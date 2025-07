Murderbot – Stagione 1, la spiegazione del finale

Il finale della prima stagione di Murderbot ha visto Murderbot (Alexander Skarsgård) lasciare i suoi nuovi amici per una destinazione incerta, e ci sono molte domande a cui la serie Apple TV+ non ha dato risposta. Dopo un penultimo episodio emozionante, il finale della prima stagione di Murderbot si è concentrato principalmente sulle conseguenze dei tentativi di GrayCris di uccidere i membri di PreservationAux, la maggior parte del cast di Murderbot.

I membri di PreservationAux come Mensah (Noma Dumezweni) e Gurathin (David Dastmalchian) hanno trascorso gran parte del finale cercando di riportare indietro Murderbot. Dopo essersi sacrificato per salvare Mensah, la memoria di Murderbot è stata cancellata ed è stato costretto a lavorare di nuovo per la Compagnia. Fortunatamente, Gurathin è riuscito a riportare indietro Seccy (come lo chiama Ratthi).

Anche se tutto è andato per il meglio per Murderbot e PreservationAux, c’è stato un colpo di scena proprio alla fine del finale. Invece di unirsi a PreservationAux e vivere una vita libera sul loro pianeta, Murderbot se n’è andato nel cuore della notte. È stata una decisione scioccante, ma i libri su cui è basato Murderbot rivelano perché ha fatto questa scelta e dove andrà ora.

Dove andrà Murderbot dopo il finale della prima stagione di Murderbot?

Il colpo di scena più grande del finale della prima stagione di Murderbot è stato che Murderbot ha deciso di non partire con PreservationAux. Ha invece deciso di prendersi un po’ di “tempo per sé” e di fuggire su una nave di trasporto a caso. La seconda stagione di Murderbot, annunciata di recente, seguirà il secondo romanzo breve di Martha Wells, The Murderbot Diaries, “Artificial Condition”, quindi ci saranno alcuni spoiler importanti sui libri.

Murderbot ha preso quel mezzo di trasporto perché ha intenzione di indagare sul massacro di cui ha dei ricordi. Durante tutta la stagione, Murderbot ha ricordato delle visioni di un massacro, ma senza alcun dettaglio. Nella Murderbot – stagione 2, Murderbot si recherà nel sistema RaviHyral, più precisamente in una piattaforma mineraria conosciuta come Ganaka Pit, per scoprire la verità sul massacro che ricorda.

Perché Murderbot ha lasciato PreservationAux

Murderbot vuole scoprire cosa vuole, non farsi dire cosa fare, nemmeno dai suoi amici

Indagare sul massacro è una causa degna, ma è comunque un po’ confuso il fatto che Murderbot abbia deciso di abbandonare PreservationAux per farlo. Dopotutto, erano diventati ottimi amici dopo aver affrontato GrayCris, e PresAux aveva persino offerto a Murderbot la libertà. Sfortunatamente, questo era anche il problema della situazione.

Come Murderbot ha scritto nella sua lettera a Mensah, non sa cosa vuole. Tutto quello che Murderbot sa è che non vuole che gli altri gli dicano cosa fare, nemmeno se si tratta di PreservationAux. Murderbot sta essenzialmente prendendo del tempo per capire se stesso (da qui il viaggio a RaviHyral) e per stabilire le proprie priorità senza che PreservationAux gli dica cosa fare.

Dopotutto, Mensah e il resto dei PresAux avevano essenzialmente deciso come sarebbe stata la vita di Murderbot senza chiedergli cosa volesse davvero. Nei libri, Murderbot pensa anche che avere un “guardiano” nella Preservation Alliance, come suggerito da Mensah, sia come essere un robot domestico. Murderbot forse non sa cosa vuole, ma sa che non vuole essere un animale domestico.

Come Gurathin è riuscito a ripristinare i ricordi e la personalità di Murderbot

Gurathin ha usato le sue abilità di umano potenziato e la Compagnia non ha cancellato Murderbot in modo da poter setacciare i dati alla ricerca di informazioni redditizie

Gran parte del finale della prima stagione di Murderbot si è concentrato sul tentativo di PreservationAux di trovare Murderbot e ripristinarne la personalità.

Non è stato facile, ma Gurathin è riuscito a riportare indietro il SecUnit titolare. Anche se alla fine tutto si è risolto, potrebbe esserci qualche confusione su come Gurathin sia riuscito a scaricare l’intera personalità di Murderbot e sul perché la Compagnia non l’abbia cancellata. Gurathin è stato in grado di trovare e scaricare la personalità e i ricordi di Murderbot perché è un essere umano potenziato.

