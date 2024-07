The Prestige: la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan

Il regista Christopher Nolan è oggi uno dei pochi registi impegnato nella realizzazione di veri e propri blockbuster d’autore, film tecnicamente e narrativamente ambiziosi attraverso cui porta avanti i suoi maggiori interessi tematici. Titoli come Il cavaliere oscuro, Inception, Interstellar o il recente Oppenheimer sono solo alcuni esempi di una filmografia costruita su opere tanto complesse quanto apprezzate. Uno dei film più amati di Nolan rimane però The Prestige (qui la recensione), da lui realizzato nel 2006 e caratterizzato da uno dei racconti più avvincenti e da uno dei finali più sconvolgenti dell’intera filmografia di Nolan. Per fare chiarezza su quest’ultimo, ecco qui di seguito la nostra spiegazione del finale.

La trama e il cast di The Prestige

Il film è ambientato nella Londra di fine ‘800 e narra la storia di due maghi-illusionisti Alfred Borden e Robert Angier, amici e colleghi insieme a Julia, moglie di quest’ultimo. Quando quest’ultima muore durante un numero detto “fuga subacquea”, Robert incolpa Alfred per la sua morte e da quel momento le loro strade e carriere si dividono dando vita ad una spietata rivalità, che li porterà a sabotarsi reciprocamente in più occasioni. Quando però Borden diventa molto popolare con un numero sul teletrasporto, Angier diventerà ossessionato dalla volontà di svelare il trucco del suo rivale e si dimostrerà pronto a tutto pur di riuscire nell’intento.

Ad interpretare Alfred Borden vi è Christian Bale, da Nolan giudicato come l’unico attore possibile per la parte. Nel ruolo di Robert Angier, invece, vi è Hugh Jackman, il quale ha basato la sua interpretazione sul mago degli anni Cinquanta Channing Pollock. Ritroviamo poi Michael Caine nel ruolo di John Cutter, il tecnico di scena, Scarlett Johansson nel ruolo di Olivia Wenscombe, l’assistente di Angier e Borden, e David Bowie nel ruolo di Nikola Tesla, l’inventore realmente esistito. Completano il cast Piper Perabo nel ruolo di Julia McCullough, Rebecca Hall nel ruolo di Sarah Borden e Andy Serkis nel ruolo di Mr. Alley, l’assistente di Tesla.

La spiegazione del finale del film

Il finale di The Prestige è incredibilmente scioccante, soprattutto la scena finale, e il colpo di scena è realizzato in un modo che rispecchia perfettamente un trucco di magia. Il monologo iniziale di Michael Caine, attore abituale di Christopher Nolan, descrive i tre atti di un trucco di magia e, allo stesso tempo, prefigura abilmente la struttura del film. Il primo atto di un trucco, la promessa, mostra al pubblico qualcosa di ordinario. Il secondo atto, la svolta, gli fa fare qualcosa di straordinario, come scomparire. Il terzo atto è chiamato prestigio: riporta l’oggetto – o in questo caso la persona – che scompare.

La scena finale di The Prestige mostra come entrambi gli uomini siano riusciti a raggiungere il proprio prestigio, poiché tutto viene rivelato quando il gemello Borden sopravvissuto spara ad Angier. Angier capisce immediatamente che Borden è in realtà due persone, i gemelli Alfred e Fallon Borden (che vivono entrambi come Alfred). È così che Borden ha eseguito il trucco del trasporto umano. Tuttavia, in punto di morte, Angier rivela il proprio segreto, che è molto più oscuro. Angier ha perfezionato il trucco del trasporto umano con l’aiuto di Nikola Tesla e si ottiene con il teletrasporto, o almeno così sembra.

In realtà, Angier non viene teletrasportato, ma duplicato. Cade sotto il palco in una vasca d’acqua dove annega. Il nuovo duplicato di Angier si manifesta da qualche parte fuori scena, rivelandosi al pubblico per creare l’illusione che sia stato teletrasportato. La verità, come spiega il finale di The Prestige, anche se in modo approssimativo, è che l’Angier originale muore e il duplicato assume la sua vita fino alla successiva esecuzione del trucco (quando il duplicato muore e viene a sua volta sostituito).

Angier voleva così disperatamente essere il migliore e abbagliare il suo pubblico che si è sacrificato nel farlo. A causa dell’orribile ciclo messo in atto dal suo trucco, si scopre che non è l’Angier originale quello che sta di fronte a Borden. Il vero Angier, quello che i gemelli Borden conoscevano, è morto la prima volta che ha messo in scena il trasporto umano. I momenti finali di The Prestige si riallacciano così alla scena iniziale, in cui Cutter scompone un trucco di magia per una bambina.

