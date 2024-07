Gwayne Hightower: tutto quello che c’è da sapere sul fratello di Alicent in House of the Dragon

Gwayne Hightower, un altro membro di Casa Hightower viene presentato in “Il Mulino in Fiamme“ (qui la recensione) l’episodio 3 della seconda stagione di House of the Dragon, sollevando domande su dove sia stato fino a questo momento e quanto sia importante il fratello di Alicent per l’esito della guerra. Mentre l’episodio 2 della seconda stagione di House of the Dragon ha confermato l’esistenza del quarto figlio di Alicent, Daeron Targaryen, l’ultimo episodio rivela finalmente il suo fratello maggiore, Gwayne Hightower. A unirsi al cast della seconda stagione nei panni di Gwayne Hightower c’è l’attore Freddie Fox, che diventerà un volto familiare mentre la guerra continua.

Gwayne Hightower è apparso brevemente nella premiere della prima stagione di House of the Dragon, poiché era un cavaliere nel torneo organizzato da Re Viserys. Tuttavia, il suo volto non è stato mostrato in quell’episodio, dal momento che aveva l’armatura e l’elmo, ma sappiamo che era interpretato da Will Willoughby. In House of the Dragon stagione 2, episodio 3, Gwayne ha finalmente un’introduzione adeguata all’inizio dell’arco narrativo del suo personaggio. Dopo che Otto viene congedato da Aegon come Primo Cavaliere del Re e ritorna nell’Altopiano, suo figlio Ser Gwayne arriva ad Approdo del Re per marciare con Criston Cole nelle Terre della Corona, dando agli Hightower più rappresentanza nella strategia di guerra dei Verdi.

Dov’è stato Gwayne Hightower in House of the Dragon?

Gwayne Hightower è appena arrivato da Vecchia Città

Secondo il libro Fuoco & Sangue di George R.R. Martin, Gwayne Hightower era stato ad Approdo del Re con suo padre Otto Hightower, sua madre Alyrie Florent e sua sorella Alicent da quando Otto divenne Primo Cavaliere del Re di Jaehaerys I Targaryen. Tuttavia, Gwayne non era tra gli Hightower che arrivarono ad Approdo del Re per il matrimonio di Rhaenyra e Laenor nella stagione 1, poiché erano presenti solo Otto, Alicent e Hobert Hightower. Inoltre, Gwayne incontra Criston Cole per la prima volta nella seconda stagione, rivelando che ha vissuto altrove negli ultimi due decenni.

In House of the Dragon, Gwayne viveva a Vecchia Città prima del suo arrivo ad Approdo del Re nella seconda stagione. Durante l’incontro con Criston, Alicent spiega che suo fratello era arrivato da Vecchia Città la notte precedente, con Gwayne che dice che era stato “per strada” per i tre mesi precedenti. Sembra che gli Hightower abbiano deciso di mandare Gwayne ad Approdo del Re dopo che Criston ha spodestato Otto come Primo Cavaliere del Re, poiché possa tenere d’occhio Criston e il consiglio di guerra mentre sostiene l’interesse della potente Casa Hightower per il governo di Re Aegon durante tutta la Danza.

In che modo la serie cambia la storia del libro di Gwayne Hightower

Gwayne Hightower era una Cappa Dorata in Fuoco & Sangue

Mentre Gwayne si unisce a Ser Criston Cole nella marcia verso le Terre della Corona, lo show della HBO sta già apportando alcuni grandi cambiamenti rispetto a Fuoco & Sangue di George R.R. Martin. Nel libro, Ser Gwayne Hightower viene nominato secondo in comando della Guardia cittadina prima che Otto Hightower venga licenziato da Aegon. Otto ha ideato questo piano in modo che Gwayne potesse tenere d’occhio il comandante della guardia cittadina, Ser Luthor Largent, e riferire su qualsiasi segno percepito di slealtà verso Aegon. Di conseguenza, Gwayne era una Cappa Dorata durante la Danza nel libro, non un soldato sul campo di battaglia.

Dato che Gwayne sembra non essere una Cappa Dorata nella serie tv, lo spettacolo potrebbe anche introdurre alcuni cambiamenti al suo destino e alla sua morte durante la Danza. Nella serie HBO, sembra che Gwayne svolgerà un ruolo molto più attivo nel consiglio di guerra e nel comando di battaglia di re Aegon II Targaryen sotto Ser Criston Cole. Tuttavia, a differenza della sua controparte nel libro, Gwayne inizialmente è diffidente nei confronti del Lord Comandante della Guardia Reale/Primo del Re, lanciando addirittura dei sospetti su di lui quando vede Alicent e Criston parlare prima di partire per le Terre della Corona.

Gwayne non era un personaggio molto significativo nel libro, ma sembra che le cose stiano cambiando nella serie. Ciò è molto probabile perché lo show ha bisogno di un altro personaggio importante su cui Ser Criston Cole possa rimbalzare durante le prossime battaglie. Mentre Criston Cole guidava l’esercito di Aegon durante tutta la Danza e occasionalmente si riuniva con Aemond, la sua storia si separa completamente da quella degli altri protagonisti principali. Con Gwayne Hightower che viaggia attraverso il regno e combatte in battaglia con Criston, House of the Dragon offre a entrambe le figure dinamiche di carattere più complesse nel caos della guerra.

Cosa succede a Gwayne Hightower e quando muore

Gwayne muore quando Rhaenyra conquista Approdo del Re nel libro

A meno che la serie non faccia marcia indietro e trasformi rapidamente Gwayne in una Cappa Dorata, il modo della sua morte sarà quasi certamente diverso da quello del libro. Fuoco & Sangue rivela che quando Rhaenyra Targaryen conquista Approdo del Re, Gwayne va alle stalle per suonare l’allarme della città, ma finisce per essere preso dai suoi compagni della Guardfia Cittadina e trascinato davanti a Luthor Largent. Luthor è stato fedele a Daemon Targaryen per tutto il tempo, quindi dopo che Gwayne ha definito Luthor voltagabbana, il comandante della guardia cittadina procede a pugnalare a morte Gwayne allo stomaco prima di aprire i cancelli ai Neri.

Date le differenze che già adesso ci sono con il personaggio del libro, è probabile che Gwayne non venga ucciso da Luthor nello show. Potrebbe finire per morire in battaglia al fianco di Ser Criston Cole, prima o dopo la caduta di Approdo del Re nelle mani di Rhaenyra. È improbabile che morirà durante la Caduta, a meno che non ritorni presto ad Approdo del Re per incontrarsi con Alicent e Otto, dato che l’esercito di Criston Cole sta ancora marciando verso sud da Harrenhal quando Rhaenyra prenderà il Trono. In ogni caso, con Gwayne Hightower che avrà un ruolo più importante in House of the Dragon, la sua morte sarà sicuramente una fine cruenta.