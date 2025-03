Daredevil: Rinascita episodio 4: la spiegazione dell’episodio

Daredevil: Rinascita torna per un nuovo episodio che intensifica una delle più grandi trame dello show Marvel Cinematic Universe finora ed esplora il lato intricato degli affari di Wilson Fisk. L’episodio 3 di Daredevil: Rinascita era principalmente incentrato sul processo di Tigre Bianca, con Matt Murdock in grado di farlo scagionare da tutte le accuse, solo per “permettere” a una persona sconosciuta che usa il logo del Punitore per sparargli a sangue freddo. L’evento ha avuto un grande seguito nell’episodio 4, poiché abbiamo assistito al ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, alias il Punitore.

Mentre Matt è preoccupato per l’omicidio di Tigre Bianca e per come tutto ciò sia legato al Punitore, Wilson Fisk ha i suoi problemi da affrontare nell’episodio 4. La serie TV MCU si è lentamente sviluppata verso una grande rivelazione sull’identità di Adam. Gli episodi precedenti hanno chiarito quanto fosse importante il personaggio misterioso e come qualsiasi cosa Vanessa abbia fatto con lui abbia creato una frattura tra lei e il Kingpin della Marvel. Daredevil: Rinascita ha ora rivelato tutto ciò che c’è da sapere su Adam, con Fisk che ha anche un altro problema da affrontare come sindaco di New York.

Riepilogo dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita

Il Punitore entra finalmente in scena

Angela, la nipote di Hector, appare all’obitorio per cercare di vedere il suo corpo. Piange perché la sua morte è ingiusta e abbraccia Matt.

Muse debutta in costume completo e trasporta un uomo che è stato svenuto lungo i binari del treno. BB e Daniel vanno al club con un altro amico, e lui si lascia sfuggire informazioni sulle idee di riciclaggio di Fisk e sul porto.

Matt trova un nuovo caso, Leroy Franklin, che ha rubato 5 scatole di cereali.

Heather dice che Wilson e Vanessa devono discutere del tradimento che circonda Adam.

Vanessa rivela di essere stata attratta da Adam dalle sue mani e dai suoi disegni.

Wilson rivela di aver affrontato Adam e di aver detto che non avrebbe potuto avere una vita significativa senza Vanessa.

Leroy chiede se uno Skrull avrebbe potuto farlo. Matt dice di no.

Matt ammalierà Sofia dal tribunale e otterrà solo 10 giorni di prigione per Leroy.

Trova l’agente Powell lì e lo affronta sulla morte di Hector, realizzando che Powell non sta mentendo sul fatto di non farne parte.

Fisk vuole uscire allo scoperto come sindaco e ristrutturare completamente Red Hook, “l’occhio nero” della città.

I piani di Fisk per Red Hook vengono trapelati da BB. Daniel ammette che la fuga di notizie è colpa sua e afferma che sosterrà sempre Fisk.

Fisk non licenzia Daniel, ma se fallisce di nuovo, dice che sarà l’ultima cosa che farà.

Matt va da Frank Castle perché il bossolo del proiettile che ha ucciso White Tiger aveva il logo di Punisher.

Frank afferma che Matt non sta cercando il suo aiuto, ma il permesso di punirlo.

Frank accenna alla morte di Foggy e a come Matt non sia riuscito a salvarlo.

Matt colpisce Frank ma si trattiene dopo.

Frank dice che sente ancora il suo bambino quando smette di muoversi. Dice che Matt fa lo stesso con Foggy e scoppia a piangere.

Matt dice che persone come lui e Frank non potranno mai eguagliare la decenza di Foggy.

Vanessa racconta a Wilson di come Heather le abbia chiesto se era al sicuro con lui.

Matt ha una stanza segreta sul tetto con l’equipaggiamento di Daredevil.

Fisk ha intrappolato Adam in una gabbia. Muse arriva nella sua tana dove ci sono molti dipinti contorti, persone appese a ganci e sta succhiando via il sangue delle persone.

L’identità di Adam è stata rivelata – Tutto ciò che abbiamo scoperto

Il mistero della corsa di Daredevil: Rinascita ottiene una risposta definitiva

Adam è stato menzionato per la prima volta nell’episodio di apertura di Daredevil: Rinascita quando Wilson Fisk ha detto a Vanessa che sapeva di lui. Lei ha risposto, chiedendo a Fisk di non uccidere Adam. L’episodio 4 ha rivelato che Fisk è un uomo di parola, anche se potrebbe aver omesso alcuni elementi importanti. Dopo aver iniziato ad andare in terapia di coppia con Heather Glenn, lei li esorta entrambi ad aprirsi su Adam nell’ultimo episodio della serie MCU. Viene finalmente chiarito che il ruolo del personaggio fa parte di un tradimento, Vanessa che ha tradito Wilson.

