Guida al cast e ai personaggi di American Primeval

American Primeval di Netflix è finalmente arrivata, ed ecco una panoramica completa del cast e della troupe della serie drammatica western. American Primeval è uno degli show Netflix più interessanti del 2025, con la serie creata dal regista Peter Berg e dallo scrittore di The Revenant Mark L. Smith. La serie vanta un cast stellare: ecco chi ci si può aspettare di vedere in American Primeval e chi interpreta.

American Primeval è un’interpretazione cupa e grintosa del genere western, che racconta la storia di una madre e di un figlio che devono attraversare i pericoli della frontiera con l’aiuto di una guida. American Primeval è pieno di tragedie, violenza e momenti strazianti, e cerca di mettere in evidenza quanto fossero difficili le condizioni dell’epoca. Gli attori che recitano in American Primeval fanno un lavoro fantastico nel trasmettere questo tono cupo, ed ecco chi sono.

Actor Character Betty Gilpin Sara Rowell Taylor Kitsch Isaac Preston Mota Devin Rowell Shawnee Pourier Two Moons Shea Whigham Jim Bridger Dane DeHaan Jacob Pratt Kim Coates Brigham Young Jai Courtney Virgil Cutter Saura Lightfoot-Leon Abish Pratt Kyle Bradley Davis Tilly Nick Hargrove Cottrell Derek Hinkey Red Feather Joe Tippett James Wolsey

Betty Gilpin interpreta Sara Rowell

Attrice: Betty Gilpin è nata a New York City, New York, il 21 luglio 1986, e ha avuto la sua grande occasione interpretando Debbie “Liberty Belle” Eagan nella serie di wrestling GLOW di Netflix . Da allora la Gilpin si è riunita a Netflix per la serie animata Skull Island e ora sta tornando per American Primeval. Gilpin è anche apparsa in film e serie televisive di successo come Nurse Jackie, Isn’t It Romantic, A Dog’s Journey, Mrs. Davis, e altri ancora.

Personaggio: In American Primeval, Betty Gilpin interpreta Sara Rowell, una donna in fuga attraverso la frontiera con suo figlio David. Sara e David iniziano la serie cercando una guida che li porti a trovare il marito di Sara. Tuttavia, ben presto si scopre qualcosa di più sulla vera natura della ricerca di Sara.

Taylor Kitsch interpreta Isaac

Attore: Taylor Kitsch è nato a Kelowna, nella Columbia Britannica, in Canada, l’8 aprile 1981, e ha avuto la sua grande occasione interpretando Tim Wiggins nella serie della NBC Friday Night Lights. Sin dall’inizio della sua carriera di attore, Kitsch è diventato una star dell’azione: ha recitato in John Carter, X-Men Origins: Wolverine, Battleship e Lone Survivor. Kitsch è apparso anche in altri film e serie televisive popolari come Snakes on a Plane, True Detective e The Terminal List.

Personaggio: In American Primeval, Taylor Kitsch interpreta Isaac, un uomo che accetta di aiutare Sara e Devin ad attraversare la frontiera. La conoscenza della natura selvaggia e le capacità di sopravvivenza di Isaac sono di grande aiuto ai suoi compagni e, proprio come Sara, anche lui ha un passato misterioso che viene svelato nel corso della serie.

Preston Mota interpreta Devin Rowell

Attore: Preston Mota è nato a Dallas, in Texas, il 27 agosto 2010 e ha avuto la sua grande occasione interpretando Dwight in Asteroid City di Wes Anderson. Questo film ha contribuito a lanciare la carriera dell’attore bambino, che ha partecipato anche ad American Primeval e a progetti imminenti come Campfire e The American Way.

Personaggio: In American Primeval, Preston Mota interpreta Devin Rowell, il figlio di Sara Rowell. La giovane età e la gamba malandata di Devin non gli impediscono di fare scelte difficili mentre attraversa la frontiera insieme a Sara, Isaac e Two Moons, senza che nulla lo fermi mentre il gruppo cerca di rintracciare suo padre.

