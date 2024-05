Orphan: la storia vera che ha ispirato il film che è ancora più spaventosa

Avete mai visto il film Orphan o il suo prequel Orphan: First Kill? Se non l’avete fatto, sappiate che stiamo per addentrarci in un territorio ricco di spoiler. Orphan vede una coppia di coniugi, devastata dalla morte del loro terzo figlio, adottare una bambina russa di 9 anni, Esther (Isabelle Fuhrman). Solo che Esther non è Esther. È Leena Klammer, estone, e non ha 9 anni. Ha 33 anni, ma sembra più giovane a causa di una malattia nota come ipopituitarismo, e si è finta bambina per la maggior parte della sua vita. Inoltre, è una serial killer, con almeno sette omicidi noti.

L’idea che un adulto di 33 anni possa fingersi una bambina di 9 ed essere adottato come tale deve essere pura fantasia hollywoodiana, giusto? Anche dopo aver visto Orphan, non si ha mai la sensazione che si tratti di qualcosa che potrebbe accadere nella vita reale. Qualcuno se ne accorgerebbe sicuramente. Ma ecco il bello: è successo nella vita reale. È la storia di Barbora Skrlova, una donna di 33 anni che si è finta un ragazzino di 13 anni di nome Adam in Norvegia. È l’ispirazione per Orphan e, in qualche modo, è ancora più folle nella vita reale.

Cosa ha fatto Barbora Skrlova?

Barbora Skrlova, come Esther in Orphan, è nata con l’ipopituitarismo, quindi quando ha incontrato Klara Mauerová nella Repubblica Ceca, la sua storia di dodicenne di nome Annika è sembrata certamente plausibile, così come la sua storia di fuga da una casa famiglia violenta. La madre single di due bambini ha accolto Barbora – Annika – a casa, dove ha vissuto con i suoi figli e con la sorella Katerina. L’ha trattata subito come un membro della famiglia, con l’intenzione di adottarla. Annika sosteneva di essere estremamente malata e di aver avuto bisogno di diverse visite mediche, ma stranamente permetteva solo a Katerina di prenderla con sé.

Come si è scoperto, la coppia era coinvolta in una setta chiamata Movimento del Graal, un gruppo che segue gli insegnamenti di un mistico tedesco del XIX secolo e il padre di Skrlova era all’epoca a capo del ramo ceco del movimento. Per mantenere la facciata, Katerina scriveva appunti sui cosiddetti trattamenti di Anikka, agendo come suo medico. Col tempo, Skrlova convinse Klara che i suoi problemi erano tutti dovuti ai suoi due figli e che dovevano essere maltrattati. E così è stato, in modo orribile.

Barbora Skrlova incoraggiava gli abusi sui bambini

Klara si è lasciata convincere completamente. L’elenco degli abusi denunciati, subiti da suo figlio Ondrej di 8 anni e da Jakub di 10, è sufficiente a far venire la nausea anche agli animi più duri. Klara chiudeva e incatenava i ragazzi in cantina, li teneva in gabbia o semplicemente li ammanettava a un tavolo per lunghi periodi di tempo, li imbavagliava per impedirgli di urlare e li costringeva a stare nella loro stessa urina. Non si trattava solo di Klara, ma anche i parenti – tra cui Barbora Skrlova e Katerina – partecipavano all’azione spegnendo sigarette accese sulla loro pelle nuda, picchiandoli ripetutamente con cinghie e cercando di annegarli.

Ma c’è purtroppo dell’altro. I ragazzi sono stati aggrediti sessualmente e costretti a tagliarsi con dei coltelli. L’atto più orribile perpetrato sul giovane Ondrej, però, è stato quello di essere parzialmente scuoiato e la sua carne mangiata da quegli stessi parenti. L’accaduto è stata scoperta solo dopo che un vicino di casa ha installato un baby monitor per guardare il proprio figlio appena nato. Si dà il caso che quel monitor fosse dello stesso modello di quello che Klara aveva installato per guardare i ragazzi soffrire comodamente dalla sua cucina. Ma quando un giorno i segnali si sono confusi, il vicino ha visto uno dei ragazzi picchiato, nudo e incatenato. Fu chiamata la polizia che liberò i bambini – Ondrej, Jakub… e Annika. Barbora Skrlova, nonostante fosse una degli aguzzini, riuscì a sottrarsi alle persecuzioni mantenendo il suo stratagemma “Annika” e ne approfittò per fuggire dall’orfanotrofio dove la polizia l’aveva collocata.

Barbora Skrlova è stata catturata?

Quando la polizia ceca scoprì che “Annika” non era chi diceva di essere, Barbora Skrlova (nota anche come “l’Ester ceca”) era già fuggita dal Paese. Una coppia coinvolta nella setta l’ha aiutata, permettendole di usare il passaporto del figlio Adam per entrare in Danimarca e poi in Norvegia. La stessa coppia iscrisse Barbora alla scuola Marienlyst, vicino a Oslo, con il nome del tredicenne “Adam”, che la Skrlova riuscì a far passare con il nastro adesivo sul seno e la rasatura della testa.

Da settembre a dicembre 2007, Barbora è riuscita a ingannare la polizia, i compagni di scuola, gli assistenti all’infanzia e gli insegnanti facendogli credere di essere davvero Adam, 13 anni. L’unico problema, però, era che aveva sottovalutato quanto profondamente avesse ingannato le persone. Quando “Adam” scomparve da un istituto per bambini di Oslo, gli operatori preoccupati della struttura contattarono la polizia, che avviò una ricerca a livello nazionale e distribuì ai media le foto del “bambino” scomparso. Ben presto trovarono Barbora Skrlova a Tromsoe e il gioco era fatto: gli agenti di polizia norvegesi la scortarono in Cecoslovacchia, dove fu processata per il suo ruolo nel caso degli abusi di Mauerová.

Come ha fatto Barbora Skrlova a farla franca?

Ma come ha fatto Barbora a ingannare coloro che le stavano accanto quotidianamente, per così tanto tempo? Forse Ingjerd Eriksen, preside della scuola che Barbora ha frequentato per quattro mesi nei panni di Adam, lo spiega meglio attraverso la sua esperienza, raccontata al quotidiano norvegese Dagbladet (come tradotto nel già citato articolo della Reuters): “Guardando indietro, possiamo dire che ci siamo interrogati sul comportamento di ‘Adam’. Ma non è facile saperlo. I bambini a questa età sono molto diversi e possono essere maschili o femminili”.

È interessante notare che lo stesso Orphan ha una notevole somiglianza con la bizzarra storia di Natalia Grace. Una storia vera di un’orfana ucraina adottata da una coppia nel 2010, dopo l’uscita del film. Michael e Kristine Barnett hanno adottato la bambina di 6 anni, ma presumibilmente si sono convinti che non avesse l’età che diceva di avere. Questo li ha portati a sostenere che Natalia, affetta da una forma di nanismo chiamata spondiloepifisi, fosse invece una donna adulta con intenzioni malvagie. È una strana storia di colpi di scena, modifiche ai certificati di nascita, abbandono e altro ancora… ma questo è un articolo per un’altra volta.