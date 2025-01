Hound’s Hill, la spiegazione del finale della serie Netflix

Il finale della serie Originale Netflix Hound’s Hill è incentrato sulla scoperta da parte di Mikolaj e Justyna di ciò che accadde esattamente la notte in cui Daria fu violentata e uccisa e suo fratello, Gizmo, fu accusato di aver commesso l’atroce crimine. Nel corso della miniserie, tutto ciò che ci è stato mostrato è che, 18 anni fa, Mikolaj, Daria e Gizmo hanno partecipato a una festa alla quale erano presenti Bernat, Jarecki e Macius. Macius riempì di acido il drink di Gizmo, che impazzì e aggredì Daria mentre lei cercava di riportarlo a casa.

Sulla base di quell’incidente traumatico, Mikolaj aveva scritto un bestseller nazionale, che aveva ovviamente gettato vergogna sulla sua città natale, Zybork (non sono sicuro se questo luogo sia immaginario o reale; c’è una città in Polonia che attualmente si chiama Jeziorany ma che in passato era conosciuta come Zybork).

Si rimproverava di non essere stato al fianco di Daria e Gizmo, perché avrebbe potuto evitare che le cose andassero storte. Ma il fatto è che era colpevole di qualcosa di più che non aver coperto le spalle a Daria, e questo aveva spinto suo padre, Tomek, a prendere in mano la situazione. Che effetto ha avuto la verità su Mikolaj e Justyna? Scopriamolo.

La verità sulla morte di Daria in Hound’s Hill

Consentitemi di descrivere la sequenza degli eventi che si sono verificati a Hound’s Hill in modo cronologico e di vedere se ha senso. Come già accennato, Macius ha rovesciato il drink di Gizmo e questo ha comprensibilmente fatto arrabbiare Daria. Lo porta via da lì, ma Macius, Bernat, Jarecki e Mikolaj li raggiungono. Bernat, Jarecki e Macius hanno fatto a turno per aggredire sessualmente Daria, mentre Mikolaj li guardava. Credo che siano state le grida di angoscia di Gizmo a portare Tomek sul posto, che ha portato via Mikolaj. Poiché Mikolaj non era in sé, dimenticò la sua presenza sulla scena del crimine. Gizmo fu costretto a prendersi la colpa da quei tre ragazzi e fu mandato in cura psichiatrica a tempo indeterminato. Mikolaj pensò che suo padre avesse improvvisamente smesso di amarlo, ma il vero motivo era che Tomek non riusciva a vedere suo figlio come prima di quell’incidente perché era un potenziale stupratore.

Tomek e Mikolaj non parlarono mai di quella notte, così quest’ultimo annegò nelle droghe e nell’autocommiserazione, accusandosi di non essere stato vicino a Daria quando lei aveva più bisogno di lui. Quando se ne andò da Zybork, scrisse della sua vita da quella prospettiva auto-vittimizzata e dipinse tutti, compreso Tomek, sotto una luce negativa. Quasi 18 anni dopo quell’incidente, Tomek ebbe un attacco di cuore e sembrava che non sarebbe sopravvissuto. Così, Padre Bernat (il fratello di Filip Bernat e lo zio di Marek Bernat) arrivò sul posto, presumendo che gli avrebbe letto l’estrema unzione. In quel momento, Bernat ha confessato di essere a conoscenza del coinvolgimento di Marek nello stupro e nell’omicidio di Daria, ed è possibile che abbia insinuato il coinvolgimento di Filip nel far ricadere la colpa su Gizmo. Questo ha messo in moto il piano di Tomek di uccidere gli stupratori e coloro che li hanno protetti.

La giustizia vigilante di Tomek

Non so se Tomek abbia portato Filip sulla soglia della morte (probabilmente simboleggiata da quella signora vestita di nero) perché stava per vendere l’affitto del terreno su cui sorgevano le case popolari al sindaco Burmistrzyni, a Kalt (un investitore privato) e a quell’immobiliarista tedesco, o perché Filip aveva contribuito all’insabbiamento dello stupro e dell’omicidio di Daria; in ogni caso, era morto. Dopo di che, Tomek andò a cercare Marek, Jarecki, Macius e persino Padre Bernat (perché sapeva la verità eppure non fece nulla) e li mise nel seminterrato di una casa alla periferia di Zybork. Mentre Tomek faceva tutto questo, inviò una cartolina a Mikolaj (facendo credere che Gizmo l’avesse inviata per far scattare il senso di colpa di Mikolaj) e lo convocò per affrontare la situazione.

