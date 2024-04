I creatori di Shōgun raccontano i momenti più importanti del finale e i loro piani futuri

Forse è stata una sorpresa che l’epopea storica di FX Shōgun si sia conclusa non con una pioggia di cannoni o uno scontro di spade, ma attraverso un epilogo un po’ più pacifico, che ha permesso a noi e ai personaggi di sedersi e riflettere su tutto ciò che è accaduto fino a quel momento. Sebbene Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) si sia finalmente assicurato il sostegno necessario per sconfiggere i suoi nemici, una vittoria di questa portata non è arrivata senza un costo elevato. Molti degli alleati di Toranaga non sono sopravvissuti per vedere il suo trionfo finale, tra cui il suo generale più fidato, Toda Hiromatsu (Tokuma Nishioka), il suo impulsivo figlio Nagakado (Yuki Kura) e la sua rispettata traduttrice, Lady Toda Mariko (Anna Sawai), la cui morte nel penultimo episodio funge da catalizzatore per ribaltare la situazione a favore di Toranaga.

Sebbene il romanzo di James Clavell sia già stato adattato in passato, i creatori Rachel Kondo e Justin Marks sapevano di avere per le mani un compito immane quando sono stati incaricati di contribuire allo sviluppo della serie FX nel 2020, dopo che la serie era stata annunciata per la prima volta nel 2018. Anche una volta che le riprese principali fossero finalmente iniziate nel 2021, la strada sarebbe stata ancora lunga prima che Shōgun, che FX ha annunciato come una delle sue serie più ambiziose mai realizzate, fosse pronta a debuttare sul piccolo schermo. Incontrando Kondo e Marks prima del finale della serie, è chiaro che i due sono orgogliosi di ciò che sono riusciti a realizzare nonostante il processo di produzione troppo lungo, ma potrebbero non essere del tutto pronti a parlare dell’idea di una stagione sequel o del prossimo episodio di una potenziale serie antologica di Shōgun.

Ciò di cui sono stati più che felici di discutere, tuttavia, sono tutti i momenti più importanti del finale, “Chapter Ten: Il sogno di un sogno“. Nel corso dell’intervista, che potete leggere qui di seguito, Kondo e Marks hanno parlato della loro reazione alla reazione che lo show ha avuto – compresi i meme – così come del significato dei flashforward di Blackthorne, del perché questa sia stata la storia di Mariko per tutto il tempo e di chi sia il vero responsabile della battuta ricorrente di Yabushige (Tadanobu Asano) che riscrive il suo testamento. Si parla anche di quali delle migliori battute di Fuji (Moeka Hoshi) hanno dovuto essere tagliate dal finale, di alcuni dei maggiori cambiamenti apportati rispetto al libro e di altro ancora.

Avevo bisogno di un gruppo di sostegno dopo l’episodio 8, perché Hiromatsu è stato un personaggio difficile per me. È stato lui, Tokuma-san, a rubare il ruolo ai nostri cuori durante l’interpretazione. Poi è stato come dire: “Dobbiamo uccidere questo tizio”. È stata davvero dura. Ma, ovviamente, Mariko, ho sentito che anche lei piace alla gente.

Sui fan che si filmano mentre guardano Shōgun

RACHEL KONDO: Non sapevo che la gente si filmasse mentre guardava qualcosa. Vedere la reazione della gente a queste cose che, ovviamente, abbiamo dovuto realizzare minuziosamente, momento per momento, fotogramma per fotogramma, e che quindi ci hanno tolto il succo, vedere le reazioni, mi fa pensare: “Oh, mio Dio!”.

È divertentissimo. Per momenti come questo, è super divertente quando sai che sta per arrivare. L’ho scoperto in qualsiasi episodio con il cannone. Vedere la gente reagire al fuoco del cannone è stato davvero divertente. Non avevamo idea che la gente avrebbe reagito in quel modo. Onestamente, non mi è sembrata la nostra più grande flessione in termini di narrazione. È solo una cosa che è successa.

