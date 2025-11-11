5 modi in cui Predator: Badlands cambia il franchise di Alien

Le saghe di Alien e Predator si uniscono come mai prima d’ora in Predator: Badlands. Sebbene le due classiche serie di fantascienza fossero già collegate sin da Predator 2 e si fossero ufficialmente incrociate con due film Alien vs. Predator, questo nuovo capitolo è un vero e proprio mash-up delle proprietà intellettuali.
Con Dek, il primo protagonista Yautja, al centro, Predator: Badlands pone Alien al centro dell’attenzione con la presenza di Weyland-Yutani su Gemma. La storica organizzazione della serie Alien e i suoi synth sono i punti focali qui, andando ben oltre i semplici Easter eggs di Predator: Badland.
Il loro uso prominente significa che il franchise di Alien appare molto diverso dopo questo film. Per quanto il finale di Predator: Badlands prepari il terreno per ciò che verrà dopo nella visione di Dan Trachtenberg, tutto ciò che si svolge ha anche un effetto a catena sulla 20th Century e sulle altre iconiche proprietà fantascientifiche della Disney. Questo cambia alcune cose importanti per il futuro di Alien.
5Predator: Badlands porta il futuro di Alien al punto più estremo
Tutti i cambiamenti che avvengono per Alien possono essere ricondotti a una singola decisione presa con questo film. Guardando Predator: Badlands è chiaro che tutto è più avanzato e futuristico rispetto ai precedenti film di Predator e Alien. Le armi degli Yautja sono più avanzate, così come quelle della Weyland-Yutani.
Ciò è dovuto alla collocazione temporale di Predator: Badland. Trachtenberg ha confermato che il film è ambientato in un futuro più lontano rispetto a quello di entrambe le proprietà. Ciò è stato facile da fare per Predator, che in precedenza non era andato oltre il 2018 circa. Alien è sempre stato ambientato in un futuro più lontano, con Alien: Resurrection che arriva fino al 2381.
Non è specificato quanto tempo dopo Resurrection si svolga Badlands. Questo punto è persino controverso, dato che Resurrection ha rivelato che la Weyland-Yutani non esisteva più e che in precedenza l’azienda aveva creato dei sintetici così realistici, noti come Auton, che questi si erano ribellati contro di loro. A parte questa potenziale incongruenza nella trama, l’intenzione del regista è quella di andare oltre qualsiasi cosa il pubblico abbia visto prima in entrambi i franchise.
Questo è molto importante per Alien, poiché Badlands diventa una finestra sul futuro della serie. C’è un nuovo status quo per la Weyland-Yutani e una diversa composizione dell’universo da esplorare. Non è chiaro quando questo entrerà davvero in gioco per un nuovo Alien film, poiché tutti i progetti futuri confermati sono ambientati prima o durante il periodo dei due film originali.
4Thia e Tessa sono i synth Weyland-Yutani più avanzati di sempre
I film Alien hanno introdotto nel corso del tempo alcuni synth incredibilmente avanzati. Dopo aver visto David, Walter, Andy, Ash, Rook, Bishop, Walter e Annalee Call, Badlands mostra come Weyland-Yutani abbia portato i propri androidi a un altro livello con Thia e Tessa.
Si dice che le “sorelle” sintetiche di Elle Fanning siano i modelli più avanzati che l’azienda abbia mai prodotto. Non solo entrambe si dimostrano altamente efficienti in combattimento, ma hanno anche una sensibilità superiore rispetto agli altri modelli.
Il motivo di quest’ultima caratteristica è che possono entrare in contatto emotivo con gli esseri che incontrano e manipolarli. Questo conferisce loro maggiori capacità per raggiungere i loro obiettivi primari. Sono sintetici speciali prodotti dall’azienda, non il nuovo standard.
Se continuiamo a considerare Resurrection come canonico, cosa che non abbiamo motivo di non fare, allora Thia e Tessa sembrano rappresentare le lezioni che la Weyland-Yutani ha imparato dagli Auton. Questi synth hanno molta personalità, determinazione ed emozione. Dopo aver esagerato nella creazione degli Auton, l’azienda potrebbe aver trovato un equilibrio migliore nella costruzione di Thia e Tessa.
Questo è degno di nota per il futuro di Alien, basato su ciò che accade a Thia e Tessa. Quest’ultima viene distrutta nella battaglia finale, mentre la prima si ribella completamente contro MU/TH/UR e si allea con Dek. La Weyland-Yutani ora è priva di entrambi i suoi sintetici avanzati.
Resta da vedere se ne creeranno altri simili (permettendo a Fanning di ottenere un altro ruolo) o se ne inventeranno uno completamente nuovo e più avanzato.
