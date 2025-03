Michael B Jordan e Ryan Coogler ci invitano a guardare la prima clip di I Peccatori

Sull’account Instagram ufficiale di IMDb, Michael B Jordan e Ryan Coogler, protagonista e regista de I Peccatori (Sinners), ci invitano a guardare la prima clip del film, che arriverà al cinema dal 18 aprile 2025 distribuito da Warner Bros.

Cosa sappiamo su I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler con Michael B Jordan

Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (Jordan) tornano nella loro città natale per ricominciare, solo per scoprire che un male ancora più grande li aspetta per accoglierli di nuovo. “Se continui a ballare con il diavolo, un giorno ti seguirà fino a casa”.

Scritto e diretto dal regista candidato all’Oscar Ryan Coogler, I Peccatori (Sinners) vede protagonista Michael B Jordan (Black Panther e Creed) in un doppio ruolo, affiancato dalla candidata all’Oscar Hailee Steinfeld (Bumblebee, True Grit), Jack O’Connell (Ferrari), Wunmi Mosaku (Passenger), Jayme Lawson (The Woman King), Omar Miller (True Lies), Miles Caton e Delroy Lindo (Da 5 Bloods).

Il film è prodotto da Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Ryan Coogler. I produttori esecutivi sono Ludwig Göransson, Will Greenfield e Rebecca Cho. La Warner Bros distribuirà Sinners di Coogler nelle sale statunitensi a partire dal 18 aprile 2025.