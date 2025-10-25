Le 10 migliori serie tv crime basate su storie vere in ordine di gradimento

Il true crime è un genere televisivo e cinematografico in continua espansione, ma i migliori programmi drammatizzati sul true crime eccellono rispetto agli altri. L’umanità è affascinata dalla psicologia che porta le persone a commettere crimini, come dimostra la popolarità del true crime. I documentari e le docuserie su casi di omicidio e altri casi raccapriccianti sono diventati un punto fermo. Tuttavia, molte delle migliori storie sul true crime sono drammatizzazioni che raccontano la storia utilizzando attori.

Questo fatto risale al teatro, dove i drammaturghi romanzavano crimini come l’omicidio di Giulio Cesare. I film Lifetime degli anni 2000 basati su storie vere dimostrano che non si tratta di una novità, nemmeno per la TV e il cinema. Tuttavia, nell’ultimo decennio, gli standard per i true crime sono cambiati. È aumentata la richiesta di una narrazione più accurata, che dia voce alle vittime e affronti le questioni sistemiche correlate. I migliori programmi televisivi sui true crime mettono questi valori in primo piano.

10 The Girl From Plainville (2022) The Girl From Plainville di Hulu è una serie drammatica basata su un fatto di cronaca reale con una trama molto controversa, ma raccontata in modo incredibilmente efficace. La serie utilizza un formato sperimentale per il genere, aggiungendo Conrad Roy come frutto dell’immaginazione di Michelle Carter anche dopo la sua morte. Inoltre, fa un uso efficace dei flashback. L’attrice Elle Fanning interpreta egregiamente Michelle, un’adolescente complicata che soffre di problemi di salute mentale e compie un gesto indubbiamente orribile. Dando a Michelle scene senza altri personaggi, The Girl From Plainville offre un quadro più chiaro della psicologia del personaggio. La sua mente non è però l’unico focus della serie. La serie cerca di comprendere la depressione e le emozioni contrastanti di Conrad. Sebbene questa serie sia sicuramente una delle migliori drammatizzazioni di crimini reali, si classifica più in basso perché il ritmo a volte può sembrare un po’ fuori luogo. Alcuni momenti scorrono troppo velocemente, mentre altri si trascinano.

9 The People V. O.J. Simpson: American Crime Story (2016) American Crime Story è una serie antologica, e la sua prima stagione segue il caso The People of the State of California v. Orenthal James Simpson, meglio noto come O.J. Simpson. Questa rivisitazione della storia è una delle migliori drammatizzazioni di crimini reali di tutti i tempi. Gli attori Sarah Paulson, Courtney B. Vance e Sterling K. Brown hanno fatto un lavoro incredibile interpretando alcuni degli avvocati che hanno dedicato tempo e impegno alla difesa della loro parte. Paulson, in particolare, è stata bravissima nel mostrare la frustrazione del personaggio che cresceva nel corso del caso. La sceneggiatura di The People v. O.J. Simpson: American Crime Story è scritta in modo fenomenale ed esamina il processo da tutti i punti di vista. Purtroppo, questa serie presenta due grossi difetti. Innanzitutto, la performance di John Travolta lascia molto a desiderare. Inoltre, la serie si concentra troppo poco su Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman.

8 Candy (2022) Candy, serie drammatica di Hulu, è un prodotto incredibilmente ben realizzato che racconta un caso di cronaca nera, con ottime interpretazioni di Melanie Lynskey e Jessica Biel, che interpretano rispettivamente Betty Gore e Candy Montgomery. La serie è incentrata sul punto di vista dell’assassina, ma riesce dove altri falliscono, mostrando anche un quadro completo della vittima. Il formato narrativo, che salta avanti e indietro nel tempo, rende la serie interessante anche per chi conosce già il caso. Tuttavia, è sicuramente più godibile per chi ha una conoscenza minima del caso, perché così si preserva il mistero. Candy supera di gran lunga anche l’altra serie poliziesca basata sullo stesso caso e uscita più o meno nello stesso periodo, Love and Death, perché offre un importante commento sociale. Questa serie mette in luce il lato oscuro dell’oppressione subita dalle casalinghe dei sobborghi. Purtroppo, la serie fatica leggermente a fondere lo studio psicologico del personaggio di Candy nella prima metà con il dramma giudiziario nella seconda metà.

7 In nome del cielo (2022) In nome del cielo è una delle migliori trasposizioni cinematografiche di un caso di cronaca nera realmente accaduto. La serie esplora l’omicidio di Brenda Lafferty e della sua bambina e il suo intrinseco legame con la fede mormone. Questo film ha fatto un lavoro fenomenale nel mescolare la controversa storia della chiesa e della fede mormone con gli eventi che hanno portato al crimine senza confondere la narrazione. La narrazione non ha paura di porre le grandi e pesanti domande che circondano il crimine e il fondamentalismo. Ogni attore del cast di In nome del cielo ha offerto una performance fenomenale che ha mostrato gli aspetti multidimensionali dei personaggi. Anche i cattivi della storia sembravano ben delineati. Il ritmo contribuisce ad aggiungere peso al mistero della serie. Non sorprende che la serie abbia ricevuto diverse nomination, vincendo il premio come Miglior miniserie e serie limitata ai Saturn Awards. L’unico punto debole di questa serie è il fatto che non ha lo stesso livello di suspense di altre grandi drammatizzazioni di crimini reali.

