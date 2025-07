Superman supera i 21 milioni di dollari nelle anteprime: miglior incasso e record per James Gunn

Superman di James Gunn (la nostra recensione), il primo film della DC Studios, co-gestito dal regista con Peter Safran, sta per incassare oltre 21 milioni di dollari in anteprime complessive, secondo quanto riportato dalle fonti USA.

E il pubblico lo adora, con un 95% di “freshness” su Rotten Tomatoes. Gunn, Safran e tutta la Warner Bros. possono stare tranquilli dopo le critiche dei cinici al primo trailer di dicembre. È il miglior punteggio di RT di sempre per un film di Superman, persino migliore del film originale del 1978 di Richard Donner (86%). Prendetevela, troll.

L’anteprima di Superman include gli incassi delle proiezioni di martedì sera per gli abbonati Amazon Prime, pari a 2,8 milioni di dollari, più gli incassi derivanti dagli spettacoli iniziati oggi alle 14:00.

Molti record in circolazione per il primo titolo della fase uno della DC “Gods and Monsters“: innanzitutto, le anteprime di Superman rappresentano un record per un film diretto da James Gunn, superando Guardiani della Galassia Vol. 3 incassa 17,5 milioni di dollari (118,4 milioni di dollari in 3 giorni) ed è anche la migliore anteprima che abbiamo visto quest’anno, prima di Lilo & Stitch della Disney (14,5 milioni di dollari, 146 milioni di dollari in 3 giorni) e Captain America: Brave New World (12 milioni di dollari, 88,8 milioni di dollari in 3 giorni).

Mentre la Warner sperava in un incasso iniziale di 100 milioni di dollari in 3 giorni e le proiezioni puntavano a 115-130 milioni di dollari, Superman sembra voler sbaragliare tutte queste previsioni. La proprietà intellettuale è stata riproposta diverse volte nel corso della storia, non solo sul grande schermo, ma anche in radio con diverse iterazioni in TV, tra cui la prima serie in bianco e nero degli anni ’50 con George Reeves.

Altri dati interessanti: il Superman di James Gunn supera di gran lunga il botteghino di anteprima di L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder del 2013 (9 milioni di dollari, inizio alle 22:00, anteprime in un’epoca diversa, che si è trasformato in un’apertura di 116,6 milioni di dollari). C’è anche la possibilità che possa superare The Batman di Matt Reeves del 2022, che ha incassato 21,6 milioni di dollari in anteprime complessive (inclusi 4 milioni di dollari per gli spettacoli del martedì e gli spettacoli del giovedì con inizio alle 15:00; apertura di 134 milioni di dollari). Superman di Gunn è vicino al sole per quanto riguarda i record di anteprime per i film di Superman in generale, ma non l’ha superato (e questo non è un male), il che significa che Batman v. Superman del 2016 detiene il record per le migliori anteprime di sempre per un film di Superman con 27,7 milioni di dollari (166 milioni di dollari in 3 giorni).

La società di analisi dei social media RelishMix ha notato un passaparola positivo in vista dell’uscita, con un enorme universo social su YouTube, TikTok, X, Instagram e Facebook di 953,8 milioni, +20% della copertura dei film di genere supereroistico prima della loro uscita. Questa copertura supera quella di Guardiani della Galassia Vol. 3 (709,7 milioni), The Batman (631,7 milioni), Joker Folie à Deux (567 milioni) e non è lontana da Deadpool e Wolverine (1,15 miliardi).