Solo ora il pubblico capisce che si tratta di Jess, la figlia di Borden, e che Cutter ha accettato di sorvegliarla in sicurezza perché disgustato dalla pericolosa ossessione di Angier. Il ricongiungimento di Borden con la figlia è intervallato dalla scoperta dei cloni di Angier morti e dall’orrore per ciò che vede. L’amore di Borden per la magia si basa sul mestiere in sé, non sulla gloria come per Angier, e quindi andarsene con la figlia significa che si sta lasciando felicemente la magia alle spalle.

Come funzionano i trucchi del trasporto umano di Angier & Borden?

Borden e Angier padroneggiano entrambi un trucco chiamato “trasporto umano”, in cui il mago sembra viaggiare tra due armadi alle estremità opposte del palco, quasi istantaneamente. L’atto finale di The Prestige rivela la stravagante interpretazione del trucco da parte di ciascuno, con Borden che padroneggia per primo l’Uomo trasportato con una strategia di gioco di prestigio. Il finale del film rivela che l’identità di Borden è in realtà assunta da due fratelli gemelli.

Sul palco, un fratello si trova in ogni armadio. Prendono l’inganno così seriamente che, quando uno dei due fratelli perde un paio di dita a causa di una ferita d’arma da fuoco, l’altro si taglia le dita a sua volta. In sostanza, non c’è nulla di appariscente nell’approccio di Borden: il trucco è fondato e diretto al punto, sostenuto dall’approccio minuzioso dei gemelli Borden ai dettagli. D’altra parte, la missione di Angier di padroneggiare l’Uomo trasportato lo porta negli Stati Uniti a incontrare il famoso inventore e ingegnere Nikola Tesla.

Egli crede che Tesla abbia costruito una macchina per il trasporto per Borden – una convinzione che si rivela presto falsa – ma Tesla riesce comunque a costruire una macchina per il trasporto, donandola però a Angier. Questa macchina duplica qualsiasi oggetto o essere vivente posto al suo interno e lascia cadere la copia a breve distanza, il che significa che ogni volta che il trucco viene eseguito, Angier viene clonato.

Ciò significa che l’Angier originale cade attraverso una botola in una vasca d’acqua e annega ogni volta che il trucco viene eseguito, mentre il nuovo duplicato appare da qualche parte nel teatro per deliziare il pubblico di Angier. Il trucco, o più precisamente il patto in stile faustiano, è ciò che finalmente fa guadagnare ad Angier l’adorazione del pubblico, ciò che aveva cercato ossessivamente per tanto tempo.

Chi sono veramente Borden e Fallon?

In breve, Alfred e Fallon Borden non esistono tecnicamente e sono due identità separate assunte da una coppia di fratelli gemelli. Come dice un fratello nel film, vivono due metà di una vita piena. Sono così dediti a questo mestiere che sacrificano una vita potenzialmente completa per avere successo nella carriera che hanno scelto. Per mantenere lo stratagemma con cui riesce a portare a termine Il trasportatore, ogni gemello interpreta alternativamente Borden e il suo ingegnere di scena e braccio destro Fallon.

Ogni fratello vive una vita diversa quando interpreta Alfred. Uno è follemente innamorato di Sarah, la donna con cui si sposa e da cui ha un figlio. L’altro è innamorato della loro assistente Olivia (Scarlett Johansson) e tratta Sarah con crudeltà. Il comportamento selvaggiamente contraddittorio di Borden fa capire a Sarah che si tratta di due persone. Quando uno dei due gemelli viene ingiustamente processato e impiccato per la presunta morte di Angier, il suo rivale crede di aver finalmente sconfitto Borden una volta per tutte.

Non è così quando il gemello sopravvissuto trova e spara fatalmente ad Angier, perché sia lui che il pubblico si rendono conto che Borden è riuscito per anni a mettere in scena il trasporto umano essendo la metà di una coppia di fratelli gemelli. In sostanza, Angier era così preso dal quadro generale che non ha cercato una delle risposte più ovvie, rispecchiando il viaggio confuso del pubblico nel film di Christopher Nolan.

Il film non racconta la storia in ordine cronologico

L’ossessione di Nolan per il tempo non è presente in The Prestige come in altri suoi film, bensì qui si salta nel tempo in modo non lineare. La storia è infatti raccontata in loop, abbraccia almeno un decennio e non si muove mai in ordine cronologico. The Prestige inizia in realtà alla fine della storia, poiché la scena di apertura è tratta da vari momenti dell’atto finale. Il pubblico vede Borden assistere alla morte apparente di Angier, intervallata dal tecnico di scena John Cutter (Michael Caine) che descrive un trucco di magia a una bambina.