Quando fu abbastanza malleabile da ascoltare il padre, Tomek rapì Mikolaj, lo fece sedere davanti a Marek, Jarecki e Padre Bernat e gli disse la verità sulla morte di Daria. Mikolaj capì la saga dello stupro-vendetta del padre e uccise Macius. Poiché Justyna aveva capito tutto questo mentre aiutava Tomek nella sua incarcerazione per il “presunto” rapimento di Marek e cercava Mikolaj quando era scomparso per un breve periodo, Tomek rapì anche lei e le rivelò la verità. Tuttavia, decide di lasciarla vivere, perché nessuno le avrebbe creduto anche se avesse usato la sua abilità giornalistica per far luce sugli eventi di Zybork. Nel frattempo, Marek, Jarecki, Macius e Padre Bernat furono lasciati a bruciare in quella casa. Giustizia è stata fatta, credo.

Tutto va bene a Zybork

Tre mesi dopo che Tomek aveva ucciso gli assassini di Daria, l’intera città di Zybork si riunì per celebrare l’uscita di scena dell’ex sindaco, insieme all’annullamento del piano di collaborazione con i tedeschi per la costruzione di un hotel su un terreno destinato a case popolari, e per dare il benvenuto a Elka come nuovo sindaco e sostenere la sua iniziativa di preservare la cultura e l’ambiente della città. Kalt si è visto cantare una melodia diversa, e stava adulando Tomek affinché gli permettesse di costruire una casa di riposo per anziani invece di un hotel. Anche Tobek, il gangster rom che a quanto pare stava lavorando con Bernat per ottenere l’affitto del terreno, era presente alla festa e non era dell’umore giusto per andarsene a mani vuote ora che Tomek era al comando. Tomek non gli aveva promesso nulla, ma era disposto a parlare con Tobek per vedere come la sua presenza avrebbe potuto migliorare Zybork.

Anche l’agente di polizia Dobocinski si era unito a Tomek. Ha ammesso di essersi sbagliato su quanto stava accadendo a Zybork ed è stato felice di fare ammenda insieme a Tomek. Non so se Dobocinski lo pensasse davvero o se avesse solo paura di Tomek; in ogni caso, ha avuto ciò che si meritava per essere un ufficiale di polizia arrogante e abusivo. Justyna aveva lasciato la città. Anche se stava ricevendo premi per il suo lavoro nel campo del giornalismo, era ancora tormentata da ciò che aveva visto a Zybork. Mikolaj aveva una relazione sentimentale con Kaska, cosa indubbiamente strana perché era ancora perseguitato dallo spirito di Daria. Grzesiek, figlio di Tomek e fratello di Mikolaj, era follemente innamorato di una donna di nome Kamila. Sembrava che i fratelli fossero felici di servire Tomek, con Mikolaj che dichiarava addirittura di essere pronto a uccidere Kalt se avesse compromesso l’accordo appena concluso con il gruppo Better Zybork. Tuttavia, lo stato mentale di Mikolaj non era affatto stabile.

In Hound’s Hill Mikolaj è morto suicida

Nel finale di Hound’s Hill, Mikolaj viene visto giacere morto in un bagno a causa di quella che sembra un’overdose di eroina. Mikolaj potrebbe aver compiuto questo passo drastico perché non riusciva a sopportare il fatto di essere stato presente il giorno in cui Daria è stata uccisa e, se non fosse stato fatto rinsavire dal padre, avrebbe potuto fare qualcosa di devastante alla sua ragazza. La ragione della sua morte per suicidio potrebbe anche essere la sua incapacità di digerire la giusta spietatezza di Tomek. Aveva visto il padre come un uomo poco affettuoso e dal cuore debole. Quindi, forse, assistere al suo violento avatar da vigilante lo ha scosso nel profondo e la consapevolezza di aver costruito la sua intera carriera attorno a una menzogna è stata troppo forte per lui da sopportare. O forse era già un tossicodipendente che ha ceduto alla sua dipendenza ed è andato troppo oltre. Tuttavia, si meritava questa conclusione?

Mikolaj era un potenziale stupratore che ha visto la sua ragazza subire una violenza sessuale e poi si è convinto di non averne colpa. Ha visto il suo amico prendersi la colpa per qualcosa che non aveva fatto. Aveva un ego gonfiato per aver interrotto i suoi legami con Zybork e per essersi fatto un nome a Varsavia. E poi aveva l’arroganza di giudicare Justyna per non essere stata una fidanzata fedele. Chi ha bisogno di una persona del genere nella propria vita, giusto? Per quanto riguarda il marchio di giustizia di Tomek, penso che sia una buona cosa?

La trasformazione di Tomek da attivista sociale a boss mafioso simile a un padrino è stata certamente strana, ma forse è quello di cui Zybork aveva bisogno per tenere a bada tedeschi (sono sicuro che tutti voi conoscete i rapporti tra Polonia e Germania, storicamente parlando) e stupratori. Non credo che gli si spezzerà il cuore per la morte di Mikolaj, perché era l’anello più debole della sua famiglia e, con lui fuori dai piedi, avrà più tempo per concentrarsi su moglie, figli e figlia. Cosa ne pensate del finale di Hound’s Hill?