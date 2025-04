Daredevil: Rinascita, finale di stagione: cosa significa la scena post credits per il futuro?

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sull’episodio 9 di Daredevil: Rinascita, Dritto all’inferno.

Dopo un finale esplosivo che ha preparato il terreno per una guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk, la scena post-credit di Daredevil: Rinascita serve a preparare non solo la seconda stagione, ma anche un altro progetto MCU in arrivo. All’inizio dell’episodio 9, Matt è vulnerabile dopo essere stato colpito da una pallottola per difendere il sindaco Fisk, ma sfugge a un tentativo di omicidio da parte del braccio destro di Fisk, Buck Cashman. Nel suo appartamento, Matt si riunisce con Frank Castle, alias il Punitore, che lo aiuta a sfuggire alla Task Force Anti-Vigilante.

Alla fine, i due si separano, Frank che lascia Matt e Karen Page a indagare sul caso a cui stava lavorando Foggy Nelson quando è stato ucciso da Bullseye, un omicidio ordinato dalla moglie di Fisk, Vanessa. Mentre Matt scopre perché Vanessa ha fatto uccidere Foggy e come questo sia legato al progetto di riqualificazione di Red Hook del sindaco, Frank affronta i poliziotti corrotti dell’AVTF, eliminandone un buon numero prima di essere fermato.

Il finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita si conclude con Kingpin che ha il controllo completo di New York, istituendo la legge marziale, mettendo ufficialmente al bando i vigilanti e introducendo un coprifuoco alle 20:00. Nel frattempo, Daredevil sta radunando un esercito per affrontare la task force di Fisk, che include Karen Page, Angie Kim e Cherry, tra gli altri. Sebbene il Punitore e Jack Duquesne, alias Spadaccino, possano sembrare i candidati ideali per l’esercito di Daredevil, una delle scene finali li mostra rinchiusi in gabbie nella prigione di Fisk, insieme ad altri che si sono rifiutati di allearsi con Kingpin. Tuttavia, non è l’ultima volta che vediamo il Punitore, dato che riappare durante la scena post-credits.

La scena post-credits di Daredevil: Rinascita prepara lo spin-off di The Punisher

Jon Bernthal tornerà nei panni di Frank Castle in una presentazione speciale

Invece di concentrarsi su Daredevil, Kingpin o Bullseye, la scena post-credits di Daredevil: Rinascita ci mostra il Punitore, rinchiuso in una gabbia nella prigione di Kingpin. Lì, Frank fa appello al suo fascino e conversa amichevolmente con una delle guardie, un uomo di nome Anthony Petruccio (che non ha alcun legame con la Marvel Comics). Frank attira la guardia vicino alla gabbia per stringergli la mano, poi gli rompe violentemente la mano e il braccio. Lo schermo diventa nero, ma si sente un suono come se la gabbia venisse aperta, il che implica che Frank stia usando la guardia per liberarsi.

Dato che la scena finisce prima ancora di vedere il Punitore fuggire, è impossibile sapere esattamente cosa faccia dopo. Libera gli altri personaggi in gabbia? Se lo fa, questo potrebbe potenzialmente preparare il terreno per un ritorno di Spadaccino nel MCU, magari anche in una possibile seconda stagione di Hawkeye, anche se la Marvel non lo ha ancora confermato. Oppure, dato che Frank Castle è spesso un personaggio più concentrato sulla propria missione, abbandona gli altri e fugge da solo dalla prigione di Kingpin? Questo sembra lo scenario più probabile, data la storia del personaggio, e prepara il terreno per uno spin-off.

All’inizio di quest’anno, è stato confermato che i Marvel Studios stanno sviluppando The Punisher Special Presentation, con l’attore di Frank Castle Jon Bernthal alla sceneggiatura insieme a Reinaldo Marcus Green, che sarà il regista. Notizie successive hanno confermato che lo speciale andrà in onda nel 2026, insieme a Daredevil: Rinascita Stagione 2. Si sa poco altro sullo spin-off di The Punisher, dato che i dettagli della trama sono stati tenuti segreti, ma è probabile che seguirà le azioni di Frank dopo essere fuggito dalla prigione di Kingpin nella scena post-credit di Daredevil: Rinascita.

The Punisher tornerà in Daredevil: Rinascita Stagione 2?

Il ritorno di Jon Bernthal non è ancora stato confermato

Dato che Daredevil sta radunando un esercito per affrontare Kingpin e la sua task force, avrebbe sicuramente senso il ritorno di The Punisher; dopotutto, Frank Castle è un esercito composto da un solo uomo. Ha anche senso perché Frank e Matt sembrano avere rapporti molto migliori in Daredevil: Rinascita rispetto a quando si sono incontrati per la prima volta nella seconda stagione di Daredevil, quando Matt giurò di non smettere mai di dare la caccia a Frank finché avesse continuato a uccidere i cattivi. Le loro posizioni diametralmente opposte in materia di uccisioni sono sempre state ciò che ha separato Daredevil e il Punitore, e questo potrebbe continuare a ostacolare la loro alleanza.

Certo, potrebbe anche essere che il Punitore lavori per sconfiggere Kingpin e l’AVTF a modo suo, ed è proprio di questo che parla il suo spin-off. Sarebbe intelligente per la Marvel raccontare la storia della guerra anti-vigilanti di Kingpin in diverse serie TV dell’MCU, soprattutto perché alcune di esse sono ambientate a New York o nelle vicinanze. Ms. Marvel è ambientata proprio dall’altra parte del fiume, a Jersey City, mentre Hawkeye di Kate Bishop è a New York, quindi le seconde stagioni di queste serie potrebbero approfondire questa trama, ovviamente se dovessero concretizzarsi.