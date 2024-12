Dexter: Resurrection – Cast, storia e tutto quello che sappiamo

Mentre Dexter: New Blood era inizialmente la fine della storia di Dexter, l’annuncio di Dexter: Resurrection rivela che non è ancora finita. New Blood ha riportato Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan per riscattare l’odiato finale della serie originale, e ha anche riportato suo figlio Harrison, sua sorella Debra e alcuni altri cammei della serie originale per arricchire la nuova vita di Dexter a Iron Lake. Il colpo di scena finale di Dexter: New Blood è stato sorprendente e straziante, ma aveva senso come modo inevitabile di chiudere la serie, perché la storia di Dexter non poteva finire senza la morte di Dexter Morgan.

Dexter: New Blood ha visto Dexter arrestato per l’omicidio di Matt Caldwell, e alla fine è stato ucciso dal suo stesso figlio a causa delle sue malefatte omicide. Questo ha apparentemente segnato la fine della decennale furia del personaggio, ma l’annuncio di Dexter: Resurrection suggerisce che potrebbe essere sopravvissuto alla sparatoria. Insieme alla serie prequel, Dexter: Original Sin, il classico franchise televisivo degli anni ’80 sta diventando sempre più grande e Michael C. Hall dovrebbe riprendere il suo ruolo.

Il mese di uscita di Dexter: Resurrection è stato anticipato

Sulla scia della première del prequel, Dexter: Original Sin, l’ultima notizia riguarda il mese di uscita di Dexter: Resurrection. L’aggiornamento è arrivato direttamente dal produttore e showrunner Clyde Phillips, che ha parlato con Discussing Film sia del prequel che della prossima serie sequel. Phillips ha rivelato che l ‘inizio delle riprese diResurrection è previsto per il gennaio 2025 e la speranza di andare in onda nel giugno dello stesso anno. Si tratta di una tempistica piuttosto rapida per una serie, ma la sicurezza con cui Phillips ha fornito l’aggiornamento suggerisce che lo show arriverà in tempo.

Dexter: Resurrection è confermata

Mentre contemporaneamente si pubblicizzava l’imminente serie prequel, Dexter: Original Sin, Michael C. Hall è apparso al San Diego Comic-Con del 2024 per rivelare che avrebbe ripreso il suo ruolo in un nuovo sequel, Dexter: Resurrection. Il sequel, che si svolgerà all’indomani del finale di New Blood, prevede che Dexter sia in qualche modo sopravvissuto alla sua presunta morte e che tornerà nel sequel. In un’intervista a Variety, Hall è stato piuttosto cauto nel rivelare i dettagli, anche se ha detto: “Non so cosa sono autorizzato a dire se non che fa molto freddo là fuori”.

Sono stati annunciati anche altri dettagli sul sequel a sorpresa, e lo show è concepito come una serie in corso che potrebbe andare avanti per diverse stagioni. Da allora è stato rivelato che le riprese di Resurrections dovrebbero iniziare nel gennaio 2025, ma non si conosce ancora il programma completo. Lo showrunner e produttore Clyde Phillips ha dichiarato di voler consegnare la serie nel giugno del 2025, lasciando intendere che il sequel avrà un programma di produzione piuttosto breve.

Dexter: New Blood si è concluso il 9 gennaio 2022.

Dexter: Resurrezione Cast

Michael C. Hall interpreterà di nuovo Dexter

Con la serie sequel appena annunciata ancora in fase embrionale, l’unico nome collegato è quello di Michael C. Hall, che tornerà a interpretare il serial killer moralista Dexter Morgan. Al di fuori di Hall, qualsiasi ritorno del cast sarebbe puramente speculativo e dipenderebbe interamente dalla direzione che prenderà la storia del sequel. Jack Alcott potrebbe tornare nel ruolo del figlio di Dexter, Harrison, così come Jennifer Carpenter potrebbe interpretare la versione spettrale di Debra, la sorella di Dexter. A prescindere da chi tornerà, il sequel introdurrà probabilmente una serie di nuovi personaggi che vivranno ovunque Dexter si trasferisca.

Dettagli sulla trama di Dexter: Resurrection

Il sequel riprende dopo New Blood

Come il controverso finale dell’ottava stagione di Dexter, anche Dexter: New Blood èstato un finale piuttosto ambiguo, che ha dato il via alla nuova serie sequel. La serie si concludeva con Angela che chiamava Angel Batista a Iron Lake per confermare che Dexter era il Macellaio di Bay Harbor, Harrison che uccideva Dexter e Angela che lasciava che Harrison lasciasse la città mentre lei si prendeva la colpa della morte di Dexter. Nonostante la conclusione, il finale sembra fatto apposta per lasciare aperta la porta a ulteriori sviluppi futuri.

Senza una conclusione su dove Harrison stia andando dopo aver “ucciso” suo padre o se Dexter sarà effettivamente confermato come il Macellaio di Bay Harbor, Dexter: Resurrection ha molto su cui lavorare. Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che Michael C. Hall tornerà a vestire i panni di Dexter Morgan, Resurrection potrebbe diventare la serie continuativa promessa. Il coinvolgimento di Hall è curioso, e non è ancora confermato se Dexter tornerà come umano o come figura spettrale che visita Harrison (proprio come Debra perseguitava Dexter).