Famiglia Dutton: la spiegazione dell’albero genealogico della famiglia protagonista della saga Yellowstone

Il dramma dei Dutton sta di nuovo galoppando verso di noi. Anche se la quinta stagione di Yellowstone ha trasmesso l’ultimo episodio l’anno scorso, non abbiamo ancora chiuso il libro sulla storia della famiglia Dutton. Questa domenica, 23 febbraio, il prequel del 1923 di Yellowstone torna per la sua seconda stagione, quindi è naturale che la famiglia di allevatori più famosa del Montana sia nei nostri pensieri.

I complicati rapporti tra i Dutton nella serie principale erano già abbastanza difficili da seguire, ma se li si combina con i personaggi dei prequel, 1883, 1923 e il prossimo 1944, ci sono un sacco di Dutton da tenere d’occhio. Tenendo presente questo, T&C ha messo insieme una guida per rendere più facile la comprensione di tutti questi legami familiari. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo (finora) sul lignaggio della prima famiglia di Yellowstone. Spoiler in arrivo!

1883

James Dutton

Il patriarca del 1883, James (Tim McGraw), era un contadino del Tennessee. Tormentato dalle sue esperienze nella Guerra Civile, dove aveva servito nell’esercito confederato durante la Battaglia di Antietam e successivamente era stato tenuto prigioniero di guerra, James scelse di partire per una nuova vita nell’Ovest con la sua famiglia nel 1883. Insieme alla moglie Margaret, ai figli Elsa e John, alla sorella Claire e alla figlia di quest’ultima, Mary Abel, James partì con una carovana da Fort Worth, in Texas, ma il viaggio fu funestato dalla tragedia. Dopo la morte di Elsa durante il viaggio, John e il resto della famiglia decisero di stabilirsi nel Montana, in quella che un giorno sarebbe diventata la famosa fattoria Dutton di Yellowstone.

Margaret Dutton

Margaret (Faith Hill), moglie sicura di sé e senza compromessi di James, era la matriarca della famiglia Dutton nel 1883. Leader forte e ferocemente protettiva nei confronti della sua famiglia, partì con James e i loro figli per il viaggio verso ovest, per poi stabilirsi in una fattoria nel Montana dopo la morte della figlia Elsa.

Elsa Dutton

La vivace Elsa (Isabel May) era la figlia maggiore di James e Margaret Dutton e fu la narratrice di “1883”. Appassionata e caparbia, Elsa era un’abile cavallerizza e cowgirl, con grande disappunto di sua madre. All’età di diciassette anni, partì con la famiglia su un carro trainato da cavalli alla ricerca di una nuova vita nell’Ovest. Lungo il percorso, si innamorò di un cowboy, Ennis, e i due progettarono di sposarsi prima che Ennis venisse ucciso da un gruppo di banditi. Più tardi, Elsa si invischiò con Sam, un guerriero Comanche che le salvò la vita durante il viaggio. Sebbene lei e Sam avessero riconosciuto che lei era sua moglie, lui sentiva di non poter lasciare le sue terre e la sua gente, ed Elsa accettò di tornare da lui dopo che la sua famiglia avesse completato il viaggio e trovato una fattoria. Tuttavia, non molto tempo dopo, Elsa fu colpita da una freccia durante un attacco di rappresaglia alla carovana e alla fine morì per le ferite riportate. In suo onore, James sistemò il resto della famiglia nel luogo in Montana dove Elsa esalò l’ultimo respiro.

Sam

Sam (Martin Sensmeier), un guerriero comanche che i Dutton incontrarono lungo la pista dei carri nel 1883, affermò di aver preso il nome dall’uomo che uccise sua moglie. In seguito iniziò una storia d’amore con Elsa Dutton, e i due si sposarono senza cerimonia ufficiale. Sentendosi legato alla terra e non potendo lasciarla, Sam rimase indietro mentre Elsa proseguiva con la sua famiglia, con la promessa che sarebbe tornata da lui.

