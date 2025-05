The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” è finalmente arrivato e apporta diversi cambiamenti al videogioco su cui si basa, The Last of Us Part II. La prima stagione di The Last of Us è stata incredibilmente fedele al materiale originale, con la maggior parte dei cambiamenti che consistevano in aggiunte alla storia piuttosto che alterazioni dei contenuti esistenti. Tuttavia, lo stesso non si può dire per The Last Of Us – Stagione 2.

The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” riprende esattamente da dove si era concluso l’episodio 3, con Ellie e Dina finalmente arrivate a Seattle. Ora le due viaggiano attraverso la città, trovano una base WLF in una stazione TV satellitare. Al loro arrivo, trovano i resti di un massacro di Seraphite. Vengono inseguite dalle forze della WLF e, in seguito, da un’orda di Infetti, che le costringe alla fuga. Si ritrovano in un teatro abbandonato, scoprendo di essere molto lontane dalla loro meta.

9 Ellie e Dina danno la caccia a Tommy nel gioco Invece di dare la caccia solo ad Abby Il cambiamento più grande di The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” riguarda il motivo per cui Ellie e Dina si trovano a Seattle. Nel gioco, Tommy insegue prima Abby. Maria manda poi Ellie e Dina a cercare Tommy, anche se decidono di vendicarsi di Abby lungo il cammino. Per questo motivo, il viaggio di Ellie e Dina nel gioco è motivato dai vari indizi per trovare la posizione di Tommy. Sentono notizie di Tommy alla radio, trovano lettere su Tommy e persino i resti degli interrogatori di Tommy. Tuttavia, niente di tutto ciò esiste nella serie HBO. Nell’episodio 4, Tommy è ancora a Jackson. Ellie e Dina non vengono mandate a Seattle, ma scappano di nascosto da sole. Sono lì solo per uccidere Abby. Pertanto, le loro azioni sono motivate da indizi riguardanti la posizione della WLF, non da quella di Tommy.

8 La serie HBO ha tagliato gran parte del primo giorno di Ellie e Dina a Seattle Dato che non stanno cercando Tommy Il viaggio di Ellie a Seattle in The Last of Us Parte II è diviso in tre giorni, ognuno dei quali copre diverse ore di gioco. È interessante notare che tutto il primo giorno di Ellie è contenuto nell’episodio 4. Gran parte del primo giorno di The Last of Us Parte II è stata tagliata dalla serie HBO, per semplificare le cose. Nella serie, Ellie e Dina vanno praticamente direttamente alla stazione satellitare, mentre questa è la fine del loro viaggio del primo giorno nel gioco. Nel gioco, Ellie e Dina vanno prima in un hotel che viene usato come base della WLF. Scoprono che per entrare bisogna aprire un cancello elettrico, quindi vanno in una sinagoga per trovare carburante per il generatore del cancello. Poi combattono contro gli Infetti in un parcheggio multipiano prima di tornare all’hotel, scoprendo i resti dell’interrogatorio di Tommy a Nick. Le due vengono poi catturate dalle forze della WLF e tenute in ostaggio in una scuola. Si nascondono quindi in un complesso di appartamenti. Lì trovano una lettera che dice loro che una delle amiche di Abby è di stanza nella stazione TV, e finalmente ci vanno.

7 Shimmer muore in The Last of Us Parte II Quando Ellie e Dina vengono rapite dai soldati della WLF Ellie e Dina vanno a Seattle a cavallo, e il suo nome è Shimmer. In The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”, Ellie e Dina nascondono semplicemente Shimmer in un edificio abbandonato, per poi presumibilmente tornare a prenderla più tardi. Tuttavia, nella serie incontra un destino molto più triste. Prima di essere rapite dai suddetti soldati della WLF, Ellie e Dina colpiscono una mina terrestre mentre cavalcano Shimmer. Shimmer rimane ferita, e un leader della WLF di nome Mike le spara.

