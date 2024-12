Dune: Prophecy Episodio 4 Spiegazione del finale – Lila è viva?

Il finale dell’episodio 4 di Dune: Prophecy lascia al pubblico un sacco di nuovo materiale da analizzare, creando ancora più domande e offrendo pochissime risposte. La serie prequel della HBO è ambientata 10.000 anni prima dei film di Denis Villenueve, e racconta della nascita delle Bene Gesserit, con particolare attenzione per Casa Harkonnen. La serie TV è ispirata ai classici libri di Dune e ai romanzi ampliati di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, ma racconta una storia originale con elementi che non possono essere spiegati dal materiale originale.

Desmond Hart, che era assente dall‘episodio 3, è uno di quegli elementi. Nel cast di Dune: Prophecy, Travis Fimmel interpreta il soldato veterano di Arrakis che è tornato con motivazioni discutibili e poteri misteriosi. L’episodio 4 lo ha visto mettere in scena uno spettacolo, giustiziando diversi nobili su ordine dell’imperatore Javicco Corrino (Mark Strong). L’esperimento di Tula Harkonnen per ottenere informazioni con Suor Lila è stato un fallimento, ma alla fine dell’episodio 4 vediamo che forse la ragazza non è morta… Infine, il gioco di Valya Harkonnen per riconquistare il favore di Javicco non ha funzionato e Suor Theodosia ha rivelato le sue capacità di mutaforma.

Il ritorno di Lila in Dune: Prophecy e la spiegazione degli occhi azzurri

Lila sembra essere tornata grazie a una sana dose di spezie

Il finale dell’episodio 3 di Dune: Prophecy ha visto Tula Harkonnen fare un ultimo tentativo per riportare in vita Lila usando la tecnologia proibita delle Macchine Pensanti e la melange di spezia. Lo ha fatto, sapendo che Valya avrebbe disapprovato perché Tula ha un debole per Lila, avendola cresciuta fin da quando era una bambina, come fosse una figlia. Mentre aspetta, Tula ha una serie di visioni inquietanti che mostrano Suor Emeline scoprire la camera segreta e la tecnologia delle Macchine Pensanti, nella visione è costretta a uccidere Emeline per impedire che il segreto venga svelato.

Queste visioni non si rivelano vere, almeno non ancora, e Tula trova Lila di nuovo sveglia. Gli occhi di Lila sono diventati blu a causa della spezia e trova la tecnologia informatica di indicizzazione genetica della Madre Superiora Racquella, che interroga Tula su ciò che sta vedendo. Non è chiaro in quale stato sia esattamente Lila adesso che è tornata o come reagirà alla scoperta della tecnologia proibita utilizzata dalla Sorellanza.

In che modo Theodosia si trasforma in Griffin Harkonnen

Theodosia potrebbe essere una Face Dancer, ma non è chiaro

Il misterioso passato di Suor Theodosioa è stato menzionato più volte in Dune: Prophecy e l’episodio 4 ha finalmente mostrato cosa la rende così unica. I momenti finali dell’episodio vedono Valya Harkonnen fissare un dipinto del fratello defunto, Griffin Harkonnen, prima di trovarsi faccia a faccia con lui. Almeno così sembra, prima che si allontani e inizi a trasformarsi. La sua pelle cambia e le inquadrature finali mostrano Theodosia, che si rivela così essere una mutaforma.

I mutaforma, noti come Face Dancer, sono sempre esistiti nella tradizione di Dune, anche se non è chiaro se Theodosia lo sia, data la tendenza della serie a pasticciare con poteri unici. I Face Dancer nei libri sono il risultato dell’ingegneria genetica di un’organizzazione chiamata Bene Tleilax, o Tleilaxu. I Tleilaxu esistevano durante e dopo la Jihad Butleriana, allora noti come Tlulaxa, ampiamente odiati e emarginati. Inoltre, la tecnologia Tleilaxu a quel punto non era così avanzata, quindi avere una Face Dancer a questo punto della storia potrebbe essere un adattamento del canone.