Heather pensa che non ci possa essere guarigione al loro matrimonio distrutto se non si affronta la questione di Adam, quindi Vanessa spiega come è stata attratta da lui in primo luogo. Le mani di Adam e l’arte che disegnava sono state ciò che ha attirato la sua attenzione. Il personaggio di Ayelet Zurer si sentiva solo e abbandonato da Wilson Fisk dopo che se n’era andato per curarsi dal colpo di pistola inflittogli da Echo. Racconta di più sulla sua storia passata. Il padre di Vanessa trascorreva settimane via per lavoro ogni mese. Vanessa afferma durante la loro seduta di terapia che essere stata abbandonata da Wilson è stato come se suo padre l’avesse abbandonata di nuovo. Fisk spiega quindi come lui e Adam si sono incontrati. Dice che ha affrontato Adam e gli ha detto che non avrebbe potuto avere una vita significativa senza Vanessa. Tuttavia, i primi tre episodi della serie hanno anticipato che ci sarebbe stato di più in quella storia. Dopotutto, Fisk aveva le nocche sanguinanti negli episodi e non è stata data alcuna spiegazione per loro. Il finale dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita si occupa di questo, rivelando che Kingpin ha mantenuto la promessa fatta a Vanessa. Adam è vivo. Tuttavia, è ferito e imprigionato in una cella sotterranea.

Spiegazione del ritorno di Punisher nell’MCU

Potrebbero essere in arrivo altri eroi della saga di The Defenders?

Il Punisher di Jon Bernthal è stata una delle parti migliori di Daredevil di Netflix, motivo per cui l’eccitazione per il suo ritorno dopo l’annuncio è stata alle stelle. L’attore ha offerto la performance stratificata che i fan si aspettavano da lui, con il ritorno di Punisher nell’MCU collegato all’omicidio di Tigre Bianca e ai poliziotti corrotti. Mentre Frank Castle fa il suo debutto in Daredevil: Rinascita solo nell’episodio 4, la presenza del personaggio era stata avvertita prima che apparisse sullo schermo. I poliziotti corrotti hanno tatuaggi di Punisher, guardando Frank come una sorta di simbolo, con Tigre Bianca assassinato da qualcuno che indossa il logo di Punisher.

Dopo che Matt trova il bossolo del proiettile che ha ucciso Tigre Bianca, si rende conto che ha il logo del Punitore. Questo lo porta da Frank, che è andato sottoterra, usando una struttura abbandonata come sua nuova base operativa. Frank non presta attenzione agli imitatori, il che fa arrabbiare Matt. La loro riunione diventa emozionante quando Frank costringe Matt ad affrontare i suoi sentimenti per la morte di Foggy. Sa quali pulsanti premere. Matt si scaglia, colpisce Frank e in seguito inizia a piangere dopo che Frank parla del figlio morto e di quanto a Matt manchi Foggy. La porta è aperta per il ritorno del Punitore.

Perché il cliente di Matt Murdock chiede se uno Skrull avrebbe potuto farlo

Un altro programma televisivo MCU spiega la situazione

Dopo aver assunto un caso di alto profilo come il processo di Tigre Bianca nell’episodio 3, Matt ha un compito molto diverso questa settimana. Rappresenta Leroy Franklin, un criminale di basso livello con una fedina penale estesa che ora è stato arrestato per aver rubato cinque scatole di cereali. Prima che Matt riesca a fargli ottenere solo dieci giorni di prigione, Leroy gli chiede se uno Skrull avrebbe potuto farlo, dato che sostiene di non aver rubato. Gli Skrull non sono ancora apparsi nella serie, ma hanno avuto un ruolo chiave in alcuni film e serie MCU.

Gli Skrull sono alieni mutaforma introdotti in Captain Marvel. La serie Disney+ Secret Invasion ha seguito Nick Fury mentre scopriva una grande invasione Skrull sulla Terra e la fermava. Alla fine dello spettacolo, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che tutta la vita aliena sulla Terra doveva essere trattata come una minaccia, con l’invasione Skrull di dominio pubblico. Daredevil: Rinascita anticipa il modo in cui i cittadini di New York vedono la situazione, con Leroy che sostiene che uno Skrull avrebbe potuto fingere di essere lui per rubare i cereali, cosa che Matt sa essere falsa.

L’errore di Daniel e la risposta di Wilson Fisk spiegati

Nelle prime puntate della serie, Daniel ha dimostrato di ammirare Wilson Fisk e di essere devoto ad aiutarlo a essere il miglior sindaco che New York potesse avere. Ecco perché le sue azioni nell’episodio 4 sono sorprendenti. Daniel esce in un club con BB Urich, che è la reporter ricorrente di Daredevil: Rinascita. Il pretesto è che i due sono amici, che si frequentano e basta, ma BB ha un secondo fine e riesce a far scivolare Daniel dopo qualche drink. Le rivela i dettagli sulle idee di riciclaggio di Fisk e sul porto.

La fuga di notizie fa infuriare Fisk, il sindaco parla severamente a tutto il suo staff, chiedendo che la persona dietro la fuga di notizie si faccia avanti. Nonostante sappia che probabilmente verrà licenziato, Daniel si fa avanti e rivela che la fuga di notizie è stata colpa sua e, nonostante sia stato un incidente, afferma di capire se Fisk lo licenzia e che lo sosterrà sempre. È interessante notare che Fisk non licenzia né uccide Daniel. Tuttavia, minaccia chiaramente che se Daniel fa di nuovo qualcosa del genere, morirà, dimostrando che il sindaco Fisk ha ancora il suo sangue da Kingpin in Rinascita.