Coogler, I Peccatori (qui la recensione), ha non una ma ben due scene post-credit, il che è una relativa rarità per un progetto che non fa parte di un franchise o di una proprietà intellettuale già consolidata. Prima di passare alla descrizione di queste scene, ripercorriamo la trama del film: Michael B. Jordan interpreta i fratelli gemelli Smoke e Stack, il cui ritorno alla loro città natale diventa sempre più pericoloso quando scoprono una minaccia soprannaturale che potrebbe distruggere tutto ciò che hanno cercato di costruire.

Sebbene i trailer di Sinners abbiano fatto un ottimo lavoro nel nascondere alcuni dei momenti più scioccanti, le battute finali sono imperdibili; c’è un’importante rivelazione che potrebbe essere molto significativa in base a ciò che Coogler vuole fare in seguito con un potenziale franchise. Se non avete ancora visto I Peccatori, non temete, perché abbiamo mantenuto questo articolo completamente privo di spoiler sul contenuto di queste scene.

I Peccatori ha sia una scena mid-credits che una scena post-credits

Vale la pena di assistere a tutti i titoli di coda di I Peccatori, poiché c’è una lunga sequenza che viene riprodotta. Dopo il resto dei titoli di coda, c’è invece un’altra scena più breve. Anche se il momento finale che si svolge dopo i titoli di coda è molto più breve e, in confronto, non è così importante, vale la pena di rimanere in attesa perché dà seguito a un easter egg che era stato stabilito in precedenza nella storia.

Non è il primo film di Coogler ad avere una scena post-credit, poiché entrambi i capitoli del franchise di Black Panther presentavano scene che accennavano al futuro del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, il pubblico potrebbe essersi aspettato che un nuovo film di supereroi abbia un momento finale, dato che si tratta di una componente ricorrente in ogni capitolo dei Marvel Studios da quando Samuel L. Jackson è comparso come Nick Fury alla fine del primo film di Iron Man nel 2008.

Non si sa se Sinners rimarrà un film a sé stante, ma l’accoglienza già stellare che ha ricevuto potrebbe potenzialmente aprire delle possibilità. Avere un sequel sarebbe entusiasmante, poiché il film riesce a combinare sequenze viscerali di orrore con un commento profondamente toccante sul trauma generazionale e sulle relazioni razziali negli Stati Uniti. Sebbene Coogler abbia certamente fatto la gavetta realizzando film di successo basati su materiale consolidato, è rinfrescante vedere che uno dei giovani registi più importanti del settore sta lavorando a una storia che è interamente sua.