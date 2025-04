Daredevil: Rinascita, spiegazione del finale di stagione “Dritto all’Inferno”. La storia street-level comincia adesso

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER sull’episodio 9 della prima stagione di Daredevil: Rinascita, “Dritto all’Inferno”

La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con un episodio scioccante che promette di cambiare lo street-level del Marvel Cinematic Universe in modi entusiasmanti. I primi nove episodi della serie hanno raccontato il viaggio di Matt Murdock per tornare a essere Daredevil dopo aver perso Foggy. L’episodio 8 di Daredevil: Rinascita ha fatto luce sugli eventi che circondano la morte del suo amico: Matt scopre che Bullseye stava agendo su ordine di Vanessa Fisk. Il finale di stagione della serie TV MCU approfondisce questa rivelazione, mostrando perché Foggy è stato ucciso e come Vanessa ha contattato Bullseye.

Sebbene fosse necessario fare chiarezza sugli eventi passati, il finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita si è concentrato principalmente sulla preparazione di nuovi eventi per la seconda stagione della serie e sul futuro del MCU. Per farlo, i Marvel Studios hanno riportato in scena un paio di personaggi chiave. Inoltre, le trame del sindaco Fisk e della Task Force Anti-Vigilante hanno raggiunto il loro punto di rottura, con Kingpin che torna in sé e diventa più potente che mai.

Spoiler e spunti chiave della trama dell’episodio 9 di Daredevil: Rinascita

Un flashback di un anno prima, in cui Vanessa e Dex parlano, si spiega come lei lo abbia convinto a uccidere Foggy Nelson.

Voleva che Bullseye uccidesse Benjamin Cafaro e Foggy perché l’avvocato avrebbe fatto luce sulle attività criminali di Vanessa, quindi doveva morire entro due giorni.

Wilson Fisk non sapeva che Vanessa avesse fatto rilasciare Dex per uccidere Foggy, ma ora dice alla moglie di aver scoperto cosa ha fatto.

Matt dice a Kirsten che è stata Vanessa a ordinare l’omicidio di Foggy.

Fisk ordina a Buck di uccidere Matt e di trasformarlo in un martire.

Frank Castle è di nuovo all’appartamento di Matt quando arriva, poiché il Punitore ha ricevuto una chiamata per tirarlo fuori sano e salvo.

La Task Force Anti-Vigilante di Fisk entra nell’appartamento di Matt e il Punitore uccide molti di loro mentre Daredevil li stordisce.

Si scopre che l’agente Cole North, con un giubbotto antiproiettile del Punitore, ha ucciso White Tiger.

Una granata esplode nell’appartamento di Matt, ma Daredevil e il Punitore riescono a fuggire.

Karen Page ritorna e si scopre che è stata lei a chiamare Frank per aiutare Matt.

Daniel e Buck minacciano i membri del consiglio per conto di Fisk.

Matt è geloso di Frank mentre si riallaccia i rapporti con Karen.

Red Hook si rivela essere un porto franco.

Il Punitore uccide brutalmente poliziotti corrotti prima di essere immobilizzato. Rifiuta l’invito di Powell a unirsi alla task force, il che porta i membri dell’AVTF a schierarsi per colpire il Punitore.

Kingpin uccide il Commissario Gallo con le mani.

Daredevil afferma che riprenderà la città e che ha bisogno di un esercito per farlo. Radunano una squadra da Josie.

Fisk nomina Heather Commissario per la Salute Mentale della sua amministrazione.

Kingpin dichiara illegali tutte le attività di vigilantes e mette New York sotto la legge marziale.

Jack Duquesne, Frank Castle e altri sono in gabbia, intrappolati da Kingpin.

Bullseye riappare in un appartamento con vetri rotti.

La scena post-credits mostra Frank che convince una guardia ad avvicinarsi per stringergli la mano, poi gliela rompe ed è pronto a scappare.

Il piano generale di Kingpin svelato: qual è il vero scopo di Red Hook?

Il sindaco Fisk non aveva le migliori intenzioni della città

Wilson Fisk ha cercato di non rivelare nulla riguardo a Red Hook. Tuttavia, alcuni dei piani del sindaco sono finiti a trapelare alla stampa dopo che Daniel, ubriaco, non si è reso conto di aver dato l’informazione a BB Urich. Kingpin non ha reagito bene alla fuga di notizie, dimostrando quanto Red Hook fosse importante per lui. Il finale di stagione ha confermato che c’era molto di più dietro a quel luogo che riparare quello che lui sosteneva essere un occhio nero sul volto della città.

Negli ultimi due episodi, Matt si è reso conto che Foggy sapeva qualcosa, ed è per questo che è stato ucciso. Il suo caso avrebbe potuto danneggiare l’impero criminale di Fisk, il che ha portato Vanessa a ordinare a Bullseye di ucciderlo. Durante le sue indagini con Karen sul caso a cui stava lavorando Foggy, hanno scoperto che Red Hook è un porto franco, il che significa che è considerato al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti e di New York. In quanto tale, Wilson e Vanessa Fisk potrebbero usarlo per riciclare denaro legalmente. Questo è il vero motivo per cui Kingpin ha investito così tanta energia nella rivitalizzazione di Red Hook.

