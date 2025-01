Prime Video annuncia i titoli più visti del 2024 e tutti i titoli in arrivo nel 2025

Prime Video ha annunciato che il film young adult Original spagnolo È colpa tua? ha conquistato il pubblico nel mondo, diventando l’Original internazionale più visto di sempre su Prime Video al debutto. Basato sulla trilogia di best-seller Culpables di Mercedes Ron, È colpa tua? è stato lanciato su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il 27 dicembre 2024. Al suo debutto, È colpa tua? è stato il titolo numero 1 su Prime Video in oltre 170 Paesi, tra cui Spagna, Francia, Italia, Germania, Brasile, Messico, Colombia, Argentina, Cile e Canada; nella Top 3 negli Stati Uniti e nel Regno Unito; e nella Top 10 in oltre 220 Paesi. Ora è diventato il più visto fra serie e film Original internazionali su Prime Video a livello globale dal momento del lancio, con il 90% di visualizzazioni generate da spettatori al di fuori della Spagna.

Prime Video ha anche rivelato la lista dei 10 Original internazionali non in lingua inglese più visti del 2024 che hanno registrato un numero record di visualizzazioni al di fuori del loro Paese di origine. I 10 titoli Original internazionali più visti vengono da sette diversi Paesi, riflettendo le abitudini di visione diversificate degli utenti di Prime Video.

Powered by

Top 10 degli Original Internazionali non in lingua inglese su Prime Video nel 2024 (classifica basata sui risultati al di fuori del paese di origine):

È colpa tua? (Film, Spagna, Dicembre 2024) Apocalypse Z: L’inizio della fine (Film, Spagna, Ottobre 2024) Maxton Hall: Il mondo tra di noi (Serie, Germania, Maggio 2024) Citadel: Diana (Serie, Italia, Ottobre 2024) Citadel: Honey Bunny (Serie, India, Novembre 2024) Regina Rossa (Serie, Spagna, Febbraio 2024) Vuoi sposare mio marito? (Serie, Corea, Gennaio 2024) Nessun guadagno niente amore (Serie, Corea, Agosto 2024) Betty La Fea. La storia continua (Serie, Colombia, Agosto 2024) Like A Dragon: Yakuza (Serie, Giappone, Ottobre 2024)

*Classifica basata sul totale degli spettatori al di fuori del paese d’origine nelle prime 4 settimane dal lancio, considerando titoli lanciati nel 2024

Generi e territori più popolari che attirano il pubblico internazionale

Il young adult è il genere preferito che genera audience e una notevole attenzione da parte dei fandom. È colpa tua? è in cima alla lista, seguito subito dopo dall’Original tedesco Maxton Hall: Il mondo tra di noi, basato sulla serie di romanzi bestseller Save Me di Mona Kasten. Inoltre, i drama coreani young adult orientati ad un pubblico femminile, come Vuoi sposare mio marito? e Nessun guadagno niente amore raggiungono la Top 10. Le fasce demografiche più giovani consumano sempre più contenuti oltre i confini del loro territorio di appartenenza, indipendentemente dalla lingua o dall’origine.

Gli Original in lingua spagnola continuano a generare grandi risultati internazionali su Prime Video. Nella lista dei primi 10 troviamo il film young adult È colpa tua?, il thriller d’azione post-apocalittico basato sulla trilogia di libri di successo Apocalypse Z: L’inizio della fine, l’adattamento della serie tratta dalla trilogia di libri thriller Regina Rossa, e la serie Original colombiana che segue il ritorno iconico di “Betty” in Betty La Fea. La Storia Continua.

Altri titoli di successo sono le storie internazionali provenienti da franchise conosciuti come la serie spy italiana Citadel: Diana e l’Originale indiano Citadel: Honey Bunny, entrambe nate dal mondo Citadel. A questi si aggiungono titoli tratti da IP conosciuti, come l’Original giapponese Like A Dragon: Yakuza, l’adattamento televisivo della leggendaria serie di videogiochi di SEGA.

“È stato un anno cruciale per gli Original internazionali di Prime Video, notiamo che i nostri clienti guardano sempre più contenuti internazionali” ha dichiarato James Farrell, VP International Originals, Prime Video & Amazon MGM Studios. “La nostra strategia per gli Original internazionali si basa sulla convinzione che le grandi storie possano venire da qualsiasi paese e risuonare ovunque, e il successo che stiamo notando attraverso i generi e i territori ci incoraggia a continuare a investire in storie prodotte localmente per un pubblico locale e internazionale”.

“Siamo entusiasti di vedere come Culpa Tuya abbia attratto così tanti spettatori su scala globale, diventando il nostro Original Internazionale più visto di sempre dal momento di lancio, e sono felice che continueremo a soddisfare i fan di Culpables con altri capitoli della trilogia dell’autrice Mercedes Ron,” ha dichiarato María Contreras, Head of Movies & Scripted TV, Prime Video & Amazon MGM Studios. “Il continuo successo internazionale degli original spagnoli, con Apocalypse Z e Regina Rossa che si uniscono a Culpa Tuyanella lista dei primi 10, dimostra universalità dei racconti coinvolgenti, indipendentemente dalla lingua o dall’origine”.

In arrivo prossimamente su Prime Video

Prime Video continuerà a investire in una programmazione internazionale diversificata e di alta qualità che attragga il pubblico locale e globale. Prossimamente, sette dei primi 10 titoli della lista degli International Originals torneranno con sequel, nuove stagioni o adattamenti di IP e brand noti. Gli abbonati possono aspettarsi film molto amati come È colpa nostra? e l’adattamento britannico del primo film, È colpa mia: Londra, così come nuovi progetti da Mercedes Ron con il primo titolo della trilogia di libri Dímelo, intitolato Tell Me Softly in inglese, e il sequel di Apocalypse Z. Le seconde stagioni includono Maxton Hall: Il mondo tra di noi, Regina Rossa e Betty La Fea. La storia continua. I nuovi titoli includono la serie italiana Costiera (Italia), ma anche titoli come Newtopia (Corea), Superboys of Malegaon (India), Unburied (Messico) e Graduation Trip: Mallorca (Spagna). Tutti i film e le serie sono disponibili per gli abbonati Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, gli utenti potranno decidere se vedere i contenuti doppiati (scegliendo tra 18 opzioni di lingue) o sottotitolati (scegliendo tra 34 idiomi).