Claire nata Dutton

La severa sorella di James Dutton (Dawn Olivieri) non era molto entusiasta di unirsi a James e alla sua famiglia nella loro escursione verso ovest, ma si unì a loro sotto protesta, insieme alla figlia adolescente Mary Abel, dopo essere rimasta vedova e senza alternative a causa della morte del marito Henry. Claire non andò molto lontano lungo il sentiero, però. Dopo che una banda di teppisti si vendicò del disprezzo di Claire sparando a diversi membri della carovana, tra cui Mary Abel, Claire si suicidò accanto alla tomba di sua figlia.

Henry

Il marito di Claire, sorella di James Dutton. Morì poco prima degli eventi del 1883, portando sua moglie e sua figlia, Mary Abel, a viaggiare con i Dutton.

Mary Abel

L’unica dei sette figli di Claire e Henry a sopravvivere fino al 1883, Mary Abel (Emma Malouff) si trovava per un breve periodo sulla pista per l’Oregon con suo zio James Dutton e la sua famiglia. Non lontano da Fort Worth, in Texas, il loro gruppo fu molestato da una banda locale e nel mezzo dell’alterco, Mary Abel fu uccisa a colpi di arma da fuoco.

1923

John Dutton Sr.

Figlio di James e Margaret Dutton, John (James Badge Dale) era solo un bambino quando la sua famiglia fondò la fattoria nel Montana, la terra che alla fine sarebbe diventata il ranch Yellowstone Dutton. Da adulto, lavorò con suo zio, Jacob Dutton, nella terra di famiglia e creò una famiglia propria, con sua moglie Emma e suo figlio Jack. Alla fine, John fu ucciso in un’imboscata dai nemici della famiglia.

Emma Dutton

Moglie di John Dutton Sr. e madre di Jack Dutton. Dopo la morte del suo amato marito, John, Emma (Marley Shelton) si suicidò.

Jack Dutton

Portando avanti l’eredità della sua famiglia, Jack (Darren Mann) lavorò con suo padre, John Dutton Sr. e il suo prozio, Jacob Dutton, nel ranch di famiglia in Montana. (Nota: poiché Jack è a volte un soprannome di John, è possibile che Jack sia John Dutton Jr. ma ciò non è stato confermato sullo schermo). In seguito sposò Elizabeth, la figlia ben educata di un altro allevatore locale. Al momento, Jack rimane uno dei principali candidati a essere il nonno di John Dutton di Yellowstone, ma anche questo non è stato ancora confermato.

Elizabeth Dutton

Moglie di Jack, Elizabeth ha studiato sulla costa orientale prima di tornare nel Montana per sposare il suo innamorato. Alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbe essere la madre di John Dutton II, ma Michelle Randolph, che interpreta il personaggio, ha ammesso che nemmeno lei sa se Elizabeth sia la nonna di John di Yellowstone. “Tutti noi facciamo avanti e indietro su ciò che pensiamo che accadrà, ma [il creatore dello show Taylor Sheridan] ama tenerci sulle spine. Quindi siamo confusi proprio come tutti gli altri”, ha detto a THR .

Spencer Dutton

Secondo figlio di James e Margaret Dutton, Spencer nacque qualche tempo dopo che la famiglia si era stabilita nel Montana. Anche Spencer prestò servizio nella prima guerra mondiale e, come suo padre, rimase ossessionato dalle sue esperienze sul campo di battaglia. Invece di tornare al ranch di famiglia dopo la guerra, divenne un cacciatore di grossa selvaggina in Africa. Fu lì che incontrò sua moglie, Alexandra, prima di decidere di tornare in America.

Spencer è anche candidato a diventare il nonno di John Dutton, di Yellowstone, ma nemmeno Brandon Sklenar, che interpreta il personaggio, sa se sarà così. “Onestamente non lo so”, ha detto Sklenar a THR . “Fin dal primo giorno, abbiamo detto tutti: ‘No, è questa persona! No, sono io. È Jack. Ma non lo so. Potrebbe andare in entrambi i modi.”

