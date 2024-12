What If…? – stagione 3, nuovo trailer: Tempesta brandisce il Mjolnir mentre ritorna il villain Mysterio

La terza e ultima stagione di What If…? si sta avvicinando rapidamente e i Marvel Studios hanno appena condiviso un nuovo teaser che offre un’idea più precisa di ciò che accadrà nel corso del mese.

Sebbene gran parte di questa anteprima sia dedicata agli episodi precedenti – per incoraggiare i fan a tornare a guardarli – vediamo anche molte immagini intriganti della terza stagione. Tra queste, Tempesta che brandisce il martello Mjolnir di Thor, il ritorno di Mysterio e il Guardiano Rosso che si riunisce insieme ai Vendicatori.

Non sappiamo ancora se con questa stagione finale What If…? si collegherà finalmente alla più ampia Saga del Multiverso, anche se immaginiamo che la Marvel Animation farà qualcosa per anticipare almeno ciò che accadrà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Beh, si spera.

La terza stagione di “What If…?” sembra il completamento di una trilogia ”, ha rivelato di recente Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios. “Ci porta in luoghi che non vi aspettereste mai”.

“Va oltre le prime due stagioni nell’esplorazione del Multiverso e coinvolge personaggi del tutto inaspettati”, ha aggiunto. “Ha quello che penso sia un culmine estremamente commovente e appagante per Uatu, l’Osservatore”.

Guardate il nuovo teaser della terza stagione di What If…? nel player qui sotto.

In two weeks, prepare for the epic new season that ends it all.#WhatIf Season 3 arrives December 22 on @DisneyPlus. Catch a new episode daily for 8 days! pic.twitter.com/tGAtdyaUL7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 8, 2024

Tutto quello che c’è da sapere su What If…? – stagione 3

Guardate come i personaggi classici compiono scelte inaspettate che trasformano i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore (voce di Jeffrey Wright) guiderà gli spettatori mentre la serie attraversa nuovi generi, spettacoli più grandi e nuovi incredibili personaggi.

La serie si avvale di un incredibile cast vocale che comprende una serie di star che riprendono i loro ruoli iconici. La terza stagione presenta i personaggi più amati dai fan, come Capitan America/Sam Wilson, il Soldato d’Inverno/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, il Guardiano Rosso, il Capitano Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta la Dea del Tuono e molti altri. Gli episodi della terza stagione di What If…? sono diretti da Bryan Andrews e Stephan Franck e scritti da Matthew Chauncey, Ryan Little e A.C. Bradley.

I produttori esecutivi sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Bryan Andrews, con il produttore esecutivo Matthew Chauncey e i produttori Danielle Costa, Carrie Wassenaar e Alex Scharf. La terza stagione di What If…? debutta su Disney+ il 22 dicembre con un nuovo episodio al giorno per 8 giorni.