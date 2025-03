The Residence: 8 indizi sull’identità dell’assassino di AB Wynter

Dopo che il suo cadavere viene misteriosamente scoperto nella sala giochi della Casa Bianca, Cordelia Cupp , considerata la più grande detective del mondo, viene coinvolta nell’indagine. Combinando efficacemente le sue capacità analitiche con il suo talento per il birdwatching, Cupp individua un indizio dopo l’altro prima di scoprire finalmente l’identità dell’assassino negli ultimi momenti di The Residence . Sebbene molti personaggi principali finiscano nella sua lista di sospettati, alcuni indizi definitivi rivelano che solo la segretaria sociale del Presidente, Lilly Schumacher , era responsabile del crimine.

La rivelazione finale sull’identità dell’assassino di AB Wynter in The Residence ( la recensione qui ) può sembrare sorprendente, ma sono stati disseminato molti indizi nel corso della serie Netflix . Ispirato a The Residence: Inside the Private World of the White House di Kate Andersen Brower , la miniserie di Netflix ha una tipica impostazione narrativa che inizia con la morte inspiegabile di un personaggio principale. In questa occasione, questo personaggio si rivela essere AB Wynter di Giancarlo Esposito , il capo usciere della Casa Bianca.

Essendo un usciere, Wynter non ha mai avuto intenzione di parlare a nessuno del coinvolgimento di Harry nella cospirazione. Tuttavia, il fatto che Harry continuasse a mettere in dubbio la sua lealtà e il suo impegno verso il suo lavoro è ciò che presumibilmente lo ha fatto infuriare. Questa narrazione, tuttavia, è stata respinta quando i momenti finali dello show hanno rivelato che Wynter stava litigando con Lilly e la stava affrontando per aver utilizzato in modo improprio i fondi e rubato denaro mentre lavorava alla Casa Bianca.

Molti personaggi raccontano di aver sentito AB Wynter litigare ad alta voce con qualcuno la sera della cena, il che era strano perché Wynter raramente perdeva la calma. Anche quando affrontava i suoi dipendenti, lo faceva a porte chiuse. Inizialmente, il detective Cupp aveva buone ragioni per credere che Wynter stesse litigando con Harry Hollinger. La versione di Harry della storia suggeriva che Wynter avesse in qualche modo sentito una cospirazione di cui lui e i suoi alleati stavano discutendo, il che alla fine portò a un conflitto tra loro.

In precedenza si dava per scontato che fosse Harry a litigare

The Residence. Uzo Aduba è Cordelia Cupp in The Residence. Cr. Jessica Brooks/Netflix © 2024

La maggior parte dei dipendenti della Casa Bianca non ci fece molto caso, perché davano per scontato che volesse qualcosa da Wynter.

Bruce e Elysie hanno inconsapevolmente manomesso le prove sulla scena del crimine perché credevano di proteggersi a vicenda. Bruce spostò il corpo di Wynter, che in seguito finì nella sala giochi dopo che una serie di eventi portò molte persone della casa a incontrarlo. Dopo che il corpo viene spostato, Lilly andò a cercarlo e fu sorpresa quando non lo trovò nella stanza in cui aveva assassinato Wynter. Di conseguenza, inizia a temere che Wynter fosse ancora vivo, il che la porta a chiedere se qualcuno lo avesse visto.

The Residence. Giancarlo Esposito è A.B. Wynter in The Residence. Cr. Jessica Brooks/Netflix © 2024

Si è fatta strada alla Casa Bianca usando le sue conoscenze familiari e ha mancato di rispetto al lavoro di tutti per fare a modo suo. Mentre gli altri lavoravano come una famiglia, lei ha lasciato che le sue ambizioni offuscassero il suo giudizio. Pertanto, l’incapacità di Lilly di immedesimarsi in Wynter o in qualsiasi altro dipendente della Casa Bianca era il più grande indizio che puntava nella sua direzione.

Dopo aver letto il diario di AB Wynter e aver capito come gestiva le persone alla Casa Bianca, Cupp deduce che lo staff era per lui un’intera famiglia. Sebbene avesse avuto una buona dose di conflitti con tutti loro, li vedeva sempre come una famiglia. Per questo motivo, anche se molti dipendenti minacciavano di ucciderlo nel momento più critico, nessuno di loro lo pensava davvero. Lilly, al contrario, era un’estranea che faceva fatica a inserirsi nella dinamica unita dello staff.

The Residence. Isiah Whitlock Jr. è Larry Dokes, Dan Perrault è Colin Trask, Spencer Garrett è Wally Glick, Uzo Aduba è Cordelia Cupp, Randall Park è Edwin Park, Andrew Friedman è Irv Samuelson, Ken Marino è Harry Hollinger, Molly Griggs è Lilly Schumacher in The Residence. Cr. Erin Simkin/Netflix © 2024

Quasi tutti i dipendenti della Casa Bianca finirono per discutere con Wynter sulle loro differenze creative. Tuttavia, alla fine, lavoravano tutti per un obiettivo comune: continuare a sostenere le tradizioni e servire il bene comune. Lilly, d’altra parte, era fermamente decisa a smantellare tutto ciò che Wynter e il suo team rappresentavano. Le importava poco di lavorare per l’obiettivo comune ed era guidata esclusivamente dal suo desiderio di controllo. È questo desiderio che alla fine la portò a rubare dalla Casa Bianca e uccidere Wynter quando lui minacciò di smascherarla e danneggiare la sua reputazione.

3 Netflix © 2025

Lilly non poteva sapere del biglietto d’addio

Non era presente quando Cupp lo ha trovato

Lilly apparentemente commette il suo più grande passo falso quando chiede del biglietto d’addio di Wynter. Cupp ha trovato il biglietto per la prima volta pochi istanti dopo che il corpo di Wynter è stato scoperto nella sala giochi. In quel momento, c’erano solo personaggi come Harry Hollinger, ma Lilly non si vedeva da nessuna parte. Per questo motivo, non poteva sapere del biglietto. Pertanto, non appena menziona il biglietto, diventa evidente che è stata lei a piazzarlo in primo luogo.

Quando alla fine Cupp scopre che Lilly stava litigando con Wynter la notte del suo omicidio, collega i puntini e deduce che Lilly potrebbe aver strappato il biglietto dal diario di Wynter. Poiché la nota sembrava una lettera di suicidio, pensò che fosse l’occasione perfetta per uccidere Wynter e farlo passare per un come un suicidio.