Subito dopo la scena di apertura, il film fa un salto indietro nel tempo di almeno un decennio per iniziare la storia della caduta di Angier. Nel primo segmento del flashback, il pubblico incontra Borden e Angier prima che siano dei maghi affermati, con i due uomini che lavorano insieme come piante nello spettacolo di un altro mago. Tuttavia, quando Borden commette un errore che costa la vita alla moglie di Angier, gli eventi di The Prestige si mettono veramente in moto. Dopo la morte di Julia (Piper Perabo), gli uomini si separano e prendono strade diverse.

Da lì, The Prestige racconta l’inizio della carriera di ogni mago e il passaggio alla fase successiva della sua vita. Borden incontra e si innamora di una donna di nome Sarah (Rebecca Hall) e hanno una bambina di nome Jess (Samantha Mahurin). Inoltre, sviluppa un trucco di grande successo chiamato “trasporto umano”, in contrasto con Angier, che ora vive all’ombra del successo di Borden. Fuori scena, Angier è consumato dall’ossessione di scoprire il segreto del trucco di Borden, gettando le basi per il macabro finale di The Prestige. Passano gli anni e alla fine Angier perfeziona il trucco, e Borden arriva a uno dei suoi spettacoli per assistervi.

Si intrufola nel backstage e sembra assistere alla morte di Angier nell’esecuzione del trucco, rispecchiando la sequenza mostrata all’inizio del film, prima che si ipotizzi che Borden sia il responsabile e venga arrestato per l’apparente omicidio di Angier. Una volta che la linea temporale di The Prestige raggiunge Borden in prigione, il film si muove in ordine cronologico, mentre il segreto dei trucchi di entrambi gli uomini viene alla fine rivelato. Il film si conclude con Cutter che descrive il fatidico trucco del trasporto umano a una bambina, che ora il pubblico sa essere Jess, la figlia di Borden.

Come il finale di The Prestige evidenzia i suoi temi principali

Come tutti i film di Christopher Nolan, anche The Prestige è caratterizzato da molti temi. Sebbene sia una storia di maghi rivali, di teletrasporto fantascientifico basato su Nikola Tesla e del mondo della magia da palcoscenico del 19° secolo, è più che altro un film che esamina le emozioni umane. È anche una storia di sacrificio e di domande su quale sia il limite che un artista deve essere disposto a superare per la propria arte.

Il finale di The Prestige lega tutti questi temi insieme – un fatto che può perdersi tra lo spettacolo di vedere una vasca piena di duplicati di Angier morti e di apprendere che Alfred Borden è stato due persone nel corso del film. Questi temi sono evidenti quando si guarda al finale di Angier. Egli si è letteralmente sacrificato più e più volte per riuscire a realizzare un singolo trucco di magia. La sua ossessione di battere Borden era così forte che una serie infinita di duplicati di Angier erano disposti a vivere vite fugaci, molte delle quali duravano appena un giorno se gli spettacoli erano ravvicinati.

Il fatto che l’Angier originale abbia posto fine alla propria vita per realizzare L’Uomo Trasportato è una cosa, ma il fatto che ogni duplicato di Angier sia disposto a farlo all’infinito dimostra quanto sia profonda la sua ossessione. In nessun momento un clone di Angier ha deciso che il sacrificio non valeva la pena, anche dopo la morte di decine di persone.

La rivelazione che Borden è in realtà due persone che vivono una sola vita è il punto in cui il finale di The Prestige mostra veramente la sua mano quando si tratta dei temi centrali del film di Christopher Nolan. Il colpo di scena è un commento sulle doppie vite che gli artisti e gli intrattenitori spesso conducono come risultato della ricerca del perfezionamento del loro mestiere. Borden può essere letteralmente due persone, ma i parallelismi sono evidenti.

Poiché i gemelli Borden condividevano una doppia vita già da molto prima dell’inizio di The Prestige, è chiaro che la loro ossessione per la magia da palcoscenico e le performance ha la precedenza su qualsiasi altra cosa. Erano già intrappolati nella spirale dell’ossessione e avevano sacrificato ogni parvenza di vita normale per ottenerla: la gara con Angier in The Prestige ha semplicemente fornito loro un punto di riferimento. Entrambi hanno fatto tutto il necessario per vincere, ma le motivazioni che li hanno spinti avanti sono ciò che li distingue.