6 Dr. Death (2021) Dr. Death di Peacock è una serie che racconta la storia vera del dottor Christopher Duntsch e del dottor Paolo Macchiarini, due chirurghi che hanno mutilato e ucciso i loro pazienti. La prima stagione, dedicata al primo medico, era incredibilmente ben realizzata e avvincente da guardare. La storia è raccontata in modo altrettanto straziante quanto l’omonimo podcast di Wondery. Gli attori fanno un ottimo lavoro nell’entrare nella mente dei loro personaggi. Tuttavia, Dr. Death è diventato uno dei migliori programmi sui crimini reali di tutti i tempi dopo l’uscita della seconda stagione. I direttori del casting hanno ingaggiato attori di grande talento. La storia offre un forte equilibrio tra la storia d’amore di Benita Alexander e la scelta orribile fatta da Macchiarini di eseguire ripetutamente interventi chirurgici sperimentali su persone malate. In definitiva, Dr. Death non è all’altezza di altri programmi sui crimini reali, non per i suoi difetti, ma perché gli altri superano tutte le aspettative.

5 The Dropout (2022) The Dropout è una fantastica miniserie di Hulu che racconta il percorso di Elizabeth Holmes da studentessa di Stanford a capo di un’azienda coinvolta in una frode su larga scala. Questa serie è forte per molte ragioni, tra cui la buona regia e una sceneggiatura solida. Tuttavia, la performance dell’attrice Amanda Seyfried nei panni di Elizabeth Holmes è il cuore e l’anima di The Dropout. L’attrice fa un lavoro incredibile nell’entrare nella mente di una giovane donna che è sopraffatta dal suo ruolo di imprenditrice e sceglie l’inganno. Non sorprende che Seyfried abbia vinto il Primetime Emmy 2022 come migliore attrice protagonista in una serie limitata o antologica o in un film per questo ruolo. Tuttavia, vale la pena notare che anche il resto del cast ha fatto un ottimo lavoro nel catturare la personalità dei propri personaggi. L’unica cosa che pone The Dropout al di sotto degli altri è il leggero problema di ritmo. Tuttavia, la storia e la recitazione sono abbastanza buone da mantenerlo tra i migliori programmi sui crimini reali.

4 Impeachment: American Crime Story (2021) La serie American Crime Story conta tre stagioni al momento della stesura di questo articolo, ognuna delle quali racconta una diversa storia criminale che ha sconvolto gli Stati Uniti. Tutte e tre sono fenomenali a modo loro, ma la migliore è Impeachment: American Crime Story. Questa stagione aveva già tutte le carte in regola per diventare una grande serie sin dal suo esordio. Ogni attore eccelle nel proprio ruolo. Tuttavia, Beanie Feldstein ha superato se stessa offrendo una performance convincente nei panni di Monica Lewinsky, interpretando la vulnerabilità e l’infatuazione della giovane donna. Inoltre, la serie ha fatto qualcosa di unico. Secondo Variety, la vera Monica Lewinsky ha contribuito alla produzione della serie e ha influenzato la rappresentazione dell’incidente da parte del team creativo. La stagione diventa uno dei migliori drammi polizieschi reali se vista attraverso una lente culturale, però. Questa storia denuncia l’abuso di potere, che è più importante che mai con gli scandali politici emersi negli ultimi anni. Inoltre, il movimento #MeToo ha ridefinito il modo in cui guardiamo allo scandalo Clinton, che è stato uno dei primi episodi di cyberbullismo a livello nazionale.

3 A Friend Of The Family (2022) La miniserie drammatica di Peacock A Friend of the Family è imperdibile per chiunque ami i true crime. La serie racconta una storia più strana della realtà e impossibile da credere. Il caso di Jan Broberg è stato portato all’attenzione del pubblico per la prima volta nel 2017 con il documentario Abducted in Plain Sight. Sebbene fosse estremamente ben realizzato, la storia è stata raccontata in modo migliore nella drammatizzazione A Friend of the Family. Gli eventi sono ancora più terrificanti da vedere in azione con Hendrix Yancey e Mckenna Grace che interpretano Jan in età diverse. La vera Jan Broberg ha contribuito alla realizzazione di A Friend of the Family e ha persino interpretato un ruolo minore come terapeuta di Jan. Riteneva importante dare voce a se stessa e alla sua famiglia nella loro storia. Coinvolgendola nel processo, la serie ha incluso più sfumature e una rappresentazione più accurata delle dinamiche interpersonali. Questo conferisce alla serie un enorme vantaggio rispetto ad altre serie sui crimini reali.

2 Unbelievable (2019) Una delle migliori drammatizzazioni di crimini reali di tutti i tempi è la miniserie Netflix Unbelievable. La serie mette in luce il caso di Marie, una giovane donna di 18 anni che è stata violentata, ma la polizia non le ha creduto e l’ha costretta a ritirare la denuncia. Questa serie fa un lavoro incredibile nell’intrecciare la storia di Marie con quella degli agenti che hanno indagato e assicurato alla giustizia il suo stupratore. La storia non solo è raccontata bene, ma affronta anche questioni difficili come la cattiva condotta della polizia, la mancanza di educazione sulle vittime di stupro e le lacune nel sistema poliziesco. Marie ha scelto di mantenere l’anonimato, tenendo segreti il suo cognome e la sua vita privata. Sebbene non sia stata direttamente coinvolta nella realizzazione della miniserie drammatica, Variety ha riferito che la vera Marie ha guardato lo show e ha trovato pace in questa bellissima rappresentazione. Questo è senza dubbio merito del team composto interamente da donne che ha affrontato la storia con sensibilità e attenzione. Unbelievable mostra l’importanza delle voci delle donne quando si raccontano storie di crimini reali che riguardano la misoginia e la violenza contro le donne.