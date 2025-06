James Gun conferma che è in sviluppo uno spin-off animato di Superman dedicato a Krypto

Krypto il Supercane farà il suo debutto live-action (anche se ovviamente Krypto stesso sarà portato in vita tramite CGI) nel Superman di James Gunn, e si prevede che avrà anche un ruolo significativo in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Alcuni fan ritengono che il cucciolo, il cui aspetto è basato sul cane di Gunn, Ozu, stia già ricevendo troppa attenzione (come se un cane carino potesse mai essere messo da parte nel marketing), ma i DC Studios hanno piani per il cagnolino che vanno oltre queste apparizioni sul grande schermo. A febbraio, Gunn ha annunciato che erano in lavorazione quattro cortometraggi stagionali su Krypto ambientati nel DCU (il primo dovrebbe debuttare a settembre). “Abbiamo questi piccoli corti su Krypto che sono così divertenti, amico. Li ho guardati tutti”, ha anticipato. “È un cane terribile, terribile. È per le famiglie ed è davvero divertente e buffo. È davvero figo.”

Ora, rispondendo a un fan sui social media, Gunn ha indicato che uno spin-off di Krypto è in arrivo. Presumiamo che si riferisca a questi cortometraggi e non a un progetto separato, ma questo sembrerebbe confermare che saranno animati.

Dopo aver condiviso ieri un nuovo sguardo a Superman e ai suoi compagni Metaumani, il regista James Gunn ha svelato una seconda serie di character poster per l’imminente reboot del DCU.

Questa volta, l’attenzione è rivolta ai “nemici e amici” dell’Uomo d’Acciaio (sappiamo che non tutti coloro che si trovano in contrasto con l’iconico eroe lo faranno volentieri), con nuovi banner per Lex Luthor (Nicholas Hoult), Eve Teschmacher (Sara Sampaio), l’Ingegnere (María Gabriela de Faría) e Rick Flag Sr. (Frank Grillo). È presente anche il poster precedentemente pubblicato per Metamorpho di Anthony Carrigan.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).