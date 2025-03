1883, la spiegazione del finale e come pone le basi per le serie di Yellowstone

Il finale di 1883 ha concluso la serie prequel di 10 episodi su Yellowstone e ha abilmente preparato il futuro della famiglia Dutton. Il 1883 racconta la storia di come i Dutton sono diventati proprietari della terra nel Montana che sarebbe diventata il ranch Dutton di Yellowstone. La serie è incentrata su James Dillard Dutton (Tim McGraw), sua moglie Margaret (Faith Hill), la loro figlia maggiore e narratrice dello show Elsa (Isabel May) e Shea Brennan (Sam Elliott), il capo della carovana con cui i Dutton viaggiano verso l’Ovest americano. Lo show è ambientato 135 anni prima di Yellowstone nella linea temporale del franchise.

Dall’inizio del 1883, la famiglia affronta pericoli, tragedie e l’assottigliamento del proprio clan mentre si dirige verso ovest. La difesa del ranch Dutton a Yellowstone è la priorità assoluta per ogni generazione della famiglia e vedere le prove che i fondatori hanno dovuto affrontare per acquisirlo mette in prospettiva la vigilanza dei futuri allevatori. Nel finale del 1883 viene fatta anche una promessa sui legittimi proprietari della terra dei Dutton, uno sviluppo che ha un impatto diretto sul 1923, su Yellowstone e oltre.

1883 racconta la storia del ranch dei Dutton

Il finale prepara il futuro Spargimento di sangue sulla terra dei Dutton

Il finale del 1883 dipinge un quadro crudo di come coloro che facevano parte dell’espansione verso ovest sopravvissero, amarono e morirono lungo il viaggio. In modo straziante, Elsa fu ferita a morte e scelse il punto nella Paradise Valley dove voleva che James la seppellisse. Nel frattempo, un anno dopo la morte della moglie di Josef (Marc Rissmann), che aveva dovuto essere amputata di una gamba, Josef si tolse finalmente la fede nuziale e si preparò a ricostruire la sua casa. Anche la famiglia di Thomas (LaMonica Garrett) e Noemi (Gratiela Brancusi) trovò un posto in Oregon dove stabilirsi. Infine, Shea raggiunse la spiaggia e lì si tolse la vita.

In un mix di morte tragica e ottimismo speranzoso per i coloni dello show, il finale del 1883 ha arricchito la storia di come il Yellowstone Dutton Ranch sia stato fondato con il sangue dei pionieri, letteralmente. Il luogo in cui Elsa scelse di essere sepolta era una valle chiamata “Paradiso” che finì per diventare il Yellowstone Ranch.

Anche se i Dutton riuscirono finalmente a raggiungere il futuro sito della loro fattoria, James e Margaret persero la loro amata figlia Elsa. Le conseguenze della violenza e della durezza che portarono alla fine del ranch nel 1883 si sarebbero fatte sentire decenni dopo per le future generazioni di Dutton.

Perché Elsa Dutton dovette morire nella fine del 1883

Elsa ritorna per narrare il 1923 dopo la sua morte

La morte di Elsa segnò la fine del primo capitolo della storia dei Dutton di Yellowstone. Elsa non era solo la narratrice, era il cuore e l’anima di 1883. In breve, era semplicemente giunto il momento per Elsa di morire, il che annunciò l’inizio di un capitolo completamente nuovo per i Dutton.

È anche importante ricordare come morì Elsa: gravemente ferita in un violento malinteso tra la carovana di coloni bianchi e la banda di guerrieri Lakota del 1883. Poiché James e Margaret avevano deciso di insediarsi nella terra dove Elsa avrebbe deciso di morire, la morte di Elsa prefigurava le tensioni tra le comunità indigene americane e il ranch Yellowstone Dutton ai giorni nostri.

Mentre gli indigeni americani hanno vissuto e sono sopravvissuti nella Paradise Valley migliaia di anni prima che i coloni del 1883 mettessero piede nel Montana, la morte di Elsa ha mostrato ciò a cui i Dutton hanno rinunciato per rivendicare la loro proprietà: uno sguardo lungo e persistente alle radici dei conflitti che guidano l’universo di Yellowstone.

Cosa significa il colibrì che si unisce a Shea nel finale del 1883

La fine agrodolce dà a Shea pace nei suoi ultimi momenti

Alla fine del 1883, Shea Brennan realizzò il suo desiderio personale di vedere l’oceano prima di morire. Tra lo sciabordio delle onde, Shea ammirò l’oceano ricordando sua moglie, morta di vaiolo prima dell’inizio del 1883. Dopo che un colibrì apparve e rimase in volo intorno a Shea per un po’ prima di volare via, suggerendo che sua moglie era lì per godersi la spiaggia con lui in spirito, Shea portò a termine il suo piano di spararsi.

Sebbene la morte di Shea sia tragica, è un raro momento di vera pace e appagamento nel 1883, poiché il tormentato personaggio ottiene finalmente ciò che desidera. Nella cultura indigena americana, il colibrì è un simbolo di buona fortuna, motivo per cui Shea è stato commosso dalla presenza dell’uccello, soprattutto perché è apparso durante i suoi ultimi momenti sulla Terra. Anche se Shea non avrà bisogno di fortuna, la presenza del colibrì potrebbe presagire buona sorte per i membri sopravvissuti della carovana, che hanno trovato ciascuno il proprio appezzamento di terra in cui stabilirsi in Oregon e Montana.