Alexandra Dutton

La libera Alexandra (Julia Schlaepfer) era in Africa per celebrare il suo imminente matrimonio con il figlio del conte di Sussex, prima di cadere tra le braccia di Spencer Dutton. Sebbene il loro corteggiamento fosse tutt’altro che tipico per un aristocratico britannico (leopardi furtivi, rimorchiatori che affondano e squali affamati tendono a farlo), la coppia si sposò comunque mentre era in viaggio verso l’America per ricongiungersi alla famiglia di Spencer nel Montana. Sebbene siano stati separati con la forza dopo che Spencer ha ucciso la sua ex fidanzata in un duello, lo show ha lasciato intendere che lei potrebbe essere incinta, alimentando le speculazioni che Alex potrebbe essere la futura nonna di John Dutton III.

Jacob Dutton

Fratello di James Dutton, Jacob (Harrison Ford) divenne il patriarca della famiglia al posto del fratello all’inizio del 1900. Sposato con Cara, lavorava nella fattoria dei Dutton insieme al nipote John Sr. e al pronipote Jack.

Cara Dutton

Moglie di Jacob Dutton, Cara (Helen Mirren) era la matriarca della famiglia Dutton nel 1923. Cara, anche lei immigrata, si trovò a dover affrontare altri allevatori e pastori mentre sostituiva il marito ferito nella commissione per il bestiame, e fece da capofamiglia in tempi difficili.

Yellowstone

John Dutton II

Il secondo John della famiglia, sarebbe poi diventato il padre di John Dutton III e il nonno di Lee, Jamie, Beth e Kayce Dutton. Ancora oggi, l’identità dei suoi genitori rimane uno dei più grandi misteri dell’universo di Yellowstone, anche se sappiamo che era un discendente diretto di James e Margaret Dutton, vissuti nel 1883.

John Dutton III

Nessuno nella famiglia Dutton ha preso più seriamente il proprio dovere verso la terra di John (Kevin Costner), ex proprietario del Yellowstone Dutton Ranch, il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti. Uomo ricco, potente e intransigente, John viveva secondo il proprio codice morale, a volte aggirando la legge, a volte ignorandola completamente per raggiungere i propri scopi, una prospettiva resa ancora più complicata quando divenne governatore del Montana. John aveva un rapporto complicato con i suoi figli, Lee, Jamie, Beth e Kacey, ora deceduti, ma adorava suo nipote Tate.

Dopo l’uscita di Costner tra la prima e la seconda metà della quinta stagione, John è stato eliminato dalla serie, essendo stato ucciso da un sicario ingaggiato da Jamie e dalla sua amante Sarah Atwood. La scena è stata messa in scena per far sembrare che la morte fosse autoinflitta.

Evelyn Dutton

Forse il grande amore della vita di John Dutton, sua moglie Evelyn (Gretchen Mol) morì in un incidente a cavallo quando i suoi figli erano piccoli. Sia Beth che Kayce erano con lei al momento dell’incidente, e ognuna portò il proprio trauma legato all’evento, con Beth in particolare che si sentiva in colpa per la morte della madre.

Lee Dutton

Il mondo di Yellowstone avrebbe potuto essere molto diverso se non fosse stato per la morte del figlio maggiore di John ed Evelyn, Lee (Dave Annable). Essendo il primogenito, era Lee che John aveva pianificato di lasciare il ranch, ma in una scaramuccia per il bestiame rubato, Lee fu ucciso, dando il via a una complicata questione di eredità per i suoi fratelli rimasti.

Jamie Dutton

La pecora nera della famiglia Dutton, Jamie (Wes Bentley), è combattuto tra il risentimento e il rispetto per suo padre, John. Avendo trascorso gran parte della sua vita alla disperata ricerca di approvazione, l’avvocato Jamie si è schierato e ha tradito a intermittenza gli obiettivi della sua famiglia e mantiene un rapporto profondamente conflittuale con sua sorella Beth. Da adulto, scopre accidentalmente di non essere un membro biologico della famiglia Dutton, essendo stato adottato da John ed Evelyn quando il suo padre biologico fu imprigionato per aver ucciso la madre di Jamie quando lui era ancora un neonato. Ha un figlio in comune con Christina, ex collaboratrice elettorale e sua ex fidanzata.