Cosa significano le cicatrici sanguinanti di Desmond Hart

I poteri di Desmond Hart hanno un costo drastico

Come nel caso della maggior parte delle cose relative a Desmond Hart, ci sono ancora più domande che risposte. Nell’episodio 4, Desmond viene mostrato mentre uccide diversi nobili che erano stati accusati di usare Macchine pensanti e sembra che l’uso dei suoi poteri gli faccia sanguinare dalle cicatrici sulla schiena. In seguito all’esercizio delle abilità che possiede, è stato mostrato nella sua stanza, a torso nudo, mentre le ferite sanguinavano.

Tutto ciò che può essere realmente determinato in questo momento è che il sanguinamento è il risultato dell’esaurimento delle sue abilità e che tutto deve ricollegarsi a qualsiasi cosa gli sia successa all’interno del verme della sabbia. Nel suo monologo all’assemblea nell’episodio 4, parla in un modo che dimostra la sua riverenza verso il verme, rafforzando ulteriormente l’idea che abbia sperimentato una sorta di divinità mentre era al suo interno. O, almeno, qualcosa che percepisce come una divinità.

Perché l’imperatore Corrino ha fatto giustiziare i nobili da Desmond

L’imperatore Corrino mostra la sua forza all’impero

L’imperatore Javicco Corrino è stato un personaggio in conflitto per tutta la prima stagione di Dune: Prophecy, la serie mostra come la sua frequente inazione abbia portato le casate nobili a cercare di calpestarlo. Nell’episodio 2, ha risparmiato il duca Ferdinand Richese nonostante le notevoli trasgressioni, sperando di creare un impero più unito attraverso la pace e la misericordia. Tuttavia, l’imperatrice Natalya e Desmond Hart lo hanno costantemente esortato a servirsi del dono di Hart per agire, usando quel potere sconosciuto per stabilire la forza attraverso la paura.

Nell’episodio 4, l’imperatore Javicco fa proprio questo, usando lo slancio del discorso di Desmond Hart per giustiziare i nobili che avevano usato le Macchine Pensanti nonostante il divieto. Javicco lo fa per affermare una posizione di forza per l’Imperium, usando quegli uomini come esempi di cosa accadrà a coloro che usano i computer.

Cosa significano gli occhi blu meccanici nella visione condivisa della Sorellanza

Gli occhi blu meccanici sembrano creare una minaccia importante

L’episodio 1 di Dune: Prophecy ha mostrato la visione di Madre Superiora Racquella, che si è conclusa con uno scorcio di terrificanti occhi blu meccanici. Nell’episodio 4, le Sorelle continuano a condividere questa stessa identica visione degli occhi inquietanti, che sembrano indicare una minaccia collegata alle Macchine Pensanti o alla tecnologia dell’intelligenza artificiale, forse Omnius. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che gli occhi appartengano a Leto II Atreides, l’imperatore dio, che li fissa da un lontano futuro, collegandoli alla profezia di Arafel.

Cosa vuole Valya da Casa Harkonnen?

Valya vuole usare Casa Harkonnen per un potenziale guadagno politico

Valya è tornata a Casa Harkonnen dopo anni di abbandono, offrendo a suo nipote, Harrow Harkonnen, l’opportunità di sollevare il loro nome di famiglia macchiato dalla polvere con il suo aiuto. Gli Harkonnen hanno sofferto dalla fine della Jihad Butleriana, dove Vorian Atreides ha dichiarato il loro antenato un codardo per le sue azioni nella Battaglia di Corrin. La loro ridotta posizione politica li ha fatti regredire e hanno cercato di uscirne attraverso il commercio di pellicce di balena da Lankiveil.

Valya ha iniziato a dimostrare che la sua unica vera lealtà è verso le sue aspirazioni, quindi essenzialmente vuole usare la sua famiglia aiutandola a riconquistare credibilità con l’imperatore. Li aiuta a salire a bordo del consiglio, ma il piano fallisce a causa di Desmond Hart. Nonostante si sia presumibilmente staccata dai legami familiari quando si è unita alla Sorellanza, Dune: Prophecy vedrà probabilmente Valya continuare a impiegare suo nipote in un accordo reciprocamente vantaggioso che solleva gli Harkonnen dalla loro età oscura.