1923, Brandon Sklenar anticipa il finale della seconda stagione: “Una delle cose migliori che abbia mai letto in vita mia”

L’attore Brandon Sklenar, che nel 1923 ha interpretato Spencer Dutton, definisce il finale della serie come una delle migliori sceneggiature che abbia mai letto. Il 1923, ideato da Taylor Sheridan, funge da prequel della serie di Yellowstone, e segue i primi anni della famiglia Dutton mentre affrontano le sfide più pressanti dell’inizio del XX secolo, tra cui l’inizio dell’espansione verso ovest, l’era del proibizionismo e la Grande Depressione. La stagione 2 di The 1923 debutterà il 23 febbraio e il finale della serie andrà in onda il 13 aprile.

Durante un’intervista con RadioTimes.com, Sklenar ha descritto la sceneggiatura del finale imminente come il miglior lavoro di Sheridan. Ha descritto l’intera seconda stagione come un nuovo livello di narrazione, citando la sua scrittura come sia forte che delicata. Secondo Sklenar, anche leggere la sceneggiatura è stata una sfida a causa del suo impatto. Ecco i suoi commenti:

“In questa stagione, la scrittura di Taylor è di un altro livello. È così poetica, toccante e bella, così tosta ma così vulnerabile. E piena di tanto amore. Questo finale è una delle cose migliori che abbia mai letto in vita mia… È stato difficile prepararsi al finale per quanto mi sono emozionato solo leggendolo. È profondamente bello quello che fa.”

Cosa significa per la stagione finale della seconda stagione di 1923

I commenti di Brandon Sklenar suggeriscono un finale di grande impatto per 1923

1923 funge da ponte tra 1883 e Yellowstone, seguendo le vicende di Jacob e Cara Dutton. L’ampliamento della saga della famiglia Dutton da parte di Sheridan ha posizionato 1923 come una puntata fondamentale nella cronologia del franchise, soprattutto dopo Yellowstone. Mentre il 1883 descriveva il viaggio della famiglia Dutton verso il Montana, il 1923 mostra le difficoltà che incontrano nel mantenere quella terra. Gli eventi di questa serie influenzano direttamente le condizioni che hanno portato all’impero di allevamento di John Dutton a Yellowstone.

Inoltre, il successo di Taylor Sheridan in “1923” è radicato nella sua capacità di creare narrazioni avvincenti. Al di fuori dell’universo di Yellowstone, altri programmi di Taylor Sheridan includono Sons of Anarchy, Tulsa King e Landman. Il suo lavoro su queste serie, note per le storie incentrate sui personaggi e il realismo crudo, continua a rafforzare il suo status di potente narratore in vari generi.

Inoltre, la produzione di 1923 è stata plasmata dal suo ambiente storico su larga scala e dal cast di alto profilo. La serie è stata girata principalmente nel Montana, ma alcune scene sono state girate in Sudafrica, Tanzania, Malta e in varie parti d’Europa. Il lavoro di Sheridan prevede spesso riprese in più location, sequenze d’azione pianificate e un’accuratezza dettagliata del periodo, tutti elementi che contribuiscono alla portata di 1923. I commenti di Sklenar suggeriscono che il finale manterrà questo standard e che la serie si concluderà con un finale completo.