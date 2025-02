Mayor Of Kingstown – Stagione 4: cast, storia e tutto quello che sappiamo

La serie originale Paramount+ Mayor of Kingstown ha entusiasmato il pubblico in tre stagioni e il programma guidato da Jeremy Renner tornerà per la quarta stagione. Creata per il grande schermo da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, Mayor of Kingstown è ambientata in una città immaginaria che esiste per sostenere la vicina prigione. Mike McLusky (Renner) ha il compito di mantenere la pace tra le varie fazioni della città, tra cui le gang e la polizia locale. Toccando temi scottanti come il razzismo e la corruzione, Mayor of Kingstown è uno sguardo senza esclusione di colpi sul complesso industriale carcerario negli Stati Uniti.

La terza stagione ha alzato la posta in gioco introducendo una nuova fazione nelle tormentate strade di Kingstown, e Mike deve prendere in mano la situazione per affrontare la mafia russa. La terza stagione di Mayor of Kingstown è una sorta di ritorno miracoloso per la star del MCU Renner, che nel 2023 ha subito un infortunio che ha messo in pericolo la sua vita e che lo ha visto ricoverato per un lungo periodo. Fortunatamente, Renner si è ripreso ed è tornato per portare la popolare serie nel futuro, e anche nella quarta stagione.

Ultime notizie su Mayor Of Kingstown – Stagione 4:

La quarta stagione aggiunge il primo nuovo membro del cast

Non molto tempo dopo l’annuncio ufficiale della stagione, le ultime notizie hanno confermato che la quarta stagione di Mayor of Kingstown ha aggiunto un nuovo membro al cast. Per arricchire la miriade di personaggi che esistono nel complicato mondo di Mike, Clayton Cardenas è stato scelto per interpretare il ruolo ricorrente del vice direttore Torres, il secondo in comando della prigione di Anchor Bay. Non si sa nulla del personaggio di Cardenas, ma l’ex allievo di Mayans M.C. non è nuovo all’interpretazione di personaggi moralmente ambigui.

La quarta stagione di Mayor Of Kingstown è confermata

C’è voluto un tempo sorprendentemente lungo prima che Paramount+ annunciasse i piani per la quarta stagione di Mayor of Kingstown, ma questo è coerente con la complicata storia dei rinnovi dello show. Tuttavia, dopo aver messo a punto tutti i dettagli, ora è stato confermato che la quarta stagione è in lavorazione e questo fa seguito all’annuncio dell’ottobre 2024 secondo cui una writer’s room era già al lavoro. Al momento, non ci sono quasi dettagli sulle tempistiche di produzione della quarta stagione e non si sa quando i McLusky torneranno sul piccolo schermo.

La terza stagione di Mayor of Kingstown si è conclusa il 4 agosto 2024.

Il cast di Mayor Of Kingstown – Stagione 4

Tornerà Jeremy Renner?

Il ritorno di Jeremy Renner nel cast della terza stagione di Mayor of Kingstown è stato molto gradito ai fan e il celebre attore del MCU si è ripreso da un infortunio mortale subito nel 2023. Tenendo conto di ciò, Renner è quasi certo di tornare per la quarta stagione di Mayor of Kingstown , anche se il resto dell’ensemble è un po’ più sacrificabile. Le morti scioccanti di Iris (interpretata da Emma Laird), Kareem (Michael Beach) e Milo (Aidan Gillen) hanno notevolmente assottigliato il cast di supporto, e la quarta stagione potrebbe aggiungere qualche nuovo personaggio per compensare.

Il primo nuovo membro del cast è stato Clayton Cardenas, ex allievo di Mayans M.C. , che interpreterà il ruolo ricorrente del vice direttore Torres. Torres è il comandante in seconda della prigione di Anchor Bay, ma al momento non si sa molto altro su di lui.

Il cast presunto della quarta stagione comprende:

Jeremy Renner come Mike McLusky

Hugh Dillon come Ian Ferguson

Tobi Bamtefa come Coniglietto Washington

Taylor Handley come Kyle McLusky

Derek Webster come Stevie Sawyer

Hamish Allan-Headley come Robert

Clayton Cardenas comeVice direttore Torres

Dettagli sulla trama di Mayor Of Kingstown – Stagione 4

Il finale della terza stagione di Mayor of Kingstown è stato brutale e scioccante, e lascia i McLusky in un posto strano, dal punto di vista emotivo. Dopo aver risolto il problema dei russi, Mike si è anche messo in una brutta posizione, dato che il vuoto di potere minaccia di invitare in città qualche nuova banda o impresa criminale. Nel frattempo, le alleanze dello stesso Mike potrebbero metterlo in pericolo nella quarta stagione di Mayor of Kingstown e le sue decisioni potrebbero ritorcersi contro di lui.