Daredevil: Rinascita, chi è il nuovo cattivo mascherato?

Un nuovo cattivo dell’MCU fa il suo debutto nell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita, complicando ulteriormente le cose per Matt Murdock. Daredevil ha avuto giornate difficili: Bullseye ha ucciso Foggy Nelson nell’episodio 1 e, nonostante Matt Murdock fosse riuscito a riabilitare il nome del suo cliente, Hector Ayala è stato assassinato nell’episodio 3. Anche Wilson Fisk e Frank Castle non sono in una buona posizione, dato che il primo sta attraversando il primo ostacolo nella sua reputazione di sindaco e il secondo ha un incontro teso con Matt Murdock in un momento basso della sua carriera di vigilante.

Matt Murdock non ha trovato alcun indizio sull’identità dell’assassino di Hector Ayala entro la fine dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita, ma la sua mente sta correndo per trovare collegamenti tra i sospettati. Allo stesso tempo, il desiderio di Matt di indossare di nuovo il cappuccio di Daredevil è diventato irresistibile, ancora di più dopo la sua breve conversazione con Frank Castle. Matt conosce le implicazioni del ritorno di Daredevil a questo punto, ma la sua sete di vendetta è più grande della sua paura della punizione di Wilson Fisk.

Daredevil: Rinascita presenta un nuovo cattivo vietato ai minori

Muse appare finalmente sullo schermo indossando il suo costume fedele ai fumetti

Il nuovo cattivo MCU di Daredevil appare solo in due scene dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita. All’inizio, il criminale mascherato Muse trasporta un corpo privo di sensi attraverso i binari del treno e nelle profondità di un tunnel. Alla fine dell’episodio 4, Muse pompa sangue fuori dal corpo, facendo urlare di dolore l’individuo non identificato. Simile alla sua controparte dei fumetti, Muse sfoggia un costume bianco coperto di macchie di sangue, con strisce di sangue che escono dai buchi per gli occhi della sua maschera. Solo per l’aspetto, Muse potrebbe essere uno dei cattivi più terrificanti dell’intero MCU.

A parte il suo costume intimidatorio, Muse fa un debutto molto più raccapricciante di molti altri cattivi dell’MCU. Sebbene Muse sia un normale essere umano, i suoi metodi violenti lo rendono più spaventoso della maggior parte degli antagonisti dell’MCU. Solo nel suo episodio di debutto, Muse drena il sangue da una vittima cosciente. L’episodio 4 di Daredevil: Rinascita non chiarisce se la prima vittima sullo schermo di Muse sopravvive al calvario, ma è probabile che l’uomo non identificato sia morto di una morte lenta e dolorosa a causa di una massiccia perdita di sangue.

Perché Muse sta uccidendo persone in Daredevil: Rinascita

Muse sta raccogliendo i suoi materiali artistici

Il finale dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita rivela perché Muse trasporta un corpo privo di sensi all’inizio dell’episodio. Ma Muse probabilmente non sta pompando tutto il sangue dal corpo della sua vittima per puro piacere. Nei fumetti, Muse usa cadaveri nelle sue opere d’arte per trasmettere un messaggio a New York e ai suoi vigilanti. La prima opera d’arte pubblica basata sul gore di Muse nel materiale originale è realizzata con sei cadaveri. Il pezzo successivo di Muse coinvolge il sangue drenato di più vittime, che sono ancora vive quando i piani di Muse vengono interrotti.

La breve apparizione di Muse nell’episodio 4 suggerisce che il primo pezzo live-action di Muse sarà basato sul suo murale di sangue dai fumetti. I graffiti regolari di Muse sono apparsi nei primi quattro episodi di Daredevil: Rinascita, ma Muse non ha ancora iniziato a infestare New York con i suoi pezzi cruenti. Ora, non solo Matt Murdock dovrà vedersela con il misterioso assassino di Tigre Bianca e con la massiccia influenza di Wilson Fisk, ma dovrà anche tenere d’occhio i crimini contorti di Muse.

Chi è Muse nei fumetti Marvel?

Muse è tra i più misteriosi cattivi Marvel

Muse è un cattivo Marvel anonimo le cui vere origini rimangono sconosciute, un’impresa speciale nell’universo Marvel Comics, poiché persino i criminali più misteriosi tendono a rivelare la propria identità a un certo punto. Nei fumetti, Muse inizia a creare le sue opere d’arte cruente un po’ di tempo prima che Wilson Fisk diventi sindaco di New York. Daredevil fa anche arrestare Muse prima dell’insediamento di Fisk e Muse sviluppa una faida più intensa con l’eroe Blindspot che con Daredevil stesso. Infatti, Muse muore dopo aver combattuto Blindspot nei fumetti.

La storia a fumetti di Muse prende una piega diversa dopo la sua morte. Come mostrato in Daredevil: Unleash Hell, dove Elektra Natchios succede a Matt Murdock come Daredevil, Muse viene mandato all’Inferno dopo la sua morte. Lì, Muse scopre l’anima tormentata di un’artista che la pensa allo stesso modo, Morgan Whittier, e lui approfitta dei suoi impulsi violenti per trasformarla nella sua discepola. Da quando Morgan Whittier ha fatto il suo debutto nel gennaio 2025, la storia a fumetti di Morgan e Muse continuerà probabilmente a essere sviluppata parallelamente a Daredevil: Rinascita.