Cosa accadde al ranch della famiglia Dutton dopo la fine del 1883

I membri sopravvissuti della famiglia Dutton affrontarono ancora pericoli negli anni a venire

Dopo la fine del 1883, che lasciò la famiglia Dutton in lutto, si misero subito al lavoro per costruire quello che alla fine sarebbe diventato il più grande ranch degli Stati Uniti. Tuttavia, per James e Margaret, dopo il 1883, la tragica perdita della figlia, della sorella e della nipote potrebbe aver ostacolato i loro sforzi per gestire efficacemente il ranch. Dopo pochi anni, James fu colpito da un colpo di pistola e Margaret morì congelata.

I figli rimasti, John e Spencer, erano in fin di vita nel 1894 quando Jacob Dutton (Harrison Ford) arrivò su richiesta di Margaret per salvare la famiglia e il ranch. Tuttavia, John Dutton, visto solo da ragazzino nel 1883, viene ucciso da adulto all’inizio del 1923, rendendo Spencer Dutton l’unico membro sopravvissuto della famiglia Dutton originale.

Come la fine del 1883 rovinò il finale della quinta stagione di Yellowstone

L’indigeno che ha aiutato Elsa è anche quello che ha parlato a James della Paradise Valley. Inoltre, la conversazione tra James e l’uomo potrebbe anche prefigurare gli eventi della quinta stagione di Yellowstone. Mentre l’uomo indicava a James il futuro sito del Dutton Ranch di Yellowstone, ha proseguito dicendo: “Ma sappi questo: tra sette generazioni, la mia gente si ribellerà e te lo riprenderà.” James risponde: “Tra sette generazioni, potrai averlo.”

Il Dutton Ranch a Yellowstone è chiamato ranch delle sette generazioni dal governatore Lynelle Perry. L’implicazione qui è che i figli di John Dutton, o forse anche Tate Dutton, il figlio di Kayce e Monica metà bianco e metà indigeno, potrebbero finire per restituire la loro terra alla riserva indiana di Broken Rock nella stagione 5 di Yellowstone.

Come il finale del 1883 ha dato vita allo spin-off di Yellowstone 1923

Decenni dopo, nel 1923, il ranch Dutton è ancora in pericolo

Gli esplosivi episodi di apertura dello spin-off Yellowstone della Paramount del 1923 rivelano i rispettivi destini di James e Margaret dopo il finale del 1883. Sebbene James e Margaret avessero fondato il ranch, non riuscirono a renderlo un’attività fiorente e alla fine morirono entrambi, con James che soccombette alle ferite da arma da fuoco riportate in uno scontro con ladri di cavalli e Margaret che morì congelata.

Fortunatamente, come raccontò Elsa nel 1923, Margaret scrisse alla famiglia di James per chiedere aiuto. Questo spinse il fratello di James, Jacob Dutton, a venire al ranch, trasformarlo in un’attività di successo e crescere i figli di James e Margaret come se fossero suoi. La fine del 1883, spiegata dal contesto dell’inizio del 1923, collega i primi 40 anni di storia del Yellowstone Ranch.

Il 1883 termina rivelando come è stato fondato il ranch Dutton di Yellowstone e la storia di come i Dutton hanno trasformato la Paradise Valley nel più grande allevamento di bestiame contiguo d’America continua nel 1923. Oltre a come il ranch operava sotto la supervisione di Jacob e Cara Dutton (Helen Mirren), la vera storia del 1923, ispirata alla trama, vede l’universo di Yellowstone immergersi ancora una volta nel passato oscuro dell’America, mostrando cosa succede all’interno dei collegi indigeni americani e come i pionieri bianchi hanno combattuto tra loro per sopravvivere al duro inizio del secolo nel Montana.

Ogni altro spin-off di Yellowstone (e se sono collegati al finale del 1883)

Il 1883 non è solo la base di Yellowstone

Il finale del 1883 ha conseguenze che vanno ben oltre la miniserie. Il 1923 inizia subito dopo la serie e presenta Elsa in una narrazione spettrale per tutta la stagione. La quarta stagione di Yellowstone presenta anche alcuni dei personaggi del 1883 in sequenze di flashback. Taylor Sheridan ha anche prodotto la serie western Lawmen: Bass Reeves, ambientata più o meno nello stesso periodo di 1883, ma non ufficialmente collegata alla storia della famiglia Dutton. Ci sono altri tre spin-off in arrivo ambientati nell’universo di Yellowstone, ma nessuno sembra avere un collegamento diretto con 1883.

Il 666 sarà ambientato nel Four Sixes Ranch in Texas, dove Jimmy Hurdstrom (Jefferson White) è stato mandato per l’addestramento a Yellowstone. Poi c’è il sequel previsto di 1923, 1944, ambientato nell’anno omonimo, e un sequel senza titolo di Yellowstone che dovrebbe svolgersi dopo l’evento della quinta stagione. Matthew McConaughey è in trattative per interpretare il ruolo principale.