Shawnee Pourier interpreta Two Moons

Attrice: Shawnee Pourier interpreta Two Moons in American Primeval, ed è un’altra dei giovani attori di spicco dello show, anche se la sua data e il suo luogo di nascita sono sconosciuti. Shawnee Pourier è apparsa in un episodio di Stranger Things e nella serie televisiva Dark Winds, oltre che in cortometraggi come Seeds e Rude Girl.

Personaggio: In American Primeval, Shawnee Pourier interpreta Two Moons, una giovane indigena muta che si unisce a Sara, Devin e Isaac mentre attraversano la frontiera. Two Moons è fuggita dalla sua tribù e si è imbarcata sul carro di Sara, stringendo un legame con Devin e venendo accettata come membro del gruppo.

Shea Whigham nel ruolo di Jim Bridger

Attore: Shea Whigham è nato a Tallahassee, in Florida, il 5 gennaio 1969 e ha avuto il suo ruolo di spicco nel film Tigerland (2000) di Joel Schumacher . Whigham è apparso in film di grande successo come Fast & Furious, The Wolf of Wall Street, Star Trek Beyond, Kong: Skull Island, Joker, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Mission: Impossible – Dead Reckoning e il suo sequel. Inoltre, Whigham ha avuto un ruolo da protagonista in Boardwalk Empire e in serie come Vice Principals, Fargo, Perry Mason e Le pietre preziose.

Personaggio: In American Primeval, Shea Whigham interpreta Jim Bridger, il realista che gestisce il pericoloso Fort Bridger. Nel corso della serie, Bridger si scontra con il governatore del Territorio dello Utah, Brigham Young, che gli nasconde informazioni sulla sorte di Sara e impedisce l’acquisizione di Fort Bridger.

Dane DeHaan nei panni di Jacob Pratt

Attore: Dane DeHaan è nato ad Allentown, in Pennsylvania, il 6 febbraio 1986 e ha avuto la sua grande occasione nel film Chronicle del 2012 . DeHaan ha poi recitato in film come The Amazing Spider-Man 2, A Cure for Wellness, Valerian e la città dei mille pianeti e Oppenheimer di Christopher Nolan, oltre che in serie televisive come ZeroZeroZero, The Stranger, Lisey’s Story e The Staircase.

Personaggio: In American Primeval, Dane DeHaan interpreta Jacob Pratt, un mormone gravemente ferito durante il massacro di Mountain Meadows. Pratt si unisce a un gruppo di compagni mormoni per intraprendere un viaggio alla ricerca della moglie vivente, che crede sia stata rapita dai guerrieri indigeni che hanno compiuto l’attacco.

Cast e personaggi di supporto di American Primeval

Kim Coates nel ruolo di Brigham Young: Kim Coates di Sons of Anarchy interpreta Brigham Young, il leader della Chiesa mormone nella vita reale, governatore del Territorio dello Utah e uomo al comando della Legione di Nauvoo.

Jai Courtney nel ruolo di Virgil Cutter: Jai Courtney diSuicide Squad interpreta Virgil Cutter, un cacciatore di pellicce che intende dare la caccia a Sara Rowell e consegnarla per la taglia.

Saura Lightfoot-Leon nel ruolo di Abish Pratt: Saura Lightfoot-Leon di Masters of the Air interpreta Abish Pratt, la moglie di Jacob che sopravvive al massacro di Mountain Meadows e vive tra gli indigeni che l’hanno rapita.

Kyle Bradley Davis nel ruolo di Tilly: Kyle Bradley Davis diAmerican Horror Story interpreta Tilly, un trapper che lavora per Virgil Cutter.

Nick Hargrove nel ruolo di Cottrell: Nick Hargrove di Devotion interpreta Cottrell, un residente di Fort Bridger che assiste Jim Bridger.

Derek Hinkey nel ruolo di Red Feather: Derek Hinkey di Horizon interpreta Penna Rossa, il capo di un gruppo di guerrieri chiamato Clan del Lupo.

Joe Tippett nel ruolo di James Wolsey: Joe Tippett di The Morning Show interpreta James Wolsey, il leader di una milizia mormone che funge da antagonista principale in American Primeval.