6 L’immunità di Ellie viene rivelata quando respira spore nel gioco Ma le spore non esistono nella serie HBO Ellie è già stata morsa più volte nella serie HBO The Last of Us che nei giochi, e questa tendenza continua nell’episodio 4. Nell’episodio, Ellie allunga il braccio per proteggere Dina, ma un Infetto la morde. Questo costringe Ellie a rivelare la sua immunità a Dina. Mentre questo accade nel gioco, la situazione è diversa. In The Last of Us Parte II, Ellie cade durante la sequenza di fuga dalla stazione della metropolitana. La maschera di Ellie si rompe, esponendola alle spore. Dina se ne accorge e scopre che Ellie è immune. Dato che le spore non esistono nella HBO, la serie ha dovuto cambiare il modo in cui si svolge questa rivelazione.

5 La nausea di Dina la costringe inizialmente a rivelare la sua gravidanza Nella serie vomita una sola volta Anche la grande rivelazione di Dina in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” si svolge in modo diverso. Nella serie HBO, Dina rivela la sua gravidanza dopo aver sentito parlare dell’immunità di Ellie. La cosa viene presentata come un fatto positivo, quasi come se Dina stesse rivelando il suo segreto per far sentire meglio Ellie riguardo al suo segreto di immunità. Tuttavia, la rivelazione della gravidanza di Dina non si è svolta originariamente in questo modo. In The Last of Us – Parte II, Dina vomita durante la sequenza di fuga dalla metropolitana. Ellie deve salvarla, e le due si dirigono poi al cinema per rifugiarsi. Lì, Ellie costringe Dina a raccontarle cosa sta succedendo. Dina rivela di essere incinta, spiegando perché è così nauseata e stanca.

4 Ellie è molto più arrabbiata per la gravidanza di Dina nel gioco, ma è felicissima nella serie HBO Dopo aver saputo della gravidanza di Dina, Ellie ha una reazione molto diversa in The Last of Us della HBO rispetto al gioco. Nell’episodio 4, Ellie è incredibilmente felice per la gravidanza di Dina. Pur essendo preoccupata per Dina, dice di essere emozionata di diventare papà. I due poi fanno sesso, dimostrando quanto Ellie sia felice della gravidanza. Nel gioco, tuttavia, Ellie è molto meno ottimista. Quando Dina rivela la sua gravidanza, Ellie è arrabbiata. Dice che questo sarà un peso, ed Ellie è sconvolta dal fatto che Dina non abbia menzionato i suoi sospetti prima di lasciare Jackson.

3 Ellie suona la chitarra prima di arrivare a teatro (e la canzone è diversa) Questa volta non suona i Pearl Jam Ellie che suona la chitarra è una scena divertente sia in The Last of Us della HBO che in The Last of Us – Parte II, sebbene la scena si svolga in modo diverso nelle due versioni. Nell’episodio 4 della seconda stagione, Ellie e Dina esplorano un negozio di musica all’inizio dell’episodio, ed Ellie trova lì la chitarra. In The Last of Us – Parte II, la scena della chitarra di Ellie si svolge a teatro, dopo che scopre la gravidanza di Dina. Inoltre, Ellie canta “Future Days” dei Pearl Jam nel gioco. Nella serie, Ellie canta “Take on Me” degli A-ha, molto probabilmente perché l’epidemia della serie HBO è avvenuta nel 2003, 10 anni prima dell’uscita di “Future Days”.

2 Ellie e Dina hanno una destinazione diversa nel gioco Lakehill appare all’inizio della serie In The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” si conclude con Ellie e Dina che sentono alla radio la posizione della WLF. Si dirigono sul tetto del teatro, dove vedono la scena della battaglia di cui si sta parlando. Questo luogo è Lakehill, un ospedale che appare solo più avanti in The Last of Us – Parte II. Nel gioco, Ellie e Dina sentono parlare di Hillcrest, e la radio dice che c’è un intruso lì. Credendo che l’intruso sia Tommy, Ellie si dirige lì. È solo quando torna al teatro che Dina menziona che si sta parlando di Lakehill alla radio.