The Last Of Us – Stagione 2, episodio 3: la spiegazione del finale

È uscito il terzo episodio della seconda stagione di The Last of Us, ed ecco cosa succede alla fine, compreso ciò che è accaduto tra la WLF e i membri della setta. Dopo la morte di Joel nel secondo episodio della seconda stagione di The Last of Us, la stagione è entrata nel suo secondo atto, con Ellie e Dina in viaggio verso Seattle per dare la caccia ad Abby. Lasciare le mura di Jackson costringerà Ellie e Dina ad affrontare ogni tipo di minaccia, con la WLF e i Seraphiti che rappresentano due delle più grandi nella seconda stagione di The Last of Us.

Nella seconda puntata della seconda stagione di The Last of Us, Abby ha attirato Joel nel nascondiglio dei suoi amici, uccidendolo per le sue azioni alla fine della prima stagione di The Last of Us. L’omicidio è avvenuto nel bel mezzo di un’incursione di un’orda di infetti a Jackson, il che significa che tutti erano occupati. La stagione 2 di The Last of Us, episodio 3, riprende esattamente da dove si era interrotta. Jackson è stata decimata ed Ellie è traumatizzata. Dopo un salto temporale di tre mesi, tuttavia, Jackson si è quasi completamente ripresa. Lo stesso non si può dire di Ellie, che lascia Jackson per vendicarsi di Abby.

Il piano di Ellie e Dina per trovare Abby a Seattle

Ellie vuole davvero uccidere Abby per aver ucciso Joel, anche se ci vuole un po’ di tempo prima che il suo piano prenda forma. Innanzitutto, Jackson vota se inviare una squadra a dare la caccia al WLF. Purtroppo, il consiglio della città decide che è meglio restare a casa e continuare a ricostruire Jackson. Così, Ellie e Dina decidono di prendere in mano la situazione. Dina dice a Ellie che prima di essere messa KO ha sentito alcuni nomi degli amici di Abby nel WLF, il che significa che possono rintracciarli. Ellie è preoccupata che sia passato troppo tempo, ma Dina ha un piano.

Dina ha sentito parlare di un’organizzazione chiamata Washington Liberation Front e ha dedotto che WLF sta per questo. Dato che Abby e i suoi amici sono membri del WLF, hanno anche determinato che hanno sede a Seattle. Dina spiega che aspettare tre mesi significa che Abby probabilmente è già tornata a Seattle, quindi sanno dove trovarla. Dato che Dina non ha sentito parlare molto del WLF, presume che il gruppo sia abbastanza piccolo da poterlo affrontare. Così, Ellie e Dina montano a cavallo e iniziano il loro viaggio verso Seattle.

Perché nessun altro si è unito a Ellie e Dina per ottenere giustizia per Joel

Partono da sole

Sfortunatamente, Ellie e Dina sono sole. Molti membri della comunità di Jackson vogliono giustizia per Joel, anche se molti altri pensano che andare a Seattle sia rischioso e logisticamente impossibile. Pertanto, la città ha votato se inviare un gruppo numeroso a Seattle. Il voto non è stato approvato, il che significa che i membri di Jackson non possono lasciare l’insediamento. Fortunatamente, Ellie e Dina hanno ricevuto aiuto. Seth è riuscito a procurare loro un cavallo, cibo, armi e forniture mediche, dando loro il supporto necessario per intraprendere il viaggio da sole.

Chi è la setta con le cicatrici sul viso? Spiegazione dei Seraphiti

Cosa significano le cicatrici sul viso?

Nella terza puntata della seconda stagione di The Last of Us viene introdotto un nuovo gruppo di personaggi, composto da viaggiatori che indossano tuniche marroni, hanno la testa rasata e il volto sfregiato. Questa setta è conosciuta come i Seraphiti ed è un’organizzazione religiosa post-apocalittica che popola il nord-ovest degli Stati Uniti. Il gruppo è apparso per la prima volta in The Last of Us Part II, con origine a Seattle. I Seraphites sono uno dei nemici più comuni nel secondo gioco, con Ellie e Dina che li incontrano più volte durante il loro viaggio.

I Seraphites nella stagione 2, episodio 3 di The Last of Us menzionano una figura conosciuta come Il Profeta. La Profeta è la fondatrice dei Seraphiti, una feroce guerriera che ha combattuto gli Infetti nei primi giorni del culto dei Seraphiti. I Seraphiti hanno tratto il loro stile di vita dai suoi insegnamenti e continuano a venerarla nonostante la sua morte. I sorrisi di Glasgow che i Seraphiti sfoggiano derivano dagli insegnamenti della Profeta e servono a ricordare ai Seraphiti le imperfezioni dell’umanità.

È stata la WLF a uccidere i membri dei Seraphiti nel bosco? O è stato qualcun altro?

Nella scena con i Seraphiti, questi ultimi vengono attaccati. Più tardi, Ellie e Dina si imbattono nei cadaveri dei Seraphiti. Ellie vede che per uccidere i Seraphiti sono stati utilizzati diversi tipi di munizioni, il che porta a supporre che siano stati attaccati dal Fronte di Liberazione di Washington.

Questa ipotesi è molto probabile. I Seraphiti e il WLF hanno entrambi sede a Seattle, il che significa che potrebbero benissimo essere in guerra. I Seraphiti non sembrano sorpresi dall’attacco del WLF, il che significa che potrebbe trattarsi di una lotta a lungo termine tra i due gruppi. I Seraphiti non sembrano poter competere con l’arsenale del WLF, quindi sarà interessante vedere come hanno fatto a resistere così a lungo nonostante le armi inferiori.

Tommy seguirà Ellie e Dina a Seattle?

Basato su The Last of Us Part II

Insieme a Ellie e Dina, Tommy sembra essere uno dei membri di Jackson più arrabbiati per la morte di Joel. Dopotutto, Joel era il fratello di Tommy. Come sottolinea l’episodio 3, se le cose fossero andate diversamente, Joel sarebbe già in viaggio verso Seattle. Tuttavia, la posizione di leadership di Tommy a Jackson gli ha imposto di restare. È del tutto possibile che Tommy possa dirigersi a Seattle in un secondo momento, magari per seguire Ellie e Dina.

È interessante notare che i ruoli sono invertiti in The Last of Us Part II. Tommy parte per Seattle il giorno dopo che Abby uccide Joel. Ellie e Dina vengono mandate a cercarlo e il trio finisce per riunirsi lungo la strada. È possibile che nella serie HBO Tommy vada alla ricerca di Ellie e Dina, rendendo Ellie la protagonista più attiva. Sarà incredibilmente difficile che la storia di The Last of Us Part II funzioni se Tommy non va a Seattle, il che significa che questo è uno sviluppo prevedibile in un episodio futuro della seconda stagione di The Last of Us.