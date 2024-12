Dune: Prophecy, episodio 4 – il trailer

Il trailer dell’episodio 4 di Dune: Prophecy anticipa l’Imperium che sta per raggiungere il punto di ebollizione. L’episodio 3 di Dune: Prophecy si è svolto principalmente nel passato, in quanto si concentra sulla giovane Valya Harkonnen (Jessica Barden) e sua sorella Tula (Emma Canning), ma l’episodio 4 torneremo al conflitto odierno. Desmond Hart (Travis Fimmel) continua a rappresentare una minaccia formidabile attraverso i suoi misteriosi poteri che possono resistere alla Voce, insieme alla presa che ha sulla famiglia reale Corrino.

Max ha diffuso il trailer dell’episodio 4 che mostra la Valya dei giorni nostri (Emily Watson) tormentata dal suo passato, soprattutto quando si riunisce con suo zio Evgeny Harkonnen (Mark Addy). La descrive come “un buco nero in questa famiglia”, ma Valya afferma che “non mi scuserò per la mia forza!” Nel frattempo, il resto della Sorellanza prevede un’imminente resa dei conti oscura che terrorizza Tula (Olivia Williams), mentre Desmond scatena i suoi poteri su nuovi bersagli che muoiono bruciando dall’interno.