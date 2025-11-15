Creazione di Matthew Cirulnick e Gaia Violo, Absentia accompagna gli spettatori attraverso una miriade di emozioni con la sua trama psicologicamente intensa che ruota attorno alla complicata vita dell’agente dell’FBI Emily Byrne (Stana Katic), che viene brutalmente picchiata, rapita e gettata in una vasca che continua a riempirsi d’acqua. Emily viene dichiarata morta in absentia, mentre il serial killer che stava perseguendo prima della sua scomparsa, Conrad Harlow, viene condannato all’ergastolo.

Sei anni dopo, il marito di Emily, Nick, riceve una telefonata criptica da un uomo anonimo che gli rivela che Emily è viva. Nick salva Emily, che scopre che Nick si è risposato e che il loro figlio, Flynn, non la vuole più nella sua vita. Emily intraprende così un viaggio alla scoperta di sé stessa e alla ricerca del vero colpevole che l’ha tenuta prigioniera e ha sconvolto la sua vita. Man mano che ci si addentra nella serie, non si può fare a meno di chiedersi: è successo davvero a qualcuno? Beh, non cercate oltre, perché cercheremo di rispondere a questa domanda.

Absentia è basato su una storia vera?

No, “Absentia” non è basato su una storia vera. Tuttavia, gli sceneggiatori e creatori Matthew Cirulnick e Gaia Violo hanno tratto ispirazione da incidenti realmente accaduti per sviluppare la premessa creativa e anche per delineare l’evoluzione dei personaggi. Il motivo per cui questo thriller poliziesco appare così realistico è la potente interpretazione di Stana Katic, famosa per “The Castle”. Ha dato un tocco crudo al personaggio della prigioniera torturata, Emily Bryne, che viene salvata solo per rendersi conto che il tempo ha sradicato la sua vita idilliaca.

Stana, che è anche produttrice esecutiva della serie, interpreta il suo ruolo con tale convinzione che non si può fare a meno di empatizzare con la sua personalità, divisa tra l’essere un’agente dell’FBI, disposta a tutto pur di assicurare il rapitore alla giustizia, e una madre che desidera ardentemente l’amore di suo figlio. L’approccio pragmatico di Stana alle difficoltà di Emily riflette il fatto che ha basato il percorso emotivo del suo personaggio sul commovente libro di memorie di Viktor Frankl, “Alla ricerca di un significato della vita”.

Nel libro, Victor descrive in dettaglio la sua straziante esperienza nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale e spiega anche come è riuscito a sopravvivere a quell’inferno trovando uno scopo nella vita, qualcosa a cui aspirare. Allo stesso modo, il personaggio di Stana, Emily, sopravvive perché spinta dal desiderio ardente di ricongiungersi con suo figlio. Per quanto riguarda il tratto antieroico del suo personaggio, Stana ha tratto ispirazione dall’iconica interpretazione di Cillian Murphy del personaggio di Peaky Blinders, Tommy Shelby.

Aggiungendo altro, Stana ha dichiarato a Entertainment Weekly nel 2018: “Ho anche letto di donne sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale e all’Olocausto, e così via, e ho pensato che ci voglia una straordinaria forza d’animo per uscire da qualcosa del genere e riuscire davvero a vivere di nuovo pienamente la vita, ad abbracciarla. E ho pensato che sarebbe stato un mondo interessante da esplorare”.