3Weyland-Yutani vuole il DNA rigenerativo per aiutare l’umanità
Un’altra grande rivelazione per la serie Alien, e per tutta l’umanità, arriva con il desiderio di Weyland-Yutani in Predator: Badlands. L’azienda ha avuto synth su Genna per due anni cercando di catturare il Kalisk, la bestia “immortale” nativa del pianeta.
Non è immediatamente chiaro perché Weyland-Yutani desideri così tanto il gigantesco alieno, finché non vengono rivelati i poteri della creatura. Il Kalisk possiede capacità rigenerative che gli consentono di guarire da qualsiasi ferita o morte, tranne che dall’essere congelato ed esplodere dall’interno.
Questo è il motivo per cui l’azienda lo desidera così tanto. I cattivi di Alien vogliono raccogliere il DNA del Kalisk per cercare di replicare queste capacità negli esseri umani.
L’interesse della Weyland-Yutani per gli alieni non è una novità, dato che da tempo cercano lo xenomorfo per sviluppare armi biologiche e semplicemente arricchirsi. Quest’ultimo è sicuramente un altro punto di interesse nella capacità di guarigione del Kalisk, dato che l’azienda potrebbe mettere un prezzo praticamente irraggiungibile sull’immortalità e avere comunque persone disposte a pagarlo.
Per quanto ne sappiamo in Badlands, l’azienda non riesce ad acquisire il DNA completo dei Kalisk, quindi questa possibilità non è ancora realizzabile per gli esseri umani. Ma la ricerca non finirà qui. Esiste almeno un altro Kalisk insieme a Bud, quindi l’alieno che alla fine non è poi così piccolo potrebbe finire per essere più importante per il futuro di Alien.
2Weyland-Yutani ha già avuto precedenti incontri con gli Yautja
Per quanto i sintetici di Weyland-Yutani attirino l’attenzione in Predator: Badlands, i veri protagonisti del film sono gli Yautja. Il film è immerso nella cultura e nelle tradizioni del clan di Dek, e possiamo anche intravedere quanto sia famosa questa razza aliena in tutto l’universo.
Si suggerisce che questa non sia la prima volta che Weyland-Yutani incontra uno Yautja. Il traduttore universale di Thia è in grado di comprendere la lingua degli Yautja, cosa che sarebbe possibile solo se ci fosse stata qualche esperienza con essa.
Weyland-Yutani non mostra alcun interesse reale per gli Yautja una volta che MU/TH/UR scopre che uno di loro si trova su Genna. L’attenzione rimane sui Kalisk, ma se gli Yautja fossero una specie completamente misteriosa per il supercomputer dell’azienda, sarebbe strano che la missione non si espandesse per saperne di più su di loro.
Questo potrebbe sembrare sensato, data la storia di crossover del franchise. La Weyland-Yutani ha imparato tutto sugli Yautja in Alien vs. Predator, ma quel film non è considerato canonico. Neanche i film di Alien hanno mai fatto riferimento diretto agli Yautja.
Di conseguenza, deve esserci stata qualche altra interazione tra Weyland-Yutani e gli Yautja che è avvenuta fuori dallo schermo nel canone del franchise. Thia accenna a questi eventi quando dice che altri Yautja sono venuti su Genna per uccidere i Kalisk e hanno fallito, ma potrebbero esserci stati altri crossover tra i due avvenuti molto prima.
1Gli Xenomorfi non sono più la specie aliena più temuta
Potrebbe non esserci alcun Xenomorfo in Predator: Badlands, ma la loro esistenza e la loro posizione nell’universo hanno comunque subito un notevole aggiornamento. I film della serie Alien hanno dedicato molto tempo a costruire queste creature terrificanti come i mostri più spaventosi dell’universo, grazie al loro design, al sangue acido e alle nascite che fanno esplodere il torace.
Mentre gli Yautja combattono contro gli Xenomorfi per stabilire chi sia più letale, questi ultimi rimangono comunque i re (o le regine). Ora, dopo Badlands, grazie all’introduzione dei Kalisk, le cose sono un po’ diverse. Questi alieni giganti e immortali salgono immediatamente in cima alla classifica ipotetica delle specie aliene più pericolose dell’universo.
Badlands cerca di mostrare il lato più morbido di queste creature attraverso Bud, ma vediamo anche l’enorme potenza della madre. Le loro dimensioni, la loro forza e la loro capacità rigenerativa le pongono al di sopra degli Xenomorfi e degli Yautja senza bisogno di discutere.
Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il franchise faccia scontrare un Kalisk, uno Yautja e uno Xenomorfo per determinare la gerarchia di potere sullo schermo. Ma fino a quando ciò non accadrà, Predator: Badlands mostra abbastanza per rendere il Kalisk la creatura più temuta in circolazione.