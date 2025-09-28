House Of Guinness – Stagione 2: si farà? Tutto quello che sappiamo

Dopo il finale scioccante della prima stagione, la domanda più importante rimasta in sospeso dopo il debutto della serie Netflix è lo status della seconda stagione di House Of Guinness. Tutti gli otto episodi della serie, creata da Steven Knight di Peaky Blinders, sono stati pubblicati su Netflix il 25 settembre, con il finale sospeso della prima stagione di House of Guinness che ha gettato le basi per il ritorno della seconda stagione.

La serie drammatica storica è ispirata alla vera storia della famiglia Guinness irlandese dopo la morte del patriarca Sir Benjamin Lee Guinness nel 1868. A seguito della sua improvvisa scomparsa, i quattro figli di Benjamin (Arthur, Anne, Benjamin ed Edward) devono assumersi le responsabilità del coinvolgimento politico della famiglia, della gestione del birrificio, delle iniziative filantropiche e della reputazione sociale.

Poiché la storia della prima stagione di House of Guinness si conclude nel 1869, ci sono ancora molti aspetti da esplorare nelle stagioni future della serie creata da Steven Knight. Anche se la decisione di Netflix non è ancora confermata, è difficile immaginare che i personaggi reali e immaginari di House of Guinness non torneranno per la seconda stagione.

Ultime notizie su House Of Guinness – Stagione 2

Le ultime notizie sulla stagione 2 di House of Guinness provengono da un articolo pubblicato da Hello! Magazine il giorno prima della premiere della serie su Netflix. Secondo la pubblicazione, il creatore della serie Steven Knight ha risposto affermativamente quando gli è stato chiesto se ci sarebbe stata una stagione 2 di House of Guinness. Tuttavia, è importante notare che una seconda stagione non è ancora stata confermata da Netflix.

La seconda stagione di House Of Guinness non è confermata

Subito dopo il debutto dei primi otto episodi della serie, Netflix non ha ancora confermato il rinnovo della seconda stagione di House of Guinness. Tuttavia, questo non è così insolito, poiché spesso Netflix impiega alcune settimane dopo il debutto di una serie di successo prima di annunciare ufficialmente se ci saranno altri episodi.

Ad esempio, anche Mercoledì, una delle serie TV più viste di Netflix, è stata rinnovata per la seconda stagione solo più di un mese dopo la sua premiere da record. Di conseguenza, anche se la mancanza di una conferma ufficiale della seconda stagione di House of Guinness può essere deludente, la cronologia storica dei rinnovi dello streamer suggerisce che il pubblico non dovrebbe aspettarsi un annuncio da Netflix fino a ottobre o novembre 2025.

Detto questo, la seconda stagione di House of Guinness sembra estremamente probabile su Netflix. House of Guinness ha debuttato con ottime recensioni da parte della critica, in linea con la serie di serie TV storiche di successo dello streamer come The Crown, Bridgerton e Peaky Blinders, prodotta dalla BBC, e vanta un cast di promettenti attori hollywoodiani come Louis Partridge, Anthony Boyle e James Norton.

Il fattore decisivo per il rinnovo della seconda stagione di House of Guinness dipenderà probabilmente dal numero di spettatori e dal tasso di completamento nelle prime settimane dalla sua prima visione. È stato riferito che questi fattori, se valutati rispetto ai budget di produzione, hanno contribuito alla decisione di Netflix di cancellare nel 2025 serie come The Waterfront, FUBAR e The Residence.

Cast della seconda stagione di House Of Guinness

Sebbene non ci sia ancora alcuna conferma per House of Guinness, la prima stagione non lascia molto spazio a dubbi su chi tornerà nella seconda stagione in caso di rinnovo. Nel complesso, sembra che tutti i personaggi principali della prima stagione di House of Guinness potrebbero tornare e mantenere un ruolo importante nella storia della famiglia.

Ciò includerebbe presumibilmente l’attore Louis Partridge nel ruolo di Edward Guinness, Anthony Boyle nel ruolo di Arthur Guinness, Emily Fairn nel ruolo di Anne Guinness e Fionn O’Shea nel ruolo di Benjamin Guinness, che compongono i quattro fratelli principali della famiglia.

Dalla famiglia Guinness, la seconda stagione dovrebbe riportare anche Danielle Galligan nel ruolo della moglie di Arthur, Lady Olivia, Ann Skelly nel ruolo della moglie di Edward, Adelaide “Dodo” Guinness, Dervla Kirwan nel ruolo della zia Agnes Guinness, Michael Colgan nel ruolo dello zio Henry Grattan e Jack Gleeson di Game of Thrones nel ruolo del cugino Byron Hughes.

Il presunto cast della seconda stagione di House of Guinness includerebbe quasi certamente anche James Norton nel ruolo di Mr. Rafferty, Niamh McCormack nel ruolo di Ellen Cochrane, Seamus O’Hara nel ruolo di Paddy Cochrane e Michael McElhatton nel ruolo di John Potter. Dato che Arthur ed Edward hanno distrutto il porto e pagato Bonnie Champion per mantenere il silenzio, il ritorno di David Wilmot nel suo ruolo è più incerto.

Dettagli della trama della seconda stagione di House Of Guinness

Dato che Steven Knight e Netflix hanno concluso la prima stagione della nuova serie Peaky Blinders con un finale sospeso, ci sono già molte trame pronte per la seconda stagione. La più importante di queste riguarderebbe la campagna elettorale e l’elezione di Arthur Guinness, il cui destino nella serie è rimasto incerto dopo che Paddy Cochrane sembra avergli sparato durante un comizio.

La trama della seconda stagione di House of Guinness è pensata anche per approfondire il piano di Lady Olivia e Mr. Rafferty di portare avanti segretamente la loro relazione e alla fine lasciare i Guinness. Nel frattempo, Edward e Adelaide hanno concluso la prima stagione di House of Guinness sposandosi, ma hanno accennato a un compromesso che gli permetterebbe di continuare a vedere Ellen Cochrane, la feniana che ama veramente, nella seconda stagione.

La seconda stagione del dramma storico di Netflix continuerà anche con l’espansione della distribuzione della Guinness a New York e in altre parti dell’America da parte di Byron Hedges. Anche se Byron torna a Dublino per partecipare al comizio di Arthur nel finale della prima stagione, probabilmente tornerà a New York per continuare le attività del birrificio e l’accordo segreto con la Fenian Brotherhood con l’aiuto di Edward durante tutta la seconda stagione.

Mentre la storia di Anne nella seconda stagione di House of Guinness includerà probabilmente ulteriori piani per coinvolgere le comunità locali e aumentare gli sforzi filantropici dei Guinness, non è chiaro quale forma assumerà la sottotrama di Benjamin. Anche se Christine è ora la sua amante ufficiale, Benjamin è ancora nella Royal Horse Guards in Inghilterra. Tuttavia, per tenere uniti i fratelli, la seconda stagione di House of Guinness potrebbe vedere Benjamin trasferirsi a Dublino.

Con solo un breve periodo di tempo coperto nella prima stagione di House of Guinness, la prossima uscita ha numerosi eventi e pietre miliari nella storia reale dei Guinness da cui attingere. Per non parlare dell’inclusione di momenti storici reali nella politica irlandese che riguardano le sottotrame con la Fenian Brotherhood, la posizione di Arthur nella Camera dei Comuni e ulteriori riforme che Edward attuerà nel birrificio.