Sebbene non siano stati ancora rivelati tutti i dettagli, nella quinta stagione Jamie inizia una relazione con Sarah Atwood, consulente della società Market Equities, da tempo avversaria dei Dutton. Jamie ha accennato all’idea di far uccidere sua sorella Beth, ma in seguito è stato rivelato che lui e la Atwood hanno invece fatto uccidere suo padre, John Dutton.

Christina

La madre del figlio di Jamie, Christina (Katherine Cunningham), incontrò Jamie mentre lavorava alla sua campagna per il procuratore generale dello stato. In seguito si unì al padre biologico di Jamie, Garrett Randall, per incoraggiare Jamie a lavorare contro i Dutton.

James Dutton (II)

Qualche tempo dopo che Christina aveva concluso la sua relazione con Jamie, diede alla luce un bambino. Durante la quinta stagione della serie, viene rivelato che il bambino è stato chiamato come suo padre, anche se inizialmente non era chiaro se il suo nome fosse James o Jamie. Verso la fine della quinta stagione, è stato finalmente rivelato che il suo nome è James.

Beth Dutton

Unica figlia di John Dutton, Beth (Kelly Reilly) ha la reputazione di essere implacabile e spietata, sia negli affari che nella vita privata. Ciononostante, Beth ha un lato segreto più tenero, che si rivela solo nella sua incrollabile dedizione a suo padre e nel suo amore pluridecennale per suo marito Rip. Beth è lo squalo aziendale della famiglia, che si scontra con interessi commerciali che minacciano la terra dei Dutton, anche se lei stessa non sente alcun legame speciale con il ranch.

Prova un odio particolare per Jamie, che le ha causato una sterilizzazione involontaria da adolescente, e ha giurato di rovinare ogni parvenza di felicità nella sua vita. Beth ha subito creduto che Jamie fosse dietro la morte del padre nella quinta stagione e ha iniziato a lavorare per vendicarsi.

Rip Wheeler

Il braccio destro di lunga data di John Dutton, Rip (Cole Hauser) è arrivato al ranch Dutton di Yellowstone da adolescente ribelle. In fuga dopo aver ucciso l’uomo che aveva assassinato la sua famiglia, Rip fu preso sotto l’ala di John e divenne fortemente devoto a lui, accettando anche i lavori più sgradevoli e segreti. Forse l’unica competizione con John per la lealtà di Rip è la sua devozione a Beth. Anche se si sono innamorati da adolescenti, ci sono voluti decenni prima che avessero una vera relazione, combattendo contro i loro demoni comuni e alla fine sposandosi.

Kayce Dutton

Il più giovane dei fratelli Dutton, l’ex Navy SEAL Kayce (Luke Grimes) ha ereditato il temperamento focoso della sua famiglia. Aveva un rapporto conflittuale con suo padre, John, anche se condividevano l’amore per l’allevamento e la terra. Sono stati separati per molti anni, in parte a causa della relazione di Kayce con sua moglie Monica e della sua decisione di non lasciare che suo figlio Tate si avvicinasse al resto della famiglia. Sebbene sia tornato nella famiglia Dutton, Kayce non si sente a suo agio nella sua posizione, dubitando di poter mantenere il ranch e il proprio matrimonio.

Monica Dutton

Indipendente e attenta alla giustizia, Monica (Kelsey Asbille) non è mai una che si tira indietro di fronte a ciò che ritiene giusto, anche se questo significa andare controcorrente. Cresciuta nella riserva di Broken Rock, Monica ha lavorato come insegnante sia nella riserva che all’università statale. Spesso diffida della famiglia Dutton, che considera un’influenza potenzialmente pericolosa per lei e per il figlio di Kayce, Tate. Nella quinta stagione della serie, ha perso il figlio non ancora nato in un incidente d’auto mentre andava in ospedale per partorire.

Tate Dutton

Figlio di Kayce e Monica, l’entusiasta Tate (Brecken Merrill) ha meno esitazioni dei suoi genitori riguardo ai parenti Dutton. Sebbene abbia subito un trauma a causa del suo legame con la famiglia, essendo stato rapito a causa loro, sembra comunque amare il ranch e soprattutto i cavalli. Andava d’accordo con suo nonno, John, che vedeva in Tate il futuro del ranch.