KONDO: Non sapevamo che la gente avrebbe reagito in quel modo. Sono sincero. Forse perché sembrava che non sarebbe mai uscito, ma poi è successo, e non lo sai. È bello che almeno la gente lo guardi.

I creatori di ‘Shōgun‘ spiegano perché lo show è in realtà la storia di Mariko

KONDO: Direi ode al suo personaggio, al 100%. Ma ciò che rende l’ode così toccante è l’amicizia che aveva con Ochiba da ragazze. L’episodio 9 è l’altra grande cosa. Come si fa a parlarne parola per parola? Come si fa?

MARKS: Caillin e Rachel l’hanno scritto insieme e ho sempre pensato che fosse il massimo quando l’ho letto per la prima volta. Sapevamo di avere le carte in regola. Arriva in un ottimo punto del libro, per dare credito a James Clavell e alla stanza degli scrittori. Era un palo portante e abbiamo potuto appoggiarvi tutti i pali per i primi otto episodi, e anche l’episodio 10 dall’altra parte, sapendo di avere qualcosa che sarebbe atterrato. Perché Clavell ha davvero costruito questa elegante nave in bottiglia con tutti questi fili, e poi basta tirarne uno e si regge in piedi meravigliosamente nel modo in cui è stato fatto.

Penso che Rachel abbia ragione nel sottolineare che dipende dalla forza del rapporto tra Ochiba e Mariko. In una certa misura, dipende anche dal fatto che il pubblico, a questo punto, inizia a capire la verità che avrebbe dovuto essere presente a pagina uno del primo episodio, ovvero che si tratta della sua storia. Lei emerge in questo modo per tutto il tempo, e Blackthorne, che all’inizio è un po’ finto, capisce lui stesso che non è la sua storia nel nono episodio. Credo che sia stata una cosa molto divertente da costruire.

KONDO: Se posso modificarlo un po’, credo che sia la storia di Toranaga che di Blackthorne che scoprono che non è la loro storia e che capiscono che le loro storie saranno raccontate solo attraverso il racconto della storia di lei.

MARKS: Anche se Toranaga l’ha sempre saputo. Credo che abbia costruito tutta questa storia per spingerla fin dall’inizio, il che è bello. Ma sì, Blackthorne e il pubblico stanno seguendo la vicenda.

I creatori di ‘Shōgun” adatterebbero un’altra storia di James Clavell solo se riuscissero a renderla giusta

MARKS: Devo dire che, a proposito di nulla, ci piace molto Tai-Pan. È un libro fantastico. L’ho preso per chiedermi: “Può colpire due volte il fulmine?”. Ed è come se dicessi: “Oh mio Dio, è un così grande scrittore che anche questo è fantastico per motivi completamente diversi”. Quindi, certo, forse un giorno faremo Tai-Pan. A questo punto è solo un mezzo scherzo, ma chi lo sa? Non sono arrivato alla fine. Ma credo che, a dire il vero, quando si parla di Shōgun e di quelle storie, non è che non lo faremmo, è solo che se lo facessimo, dovrebbe essere migliore del libro, e non so se quella storia esiste.

La storia esiste.

Sì. E credo che mentirei se dicessi che quando eravamo tutti seduti sul set in vari momenti, non stavamo facendo le nostre fantasie di fanfiction su come sarebbe stato raccontare certe storie di traverso, o prequel, o magari cose successe dopo.

KONDO: Yabushige a Londra.

MARKS: Sì, esattamente. Cose del genere. Ma non so se una di queste sia necessariamente migliore di ciò che è stato raccontato, e penso che per farlo – onestamente, questa è una cosa sobria e sincera – dovrebbe essere migliore. Non dirò: “Beh, non potremmo mai trovarlo”, ma di certo sto dicendo che ora non ce l’abbiamo. Forse sto anche dicendo che a volte mi tiene sveglio la notte, ma dovrebbe essere meglio.