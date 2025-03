Ayelet Zurer di Daredevil: Rinascita rompe il silenzio sul recast

Il piano originale dei Marvel Studios era che Daredevil: Rinascita fosse completamente separato da Daredevil di Netflix. Ciò significava uccidere Foggy Nelson fuori dallo schermo, niente Karen Page e una nuova Vanessa Fisk con il volto della star di House of Cards Sandrine Holt.

Non sappiamo ancora perché Ayelet Zurer sarebbe stata recast e possiamo solo supporre che fosse perché Charlie Cox e Vincent D’Onofrio erano gli unici attori originali desiderati per il revival.

Parlando con TV Line del suo ritorno, che è avvenuto come risultato della revisione creativa di Daredevil: Rinascita, Zurer ha detto: “Non ho mai capito bene perché abbiano preso quella decisione di non tenere non solo me ma quasi tutti gli attori tranne Vincent e Charlie. Ma posso dire che quando hanno cambiato la creatività e hanno deciso di tornare al cast originale, sono stata molto, molto felice di unirmi a loro”.

“Mi piace molto quel personaggio e pensavo che ci fosse molto di più da esplorare con lei”, ha continuato prima di ammettere di “non essere sicura” di quante scene Wilson Fisk/Vanessa siano state rigirate dopo essere state arruolate dal nuovo showrunner Dario Scardapane. “Non ero interessata”, ha ammesso, ma è stata “all’inizio sorpresa dal cambiamento avvenuto in Vanessa”.

“Ero tipo, ‘Come funzionerà?’ Ma una volta che ci siamo immersi, ho scoperto che Vanessa è un personaggio molto più profondo, perché sta affrontando alcuni nuovi aspetti della loro relazione, fiducia e onestà, che hanno reso molto interessante per me trovare modi per interpretarlo”, ha osservato l’attrice.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.