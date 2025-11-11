5 modi in cui Predator: Badlands cambia il franchise di Alien

5 Predator: Badlands porta il futuro di Alien al punto più estremo

Tutti i cambiamenti che avvengono per Alien possono essere ricondotti a una singola decisione presa con questo film. Guardando Predator: Badlands è chiaro che tutto è più avanzato e futuristico rispetto ai precedenti film di Predator e Alien. Le armi degli Yautja sono più avanzate, così come quelle della Weyland-Yutani.

Ciò è dovuto alla collocazione temporale di Predator: Badland. Trachtenberg ha confermato che il film è ambientato in un futuro più lontano rispetto a quello di entrambe le proprietà. Ciò è stato facile da fare per Predator, che in precedenza non era andato oltre il 2018 circa. Alien è sempre stato ambientato in un futuro più lontano, con Alien: Resurrection che arriva fino al 2381.

Non è specificato quanto tempo dopo Resurrection si svolga Badlands. Questo punto è persino controverso, dato che Resurrection ha rivelato che la Weyland-Yutani non esisteva più e che in precedenza l’azienda aveva creato dei sintetici così realistici, noti come Auton, che questi si erano ribellati contro di loro. A parte questa potenziale incongruenza nella trama, l’intenzione del regista è quella di andare oltre qualsiasi cosa il pubblico abbia visto prima in entrambi i franchise.

Questo è molto importante per Alien, poiché Badlands diventa una finestra sul futuro della serie. C’è un nuovo status quo per la Weyland-Yutani e una diversa composizione dell’universo da esplorare. Non è chiaro quando questo entrerà davvero in gioco per un nuovo Alien film, poiché tutti i progetti futuri confermati sono ambientati prima o durante il periodo dei due film originali.