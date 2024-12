Dune: Prophecy, la spiegazione del finale. Tutti i colpi di scena, le rivelazioni e cosa significa per la seconda stagione

La prima stagione di Dune: Prophecy è giunta al termine e c’è un sacco di nuovo materiale e possibilità per la seconda stagione su cui speculare. La serie prequel della HBO è ambientata 10.000 anni prima degli eventi dei film di Dune, e espande l’universo cinematografico epico di Denis Villeneuve con una narrazione sulle prime fasi delle Bene Gesserit. Basato principalmente sul romanzo Dune Sisterhood di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, Dune: Prophecy ha anche sviluppato diverse trame originali, molte delle quali si risolvono nel finale della prima stagione.

Emily Watson guida il cast di Dune: Prophecy nel ruolo di Valya Harkonnen, una donna ambiziosa che guida la Sorellanza nella sua missione per stabilire il controllo e il loro piano segreto di riproduzione genetica in tutto l’Imperium. La sua narrazione della prima stagione termina con uno scontro con Desmond Hart, insieme a sua sorella Tula, che è anche la madre di Desmond. Dopo aver scoperto che tutta la sua vita è stata controllata dalla Sorellanza, l’imperatore Javicco Corrino si toglie la vita. Infine, il finale della prima stagione ha visto Keiran Atreides e la principessa Ynez fuggire dalla capitale.

Perché Valya Harkonnen va ad Arrakis con Ynez e Keiran nel finale di Dune: Prophecy

Valya continuerà a scoprire il nemico dietro Desmond Hart

Valya Harkonnen ha concluso la prima stagione di Dune: Prophecy in una destinazione avvincente con compagni di viaggio ancora più avvincenti, e tutto ciò è importante da spiegare. Innanzitutto, l’interesse di Valya per Arrakis deriva dal primo confronto di Desmond Hart con il verme delle sabbie. A un certo punto prima della prima stagione, un giocatore sconosciuto ha recuperato il corpo di Desmond e gli ha impiantato una Macchina Pensante, sperando di diffondere la nuova versione della Piaga Omnius. Questa versione della Piaga è attivata dalla paura, uccidendo Sorella Kasha e Pruwet Richese e diffondendosi lentamente tra la Sorellanza, causando i loro incubi.

L’intenzione di Valya è di scoprire chi ha esattamente incaricato Desmond Hart di questo compito, e Arrakis è il luogo ideale per iniziare la ricerca. Ha portato con sé la principessa Ynez per tenerla al sicuro, poiché Ynez è la candidata ideale della Sorellanza per essere messa sul trono dell’Imperium, assicurandosi il loro controllo e la loro influenza sull’Universo Conosciuto. Keiran Atreides non si fida di Valya o di nessun Harkonnen, cosa che ha chiarito, ma il suo unico scopo ora è proteggere Ynez. Non è ancora d’accordo con il potere schiacciante dell’Imperium, ma ama Ynez e vuole aiutarla.

Chi c’era dietro la cattura di Desmond Hart e l’impianto della macchina pensante?

Un nemico nascosto si nasconde nell’universo di Dune

Gran parte dell’origine di Desmond Hart è stata chiarita dagli ultimi due episodi della serie, con la sua rivelazione come figlio di Tula Harkonnen e Orry Atreides. A un certo punto su Arrakis, è stato inghiottito da un verme delle sabbie e si è svegliato con nuovi poteri, e il finale della stagione 1 mostra che le abilità gli sono state conferite da un impianto di macchina pensante, che gli ha permesso di diffondere la peste di Omnius. Per quanto riguarda chi ha specificamente selezionato Desmond come candidato, ha eseguito la procedura e lo ha mandato in missione, è probabilmente un personaggio che non abbiamo ancora visto.

Detto questo, c’è ancora spazio per speculare su cosa voglia questo aggressore sconosciuto. Il loro obiettivo è distruggere la Sorellanza e hanno scelto Desmond Hart per usare il suo odio già esistente per l’organizzazione come arma. La figura sarebbe qualcuno che è stato offeso dalla Sorellanza, forse durante o subito dopo la Jihad Butleriana. C’è anche la possibilità che possano essere le Macchine Pensanti stesse, arrabbiate con la Sorellanza per aver sostituito la loro posizione nella società, anche se il finale della stagione 1 sembra implicare un essere umano.

Perché Desmond Hart arresta sua madre, Tula Harkonnen

Desmond non si fida ancora di Tula

Desmond Hart e Tula Harkonnen, finalmente riuniti dopo essere stati separati alla nascita, hanno una scena piuttosto tenera per un breve momento prima che lui decida di arrestare la madre. Il pubblico sa che Tula nutre un profondo amore per Desmond e che l’unica ragione per cui lo ha mandato via è stata l’onesta intenzione di fargli avere una vita migliore piuttosto che essere uno strumento per Valya e la Sorellanza. Tuttavia, tutto ciò che Desmond sa è che è stato mandato via e ha vissuto una vita orribile, quindi ci vorrà ancora un po’ di convinzione prima che abbiano un vero rapporto madre-figlio.

Cosa succederà alla Sorellanza ora che Dorotea è tornata?

Chissà per quanto tempo Dorotea controllerà il corpo di Lila

La procedura di Lila ha portato i suoi antenati genetici a prendere il controllo del suo corpo, con l’episodio 5 che mostra Madre Superiora Raquella che torna per aiutare Tula Harkonnen. Il finale di stagione ha mostrato il ritorno di Dorotea, che è stata… molto meno utile. Dorotea, canalizzata attraverso il corpo di Lila, guida essenzialmente la Sorellanza in un ammutinamento contro Valya Harkonnen, distruggendo la tecnologia vietata delle Macchine Pensanti di Raquella che ha permesso loro di accedere all’archivio genetico. Non è chiaro per quanto tempo Dorotea avrà il controllo del corpo di Lila, ma la Sorellanza è persa per le sorelle Harkonnen per il momento.

Perché Tula ha mentito a Valya sul suo bambino

Tula non voleva che il suo bambino fosse uno strumento per la Sorellanza

Tula Harkonnen è stata in uno stato di conflitto per tutta la stagione 1 di Dune: Prophecy. È profondamente leale a sua sorella, ma anche se ha commesso le atrocità contro Casa Atreides per conto di Valya, non è sicura al 100% del carattere di sua sorella. Nella scena del flashback dell’episodio 6 in cui Valya fa giurare alle sorelle rimaste fedeltà eterna a lei, Tula mostra un’espressione combattuta prima di farlo. Come Francesca con Javicco, Tula è leale alla Sorellanza, ma anche lei ha dei limiti che non è disposta a oltrepassare, e la vita di sua figlia dettata dalla trama di Valya è una di queste.

Chi sostituirà Javicco Corrino come imperatore?

Constantine e Natalya si contenderanno il potere

Il futuro dell’Imperium è uno dei più grandi punti interrogativi ora che Javicco Corrino è morto. L’unica figlia legittima di Javicco è Ynez, ma è scappata con Valya Harkonnen. Ciò lascia due possibili opzioni: il principe Constantine Corrino era il figlio bastardo di Javicco, oppure l’imperatrice Natalya potrebbe provare a creare una situazione simile a quella di Cersei Lannister in cui diventa regina. Dato che Natalya ha appena ucciso suor Francesca, probabilmente non vorrà che il ricordo vivente dell’infedeltà del marito salga come nuovo imperatore, quindi potrebbe metterla in conflitto con Constantine, che ora controlla la flotta.