Il cervello di Gurathin è essenzialmente in parte un computer e, sebbene ciò abbia rischiato di sovraccaricare il suo sistema, è riuscito a scaricare la struttura di Murderbot. Questo, insieme al fatto di conoscere un ex spacciatore che aveva accesso ai file della Compagnia, ha permesso a Gurathin di salvare Murderbot.

Martha Wells, autrice originale di The Murderbot Diaries, ha lavorato alla prima stagione di Murderbot come produttrice consulente.

La Compagnia in Murderbot non ha cancellato la personalità di Murderbot anche se ha cancellato la sua memoria. Questo perché la Compagnia estrae ogni informazione che ottiene, comprese la memoria di Murderbot e tutte le registrazioni che ha fatto. Murderbot aveva però una quantità davvero enorme di informazioni e alla Compagnia ci è voluto più tempo per setacciarle tutte che a Pin-Lee (Sabrina Wu) per ottenere un’ingiunzione.

Perché Murderbot ha funzionato male quando ha attaccato i manifestanti?

Il cervello organico di Murderbot ricorda il massacro in cui è stato coinvolto e non voleva uccidere di nuovo degli innocenti

Dopo che la memoria di Murderbot è stata cancellata, la Compagnia ha iniziato a usarlo per reprimere i manifestanti sul Corporation Rim. Normalmente, un’unità di sicurezza come Murderbot avrebbe semplicemente ucciso i manifestanti senza esitazione, ma Murderbot ha esitato anche dopo aver dimenticato chi era. Ancora una volta, questo è dovuto al ricordo di Murderbot del massacro della Fossa di Ganaka.

All’inizio dell’episodio, Mensah aveva detto che pensava che le parti organiche di Murderbot avrebbero ricordato PreservationAux, e in realtà non aveva torto. Murderbot è per lo più un androide, ma è anche composto da parti umane organiche clonate. Queste parti organiche conservano i ricordi proprio come gli esseri umani. Quindi, la Compagnia ha cancellato i file digitali di Murderbot relativi al massacro, ma non ha potuto cancellare i ricordi dalla sua materia organica.

Murderbot prova una profonda vergogna per Ganaka Pit e non vuole più essere una macchina assassina senza cuore.

Poiché Murderbot ricorda ancora il massacro di Ganaka Pit, ha smesso di combattere i manifestanti. Murderbot prova una profonda vergogna per Ganaka Pit e non vuole più essere una macchina assassina senza cuore. Anche dopo che la sua memoria e la sua personalità sono state cancellate, Murderbot ricorda ancora che non vuole uccidere persone innocenti.

Il vero significato del finale della prima stagione di Murderbot

Murderbot è una storia sull’autodeterminazione, l’amicizia e l’imparare a essere se stessi

Sebbene sia incentrata su un androide paranoico, la prima stagione di Murderbot ha toccato alcuni temi e argomenti molto umani. Il più importante di questi temi è l’idea dell’autodeterminazione, ovvero la libertà di vivere la propria vita come si desidera. Murderbot è uno schiavo in tutto tranne che nel nome, e l’intero arco narrativo del personaggio ruota attorno alla sua conquista dell’autonomia e del controllo sulla propria vita.

Un altro tema importante della prima stagione di Murderbot è il potere dell’amicizia, per quanto possa sembrare banale. La vita di Murderbot e quella di tutti gli altri membri della PreservationAux sarebbero finite se non si fossero uniti come amici. Anche se Murderbot fosse sopravvissuto, avrebbe continuato a guardare programmi in segreto e a odiare la sua vita. L’amicizia e il coraggio di mostrare agli altri il vero sé hanno cambiato in meglio la vita di Murderbot.

Più in generale, Murderbot ha anche molte critiche da muovere. La più grande è chiaramente contro il capitalismo sfrenato. Sia GrayCris che la Compagnia sono chiaramente i cattivi di Murderbot, e le loro motivazioni sono quasi interamente l’avidità e la possibilità di fare ciò che vogliono. È stato anche il capitalismo sfrenato della Corporation Rim a rendere Murderbot uno schiavo in primo luogo.

Se c’è qualcosa da imparare dalla prima stagione di Murderbot, è questo: sii te stesso e lascia che gli altri ti amino.

Il messaggio della prima stagione di Murderbot, più di ogni altra cosa, è un appello agli spettatori a essere se stessi. Anche Murderbot, l’androide cattivo, socialmente ansioso e perennemente goffo, ha trovato persone che lo amano. L’unico modo per farlo, però, è stato quello di lasciare che PreservationAux vedesse chi era sotto il casco. Se c’è qualcosa da imparare dalla prima stagione di Murderbot, è questo: sii te stesso e lascia che gli altri ti amino.