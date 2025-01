Black Doves – Stagione 2: conferma, cast, storia e tutto quello che sappiamo

L’ultimo thriller spionistico di Netflix, Black Doves, ha avuto una stagione di debutto esplosiva alla fine del 2024, e il veicolo d’azione di Keira Knightley ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Sviluppata per il piccolo schermo da Joe Barton, Black Doves segue il ruolo della Knightley, Helen Webb, un’agente segreto che ha passato i segreti del marito, funzionario governativo di alto livello, all’organizzazione titolare. Tuttavia, quando il suo amante segreto viene ucciso, il capo di Helen invia un maestro assassino per proteggerla dal diventare il prossimo obiettivo. Mescolando una storia di lealtà e famiglia con un intrigo globale, Black Doves è una nuova visione delle spie.

Naturalmente, il cast di Black Doves brilla grazie alle interpretazioni della Knightley e di Ben Whishaw, e lo sfondo natalizio aggiunge un’atmosfera appropriata. Come in ogni serie di spionaggio, la storia è più di quanto sembri, e Black Doves ha offerto un viaggio ricco di colpi di scena nel corso della sua stagione di debutto, composta da sei episodi. Anche se il finale ha offerto un minimo di chiusura all’intera vicenda, è chiaro fin dalla stagione 1, episodio 6, “In the Bleak Midwinter”, che il lavoro di Helen era tutt’altro che finito.

Powered by

Le ultime notizie su Black Doves – Stagione 2

Nel vortice del recente rinnovo dello show, le ultime notizie offrono un aggiornamento sui tempi di produzione della seconda stagione di Black Doves. La notizia è stata data dal creatore Joe Barton, che ha parlato candidamente di come stanno andando le cose per la seconda stagione. “Sono nella stanza degli sceneggiatori in questo momento. Abbiamo appena finito una riunione. Stiamo mettendo a punto tutto e lo stiamo mettendo su carta”, ha detto Barton, prima di ricordare che le riprese inizieranno nel 2025. Quando gli è stato chiesto se la serie sarebbe tornata in tempo per il Natale del 2025, ha purtroppo risposto che “sarebbe stato impossibile”. Tuttavia, un programma completo rimane in sospeso.

Leggete qui i commenti completi di Barton:

Letteralmente, sono nella stanza degli sceneggiatori in questo momento. Abbiamo appena terminato una riunione. Stiamo decidendo e mettendo tutto su carta. Ma sì, gireremo l’anno prossimo, quindi speriamo che non ci sia un’attesa troppo lunga tra una serie e l’altra. Siamo arrivati a questo punto.

Se dipendesse da me, probabilmente ambienterei tutto a Natale. Mi piace scrivere di questo periodo. Ma no, credo che soprattutto per via degli orari e delle uscite, avere qualcosa di pronto per il prossimo Natale sarebbe impossibile. E poi ci troveremmo in una situazione in cui dovremmo far aspettare la gente due anni per il Natale successivo, che sarebbe troppo lungo. Quindi penso che inevitabilmente non sarà uno show natalizio. Ma sarà interessante vederli fuori dai loro cappotti invernali.

Confermata la seconda stagione di Black Doves

Con un cast stellare, una premessa eccitante e ottime recensioni da parte della critica, Black Doves ha tutte le carte in regola per diventare un successo continuo per il grande servizio di streaming rosso, e ha già ottenuto il via libera per una seconda stagione.

Barton ha parlato della pressione di avere due stagioni contemporaneamente, affermando che si tratta di una pressione “diversa” rispetto a quella che si prova a ottenere una stagione 2 dopo la stagione 1. (Secondo Deadline).

Quando fai uno show vuoi sempre che vada bene per ottenere una seconda stagione, ma ora che ci hanno già permesso di tornare la pressione è quella di sperare che vada bene per ricompensare la fiducia.

La domanda più grande, quindi, sarà se la fiducia che Netflix ha avuto nel concetto si realizzerà. La giuria non è ancora in grado di stabilire quanto Black Doves abbia fatto bene in termini di numero di spettatori, e ci vorrà un po’ di tempo prima che Netflix possa valutare appieno i dati nel tempo. A differenza dei programmi televisivi di rete, che si basano sugli indici di ascolto di settimana in settimana, la strategia di Netflix, che consiste nel distribuire intere stagioni in una sola volta, fa sì che i programmi vengano scoperti da nuovi spettatori nel corso del tempo. In definitiva, il successo o l’insuccesso di uno show di Netflix si riduce alla costanza del tempo di visione, e non c’è motivo di pensare che il tortuoso thriller non riuscirà a coinvolgere gli spettatori per tutti e sei gli episodi.

Dettagli sul cast di Black Doves – Stagione 2

Quali agenti torneranno nella seconda stagione?

Il creatore della serie Joe Barton ha già rivelato che spera di riportare in scena molti dei personaggi di supporto della serie nella seconda stagione, e questo dovrebbe aggiungersi al cast principale, che ha entusiasmato negli episodi di debutto. La seconda stagione diBlack Doves non sarebbe la stessa senza la sua star, Keira Knightley, nel ruolo di madre, moglie e agente segreto, Helen Webb. A lei si uniranno Andrew Buchan e Wallace Webb, politico britannico e aspirante premier. Nel frattempo, probabilmente tornerà anche l’abile assassino Sam Young di Ben Whishaw.

Una nuova affascinante opportunità da esplorare nel cast della seconda stagione è la dinamica che si sta sviluppando tra le umoristiche assassine Eleanor (Gabrielle Creevy) e Williams (Ella Lily Hyland), e Kai-Ming (Isabella Wei), la figlia del defunto ambasciatore Chen. Inoltre, il rapporto tra Helen e il suo supervisore, Reed (Sarah Lancashire), è cambiato nel corso della prima stagione, ma non c’è motivo di pensare che i due non torneranno a lavorare insieme in futuro. La seconda stagione potrebbe anche introdurre una nuova serie di personaggi, ma solo il tempo ce lo dirà.

Dettagli sulla trama di Black Doves Stagione 2

Dopo aver trascorso i primi sei episodi della serie cercando di scoprire chi ha ucciso il suo amante, Jason, Helen ha deciso di tornare alla sua doppia vita di moglie, madre e agente segreto. Questo pone chiaramente le basi per l’inizio della seconda stagione, soprattutto quando Wallace si propone di diventare il prossimo Primo Ministro del Paese. Avendo accesso alla poltrona più alta del Paese, Helen e le Colombe Nere potrebbero mettere le mani su molte informazioni importanti. Nel frattempo, Sam deve affrontare le conseguenze della prima stagione e valutare come la sua vita da assassino rovini le sue possibilità di stringere relazioni.

Il creatore della serie, Joe Barton, ha anticipato alcune idee per la seconda stagione, tra cui quella di concentrarsi su quelle che descrive come le famiglie ritrovate dello show. La prima stagione ha introdotto l’affascinante e spiritosa coppia di assassini formata da Williams ed Eleanor, che hanno stretto un’improbabile amicizia con la figlia del defunto ambasciatore Chen, Kai-Ming. Sebbene una vita di spionaggio non sia solitamente favorevole alla salute, la seconda stagione di Black Doves potrebbe vedere Kai-Ming abbandonare le feste e diventare un’assassina esperta insieme ai suoi nuovi amici.