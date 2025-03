The Monkey è il miglior incasso nazionale per un film tratto da Stephen King

The Monkey, il nuovo film tratto da Stephen King, è diventato un grande successo per l’autore. King è noto soprattutto per le sue opere nel genere horror, molte delle quali sono state adattate per il cinema. Molte di queste hanno ottenuto uno straordinario successo di critica, tra cui Carrie del 1976, che ha ottenuto un punteggio Certified Fresh del 94% su Rotten Tomatoes ed è stato candidato a due Oscar. Altri importanti adattamenti includono Shining (83%), Misery non deve morire (91%, una vittoria all’Oscar) e i titoli non horror Stand by Me (92%, una nomination all’Oscar) e Le Ali della Libertà (89%, sette nomination all’Oscar).

Oltre al suo successo di critica, molti film basati sui romanzi di Stephen King sono diventati dei successi al botteghino. I più notevoli sono It del 2017 e il suo seguito del 2019 It: Capitolo 2, che hanno incassato rispettivamente 701 milioni di dollari e 467,6 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il suo primo e secondo adattamento con il maggior incasso di tutti i tempi. In totale, una mezza dozzina di adattamenti di King hanno incassato più di 100 milioni di dollari al botteghino, tra cui Il miglio verde (290,7 milioni di dollari) e 1408 (131,3 milioni di dollari).

The Monkey è uno dei film di Stephen King con i maggiori incassi e continua a guadagnare

The Monkey sta scalando una delle classifiche più importanti. Il nuovo film, scritto e diretto da Osgood Perkins di Longlegs, è un adattamento del racconto omonimo di Stephen King e vede Theo James nei panni dei gemelli Bill e Hal Shelburn, tormentati da una scimmia giocattolo maledetta che uccide le persone intorno a loro in modi raccapriccianti e inspiegabili. L’uscita di The Monkey è iniziata il 21 febbraio, debuttando al secondo posto della classifica nazionale per il weekend, dietro al secondo weekend di Captain America: Brave New World, con un incasso di debutto di 3 giorni di 14 milioni di dollari.

Le previsioni di incasso parlano di un totale nazionale cumulativo di 35,2 milioni di dollari. Secondo la classifica pubblicata da The Numbers, questo sarà più che sufficiente per il film per scalare la classifica delle uscite cinematografiche nazionali di Stephen King con il maggior incasso di tutti i tempi, piazzandosi al 15° posto tra L’Acchiappasogni del 2003 (33,7 milioni di dollari) e Carrie del 2013 (35,3 milioni di dollari).

Cosa significa questo per The Monkey

Mentre The Monkey sta compiendo la parabola della sua vita in sala, arrivando anche in Italia il 20 marzo, il film di Osgood Perkins ha ancora la possibilità di continuare a scalare la classifica degli adattamenti di Stephen King. Mancano solo 0,1 milioni di dollari al sorpasso su Carrie del 2013, ma a seconda di come andrà, potrebbe potenzialmente superare The Running Man (38,1 milioni di dollari) e The Boogeyman (43,2 milioni di dollari) e raggiungere il 12° posto, anche se sembra improbabile che il film entri nella Top 10, poiché dovrebbe incassare più dei 47,9 milioni di dollari guadagnati da Secret Window del 2004.