Tutto ciò che abbiamo imparato sul ruolo di Vanessa nella morte di Foggy

La morte più importante di Daredevil: Rinascita è ora completamente spiegata

Quando Bullseye ha ucciso Foggy nel primo episodio della serie, le sue motivazioni sono state messe in discussione. Dopotutto, aveva problemi più grandi con Karen Page, non con Foggy. Tuttavia, tutti i motivi per cui ha ucciso Foggy sono stati ora esposti dopo il finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita. Nell’episodio 8, Matt si è reso conto che Vanessa aveva deciso che Bullseye avrebbe ucciso Foggy, e così l’episodio 9 inizia con un flashback di lei che incontra Poindexter e gli chiede di uccidere Benjamin Cafaro e Foggy.

Dex non era chiaramente di buon umore. Wilson Fisk non aveva idea che sua moglie avesse intenzione di liberare Bullseye per permettergli di uccidere Foggy, quindi onora il suo accordo con Matt Murdock di non fare del male ai suoi amici. Il motivo per cui Vanessa fa uccidere Foggy era semplice. Mentre si occupava del caso di “Dumb Benny”, Foggy si imbatte nei segreti di Vanessa, di cui non aveva idea. Se il suo piano per la difesa di Benny fosse arrivato in tribunale, le sue argomentazioni avrebbero portato alla luce l’uso di Red Hook da parte di Vanessa, quindi avrebbe dovuto morire entro due giorni.

Perché Kingpin tiene le persone in gabbia: chi sono quelli che ha imprigionato

Wilson Fisk ha la meglio entro la fine della stagione

Wilson Fisk è il principale vincitore della prima stagione di Daredevil: Rinascita. Nonostante ci siano oppositori, Kingpin è riuscito non solo a diventare sindaco di New York, ma anche a realizzare il suo sogno di una Task Force Anti-Vigilante, prima di intensificarlo ulteriormente nel finale. Alla fine della prima stagione, la serie MCU ha visto Fisk tornare ai suoi modi da Kingpin. Il cattivo Marvel interpretato da Vincent D’Onofrio ha schiacciato brutalmente la testa del Commissario Gallo a mani nude. Fisk ha anche ampliato il suo controllo sulla città, annunciando che New York era sotto legge marziale per contenere la minaccia dei vigilanti.

Kingpin ha una soluzione facile per coloro che si oppongono a lui: metterli in gabbia. I personaggi più famosi mostrati in tali condizioni sono lo Spadaccino di Tony Dalton e il Punitore di Jon Bernthal. Il metodo di Kingpin per affrontare chi gli si oppone ha alcuni collegamenti con il mondo reale.

Il ritorno di Karen Page e il nuovo esercito di Daredevil, la spiegazione

Karen Page, interpretata da Deborah Ann Woll, è apparsa nel primo episodio di Daredevil: Rinascita, scomparendo dopo il processo a Bullseye, poiché lei e Matt si erano allontanati dopo la morte di Foggy. Karen ritorna finalmente nell’episodio finale di stagione, rivelandosi colei che ha chiamato il Punitore per aiutare Daredevil a sfuggire alla task force anti-vigilanti di Fisk.

In seguito, Karen aiuta Matt a scoprire perché Red Hook è così importante, al punto che Vanessa ha fatto uccidere Foggy per questo. Ora, al fianco di Daredevil, Karen dovrebbe avere un ruolo importante nella seconda stagione, diventando parte dell’esercito di Daredevil che si raduna da Josie, che include anche Cherry, Angie Kim e la stessa Josie.

Che fine ha fatto Bullseye?

Il cattivo Marvel di Wilson Bethel è ancora vivo

Bullseye ha avuto un ruolo importante nell’episodio 8. Lì, è evaso di prigione e ha cercato di uccidere Kingpin, ma è rimasto scioccato nel vedere Matt Murdock prendersi un proiettile per salvare la vita del suo peggior nemico. Sorprendentemente, Benjamin Poindexter è apparso a malapena nel finale di stagione. Bullseye appare brevemente con aria triste in un vecchio appartamento con una finestra rotta alla fine, il che conferma la sua presenza. Dopo aver tentato di uccidere il sindaco ed essere stato uno dei vigilanti di New York City, Bullseye probabilmente si nasconderà dalla Task Force Anti-Vigilante.

Spiegazione della scena post-credit di The Punisher e del futuro dell’MCU

Frank Castle è pronto per un anno importante nel 2026

Frank Castle ha un ruolo chiave nel finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita. Dopo aver salvato Matt, The Punisher uccide molti poliziotti corrotti prima di essere catturato da loro. L’episodio si conclude con Frank che è uno dei personaggi gettati in gabbia dal sindaco Fisk. Tuttavia, una scena post-credit mostra il suo piano di fuga in azione, con The Punisher che usa la sua influenza su un poliziotto corrotto per convincerlo ad avvicinarsi alla sua gabbia, consentendo a Frank di scappare dopo essersi rotto un braccio per prendere le chiavi.

Il personaggio tornerà nel 2026 con una presentazione speciale di The Punisher su Disney+, che sarà co-scritta da Jon Bernthal. Il progetto potrebbe coprire entrambe le stagioni di Daredevil: Rinascita, consentendo al Punitore di tornare nella serie dopo essere partito per una missione in solitaria, che potrebbe includere il resto della sua fuga e l’antieroe che libera lo Spadaccino e gli altri. Il legame di Frank Castle con Karen e Matt lo rende la recluta perfetta per il nuovo esercito di Daredevil in Daredevil: Rinascita Stagione 2.